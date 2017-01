eMAG – Cum alegi o masina de spalat rufe care nu iti incarca factura la curent

eMAG are multe oferte pentru masini de spalat rufe foarte avantajoase, dar noi va explicam cum sa le alegeti pe cele mai utile pentru nevoile voastre.

eMAG – Lista cu toate masinile de spalat rufe aflate la oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are mai multe masini de spalat rufe foarte avantajoase in oferta. Noi le-am selectat pe cele care fac parte din categoria A+++ si au un consum scazut de curent electric, astfel ca nu va incarca nici factura. Pretul unei astfel de masini, care sa fie si performanta dar nici sa nu consume prea mult curent, trebuie sa fie undeva in jurul a 1.000 de lei, in functie de promotie. Iata 6 masini de spalat rufe foarte bune care se incadreaza in descrierea noastra:

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Prima oferta pe care v-o prezentam este si cea mai ieftina: masina de spalat rufe SLIM Beko. Aceasta masina de spalat rufe are o capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 7kg, in ciuda faptului ca este un model SLIM cu dimensiuni reduse. Masina are 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++, iar pretul cu 28% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Hopoint

Hotpoint este un brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele pe care le produce, inclusiv acest model de masina de spalat rufe. Masina este SLIM si are dimensiuni reduse, insa capacitatile sale sunt foarte performante: 1200 RPM forta de centrifugare, 6kg capacitate de incarcare a cuvei si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Daewoo

Continuam prezentarea celor mai bune modele de masini de spalat rufe cu masina de la Daewoo care are capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. In plus, masina este dotata si cu un display pe care afiseaza programele. Pretul are o reducere de 18% si poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Whirlpool

Unul dintre cele mai renumite branduri sub care se produc masini de spalat rufe foarte performante este Whirlpool. Modelul SLIM pe care noi vi-l recomandam beneficiaza de 40% reducere, un record pentru oferta de la eMAG. Masina are functie 6th Sense Colours, capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat SLIM Candy

Continuam prezentarea ofertelor cu o masina de spalat rufe produsa de un brand mai putin cunoscut: Candy. Modelul de masina de spalat rufe de la Candy este un model SLIM cu dimensiuni reduse, are capacitate de incarcare de pana la 7kg, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Particularitatea acestei masini de spalat rufe este functia de Voice Control. Pretul cu 22% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Heinner

Ultima masina de spalat rufe pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este de la Heinner, are 7kg capacitate de incarcare, 1200 RPM si este foarte economicoasa atat din punct de vedere energetic cat si al consumului de apa si detergent, facand parte din clasa A+++. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.