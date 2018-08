eMAG Summer Crazy Days – Ultimele ore de promotie cu 40% reducere

eMAG Summer Crazy Days se incheie chiar astazi, dar inca gasiti o multime de oferte ce au discounturi care ajung chiar si pana la 40%.

eMAG Summer Crazy Days – Lista cu toate ofertele disponibile la cel mai mare retailer online din Romania poate fi gasita AICI.

eMAG Summer Crazy Days este o promotie ce s-a declansat imediat dupa terminarea Black Friday 2016 si a venit cu reduceri aproape la fel de importante pentru anumite categorii de produse. Am ales si noi cele mai bune oferte din promotia eMAG Summer Crazy Days care se incheie peste doar cateva ore si vi le recomanda. Stocurile se epuizeaza repede.

eMAG Summer Crazy Days – Masina de spalat rufe Arctic

Prima oferta de la eMAG Summer Crazy Days pe care v-o recomandam este pentru masina de spalat rufe de la Arctic, o masina de mare calitate, la pret foarte bun si care e produsa chiar in Romania. Masina de spalat are capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul redus cu 33% poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Combina frigorifica Beko

O alta oferta foarte avantajoasa este disponibila pentru combina frigorifica de la Beko. Combina are o inaltime de 201cm, face parte din clasa energetica A+ si are un volum de 325l in cele doua compartimente disponibile. Pe usa superioara, combina frigorifica are un display si un dozator pentru lichide reci. Pretul cu 33% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Aragaz Zanussi

Daca sunteti in cautarea unui aragaz, oferta de la eMAG Summer Crazy Days are o reducere de 21%. Aragazul e dotat cu 4 arzatoare, are siguranta pentru plita si cuptor iar latimea sa este de 50cm. Discountul disponibil in cadrul promotiei este de 21% si oferta o gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Pachet promotional cuptor + plita incorporabila

Una dintre cele maibune solutii pentru o bucatarie de dimensiuni mici este folosirea de electrocasnice incorporabile in mobilier. Tocmai din acest motiv oferta pentru un pachet promotional cu plita si cuptor incorporabile este foarte avantajoasa. Cuptorul si plita sunt produse de Zanussi, cuptorul e electric si are volum de 60l, 3 functii disponibile, printre care si cea de grill si face parte din clasa energetica A. Plita este incorporabila, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si o latime de 60cm. Ambele sunt acoperite la suprafata cu un strat de inox usor de curatat si intretinut. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Aspirator cu sac Dirt Beat 2.1

Una dintre cele mai mari reduceri de pret le are aspiratorul cu sac Dirt Devil Beat 2.1. Acest aspirator are o putere de 800W, 1.5l volum al compartimentului de depozitare a murdariei, 4 accesorii si e dotat cu filtrul de calitate HEPA. Pretul cu 40% discount il gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Fier de calcat Tefal Supergliss EasyCord

Pret excelent pentru un fier de calcat de mare calitate, ce are o putere de 2300W. Fierul este de la Tefal si are talpa speciala supergliss easy cord. Oferta cuprinde un discount de 25% si poate fi gasita AICi.

eMAG Summer Crazy Days – Storcator de fructe si legume cu melc Star Light

Star Light este un brand renumit pentru preturile foarte bune pe care le practica pentru produsele lor, este si cazul acestui storcator de fructe si legume cu mel ce are o putere de 240W, 800rpm si e dotat cu recipient de suc de 1l si recipient de pulpa de 0.8l. Storcatorul are si functie reverse disponibila, tub de alimentare de 80mmm si un pret cu 40% mai ieftin chiar acum. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Sandwich Maker Breville Panini Large

Daca va place sa gatiti sandwich-uri de calitate ca un adevar chef, sandwichmaker-ul de la Breville este cu siguranta cel mai bun prieten al vostru. Sandwhich-maker-ul Breville Panini Large are un pret redus cu 47% la eMAG si are putere de 2000W. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Mixer cu bol Zelmer

Un alt discount record de la eMAG, de 40% se inregistreaza pentru mixerul cu bol Zelmer ce are putere de 400W, bol metalic de 3l, 5 viteze si funtie turbo. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Masina de tocat Heinner

Pentru ca tot se apropie perioada rece in care romanii gatesc preparate traditionale, este nelipsita o masina de tocat din bucataria oamenilor gospodari. Noi va oferim reducerea de 30% de la eMAG pentru masina de tocat de la Heinner ce are putere de 1600W si e dotata cu accesoriu pentru rosii si carnati, dar si cu un cutit de inox. Oferta poate fi gasita AICI.