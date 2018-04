eMAG Crazy Days – Top 5 cele mai vandute laptopuri ce au reduceri de pana la 40%

eMAG Crazy Days se apropie cu pasi foarte repezi de sfarsit insa se mai gasesc inca laptopuri la promotie ce au reduceri de pana la 40%.

eMAG Crazy Days – Toate ofertele de laptopuri pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Crazy Days este o promotie, dupa cum ii spune si numele, de-a dreptul nebuna, pentru ca vine cu reduceri imediat dupa cea mai mare promotie cu reduceri a anului: Black Friday. Aveti mai jos 5 dintre laptopurile ce sunt inca disponibile in oferta.

eMAG Crazy Days – Laptop Asus

Primul laptop pe care vi-l prezentam este cel de la Asus care e dotat cu un procesor Intel Core i3 ce are frecventa de 2 Ghz pe o arhitectura Skylake. Laptopul are ecran de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, acest laptop e dotat cu unitate optica DVD-RW si placa video nVidia GeForce 920MX de 2GB. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Laptop 2 in 1 Acer One 10

Continuam cu laptopul Acer One ce e de tip 2 in 1, adica poate fi transformat cu usurinta intr-o tableta foarte performanta. Laptopul are procesor Intel Atom de 1.44 Ghz, 10.1 inch ecran de tip IPS ce are si functie Touch Screen, 2GB memorie si un spatiu de stocare de 32GB. Sistemul de operare preinstalat cu licenta este Windows 10. Pretul laptopului cu reducere de 30% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Lenovo 320

Un alt laptop cu reducere semnificativa de pret si foarte apreciat de clienti este cel de la Lenovo. Laptopul are procesor Intel Core i3 de ultima generatie, cu frecventa de 2.00 Ghz, 15.6 inch ecran standard ce reda imagini HD, 1TB spatiu de stocare foarte generos si o placa video performanta. Toate detaliile sunt AICI.

Laptop Allview Allbook X

Laptopul Allview e produs chiar la noi in tara si are la eMAG o reducere de 23%. Configuratia sa cuprinde un procesor de la Intel Celeron Quad Core de pana la 2.2 Ghz, 13.3 inch ecran ce reda imagini la rezolutie Full HD de tip IPS, 3GB memrie si 32GB spatiu de stocare. Mai multe informatii gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Dell Inspirion

Ultimul laptop pe care vi-l prezentam din oferta este cel de la Dell, din gama de mare succes Inspirion. Dell Inspirion 3567 are procesor i3 de 2 Ghz, un spatiu de stocare foarte generos de 1TB si vine cu sistemul de operare Ubuntu Linux preinstalat, un sistem de operare care este foarte stabil si performant. Pretul sau poate fi gasit accesand URMATORUL LINk.