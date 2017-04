eMAG Crazy Days - Sunt ultimele ore de reduceri cu 50%. Ce oferte au mai ramas disponibile

eMAG Crazy Days este o promotie uriasa de la cel mai mare retailer online din Romania care se desfasoara zilele astea.

eMAG Crazy Days – Lista completa cu ofertele din aceasta promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Crazy Days a debutat chiar in aceasta saptamana si vine cu o multime de reduceri ce ating chiar si pragul de 50% pentru o multime de produse.

eMAG Crazy Days – Samsung Galaxy S7 Edge

Aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare, este un telefon mobil de ultima generatie, varf de gama la Samsung si dotat cu cele mai noi functii. Telefonul are marginile rotunjite, o memorie de 32GB care poate fi extinsa cu ajutorul unui card, functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – iPhone 7

Continuam cu un telefon de la Apple, cele mai dorite telefoane mobile din toata lumea si principalul contra candidat al celor de la Samsung. iPhone 7 a fost un succes, insa a trecut destul de mult timp de la lansare si pretul sau a atins un minim foarte avantajos pentru clienti. Oferta cea mai buna de la eMAG este pentru telefonul cu 32GB memorie si culoare Rose Gold. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Galaxy S7

Daca v-am prezentat modelul S7 Edge, iata ca si S7 simplu are o reducere chiar mai mare, de 20% si ajunge sa coste putin peste 2.000 de lei, un pret aproape incredibil pentru un asemenea model puternic. Telefonul are 4G si memorie de 32GB. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days– Samsung Galaxy A5

Modelul din 2016 al telefonului Samsung Galaxy A5 a avut mare succes ca vanzari, fiind un telefon ieftin dar dotat cu capacitate si tehnologie foarte buna. Telefonul are 16GB si 4G, iar pretul poate fi gasit acum cu o reducere de 18% AICI.

eMAG Crazy Days – iPhone 7

Mai devreme v-am prezentat un iPhone 7 cu cea mai mica memorie de pe piata, insa si modelul cu 128GB are pret foarte avantajos si mult redus in aceasta perioada de inceput de an, la eMAG. Va recomandam cu incredere varianta foarte avantajoasa de iPhone 7 Rose Gold cu memorie de 128GB, oferta o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days– Telefon mobil Huawei P8 Lite

Continuam prezentarile si cu alte modele in afara celor de la Samsung si iPhone care intr-adevar domina piata. Huawei P8 Lite este insa o foarte buna alternativa pentru telefoanele mai sus mentionate, ba chiar are un pret mult mai avantajos, capacitate de a administra Dual SIM, functie 4G si o memorie de 16GB pentru a stoca fotografii si filmari. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Allview X3 Soul

Produs chiar la noi in tara, modelul Allview 3 Soul este foarte elegant, avantajos, cu un raport calitate pret imbatabil si o reducere de 32% de la eMAG pentru acest inceput de an. Telefonul are functie de dual SIM si memorie de 32GB. Pretul modelului Gold poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Galaxy J5

Revenim la un model de la Samsung, insa de data aceasta unul foarte ieftin ce costa sub 1.000 de lei dupa reducere. Este vorba despre varianta 2016 a telefonului Galaxy J5 care este dual sim, 16gb memorie si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Lenovo A7010

Una dintre cele mai mari reduceri le are telefonul mobil Lenovo A7010 care este mai ieftin cu 39% insa stocul se epuizeaza rapid. Telefonul poate administra doua cartele cu numar deodata, are 32GB memorie si un ecran generos de 5.5 inch. Pretul lui poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Huawei P9 Lite

Daca v-am prezentat oferta pentru P8 mai devreme, ei bine, varianta P9 este mult imbunatatita, cu capacitati mult mai performante, are posibilitatea de a administra doua cartele SIM, iar pretul este unul foarte avantajos dupa reducerea de 17%. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Galaxy S6

Avantajul acestui telefon mobil este ca nu mai e varf de gama desi are functii aproape la fel de performante cu S7 sau S7 Edge, astfel ca pretul telefonului este unul uluitor de avantajos. Telefonul are o reducere ce ii duce pretul sub 2.000 de lei. Telefonul e dotat cu memorie de 32GB si functie 4G iar oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Apple iPhone 7

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un telefon mobil uluitor prin memoria sa de 256GB pe care puteti stoca o multime de filmari, imagini, muzica. iPhone 7 cu memorie de 256GB are o reducere foarte mare si pretul il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

Incepem cu cea mai ieftina masina de spalat rufe din oferta Crazy Days de la eMAG, o masina care este produsa de Indesit si are dimensiuni reduse, fiind un model SLIM. Masina de spalat are o reducere de pret de 36%, 1000 RPM si capacitate de incarcare de 5kg, iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Hansa

Continuam tot cu o masina foarte ieftina ce costa mult sub 1.000 de lei, de aceasta data produsa de Hansa, un brand de mare incredere pentru clienti. Masina are o capacitate de incarcare de 6kg, 1000 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu o reducere de 28% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Daewoo

Stoc limitat pentru acest model de masina de spalat rufe, produs de Daewoo. Masina are ca punct forte consumul foarte scazut de electricitate, facand parte din clasa energetica A++. Masina are o capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare si 1000 rpm. Pretul cu reducere de 22% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Continuam cu o oferta foarte avantajoasa ce are una dintre cele mai mari reduceri ale momentului: 36%. Masina este un model SLIM, produsa de Beko, are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++, avand un consum scazut de electricitate, dar si de apa si detergent. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe 6th Sense Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai renumite branduri care produc masini de spalat rufe, iar oferta din cadrul eMAG Crazy Days pentru acest model 6th Sense este una ce include un discount uluitor de 41%. Masina are 100- RPM, capacitate de incarcare cu 6kg si face parte din clasa energetica A++. In plus, masina de spalat rufe e dotata cu display LCD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Arctic

Produsa chiar in Romania, masina de spalat rufe de la Arctic este de o calitate excelenta, la un pret la fel de bun precum masinile produse in strainatate, dar cu capacitati chiar mai bune: 7kg capacitate de incarcare, 1000 RPM si clasa energetica A+++. Oferta include discount de 36% si poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – Masina SLIM Hotpoint

Reducere de 38% si pentru masina de spalat rufe de la Hotpoint. Acest model de masina este SLIM, adica are dimensiuni mult reduse si poate fi pozitionata cu usurinta intr-o locuinta cu spatiu restrans, sau o baie mica. Masina insa are capacitati uimitor de puternice pentru dimensiunile sale: 6kg capacitate de incarcare, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta cu 38% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – SLIM 6TH Sense Whirlpool

Aceasta masina de spalat rufe de la Whirlpool are latime de doar 45cm, insa are o capacitate de incarcare de 6kg, precum masinile de dimensiuni mult mai mari. In plus, masina are 1000 RPM, face parte din clasa energetica A+++ si pretul ei este redus cu 37% in acest moment. Consultati toate detaliile ofertei AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe Star Light

Star Light este unul dintre brandurile renumite pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele sale. Este si cazul acestei masini de spalat rufe cu capacitate mare de incarcare:7kg care costa cu 25% mai putin in cadrul promotiei Crazy Days. Masina face parte din clasa energetica A+++ si are o forta de centrifugare de 1400 rotatii pe minut si display LED care afiseaza programele si durata lor. Oferta pentru aceasta masina o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Heinner

Record pentru o masina de spalat rufe: capacitate de incarcare de 8kg. In plus, aceasta masina de spalat rufe de la Heinner este si economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++, iar capacitatea de centrifugare este de 1400RPM. Masina de spalat rufe are o latime de 60cm si reducere de pret de 30%. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Gorenje

Putin peste 1.000 de lei costa si aceasta masina de spalat rufe de la Gorenje. Masina este de cea mai inalta calitate, are 1000 RPM, face parte din clasa energetica A++ si capacitatea sa de incarcare este de 6kg. Pretul masinii are un discount de 27% la Crazy Days si o puteti consulta AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Eco Bubble

Masina de spalat rufe SLIM Samsung Eco Bubble beneficiaza de o garantie de 2 ani de zile, foloseste tehnologie de cea mai inalta calitate de la Samsung, modelul este de dimensiuni mici si are o capacitate de incarcare de 6kg. Masina are 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul masinii cu reducere de 34% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe Sharp

Ultima masina de spalat rufe pe care v-o prezentam are si cea mai mare reducere de pret, de 53%. Masina produsa de Sharp are capacitate de incarcare de pana la 9 kg rufe murdare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Masina e dotata cu functia Control Touch LCD si are o latime de 60cm. Pretul cu reducere de peste 50% poate fi gasit AICI.

Întreaga listă de reduceri eMAG televizoare din campania Crazy Days o găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Samsung, 152 cm, 60KU6072, 4K Ultra HD. Samsung a dezvoltat tehnologia PurColour de optimizare a culorilor, pentru ca televizorul dumneavoastra sa redea o gama mai larga de culori si nuante, mai apropiate celor din natura. Datorita celor 8 milioane de pixeli ai unui ecran UHD (de patru ori mai multi decat un ecran Full HD), este nevoie de mai multe puncte de ajustare a culorii, pentru a crea imagini detaliate. Astfel, comparativ cu televizoarele UHD conventionale ce au aproximativ 27 de puncte de ajustare a culorii, PurColour integreaza o tehnologie cu de peste 7 ori mai multe puncte de analiza, obtinand culori si nuante mult mai bogate. Mai multe reduceri eMAG televizoare și alte oferte găsiți - AICI.

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UH661V, 4K Ultra HD. Unul dintre secretele din spatele performantei high-definition ale televizoarelor LG este panoul TV special realizat. IPS 4K ofera culori naturale din orice unghi la o rezolutie de 4 ori mai mare decat Full HD.LG Smart TV webOS 3.0 este conceput pentru a fi cat mai placut si usor de utilizat. Astfel, tot ce iti mai ramane de facut este sa te relaxezi in timp ce webOS creeaza cea mai accesibila experienta TV. Mai multe oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Samsung, 121 cm, 48JU6435, Ultra HD, 4K. Micro Dimming Pro proceseaza imaginea impartind-o intr-un numar de blocuri dublu fata de gama anterioara, ofering un contrast mai puternic, care va permite sa va bucurati de divertismentul dorit, in imagini mai bine definite ca oricand. Smart TV redefinit pentru stilul de viata din secolul XXI Noul Smart TV Samsung este atat de usor de utilizat incat nici nu trebuie sa va ganditi la el. Interfata utilizator imbunatatita este incredibil de intuitiva si plina de optiuni de divertisment si functionalitati care chiar conteaza pentru dumneavoastră, cum ar fi o sinteza zilnica personalizata si abilitatea de a partaja continut intre marele ecran si dispozitivele mobile cu un singur clic. Mai multe reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Reduceri eMAG televizoare. Oferte Samsung și Panasonic

Televizor LED Smart Panasonic, 126 cm, TX-50DX730E, 4K Ultra HD. Seria DX730 ofera imagini 4K vibrante si o experienta inteligenta conferita de Firefox OS. Tunerul dublu asigura inclusiv partajarea flexibila a continutului, in timp ce suportul unic va permite sa alegeti intre doua stiluri interesante. Detalii despre acest model și alte reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Televizor SUHD Smart Samsung, 163 cm, 65KS8002, 4K Ultra HD.Experienta HDR premium, oferita de televizoarele Samsung SUHD cu Quantum Dot integrata, asigura redarea de imagini cu o luminozitate exceptionala si contrast intens, datorita tehnologiilor inovatoare HDR 1000 si Ultra Black. Mai multe oferte și reduceri găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Samsung, 139 cm, 55KU6000, 4K Ultra HD. Procesul unic UHD Upscaling in 4 pasi, dezvoltat de Samsung, imbunatateste modul in care continutul video si jocurile preferate sunt redate, asigurandu-le cea mai buna rezolutie posibila. Tehnologia proceseaza semnalul de intrare astfel incat materialul sursa sa fie afisat la o calitate cat mai apropiata de cea UHD. In plus, sunt alocate resurse ale procesorului spre anumite zone ale imaginii care necesita accentuarea detaliilor. Prin acest proces revolutionar, continutul conventional devine impresionant. Auto Depth Enhancer. Alte detalii și oferte găsiți - AICI.

Reduceri eMAG televizoare. Oferte la Philips și Sony

Televizor LED Smart Android Philips, 123 cm, 49PUS7101/12, 4K Ultra HD. Procesorul Philips Quad Core ofera toata puterea de care Android are nevoie. Cu Android pe TV vei folosi aplicatii, vei naviga si te vei juca bucurandu-te de cea mai rapida si mai fluenta interactiune.Ambilight teste tehnologia unica Philips ce vine sa completeze un super Smart TV cu Android. Cu Ambilight pe 2,3 sau 4 laturi te vei bucura de cea mai buna experienta de vizionare, dar si de utilizare a aplicatiilor si jocurilor disponibile pe Android TV. Mai multe oferte și reduceri televizoare eMAG găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Panasonic, 139 cm, TX-55DX650E, 4K Ultra HD. Cu rezolutiile de 3840 x 2160, televizoarele 4K Ultra HD fac ca imaginile sa fie atat de detaliate si de impecabile, incat vi se pare ca mai degraba priviti lumea reala printr-o fereastra decat la un televizor. Mai ales atunci cand caracteristicile precum luminozitatea ridicata/panourile cu paleta larga de culori si puternicul motor Quad Core Pro va stau la dispozitie pentru a va atrage cu fiecare detaliu oferit de rezolutia 4K. Alte detalii și reduceri eMAG televizoare găsiți - AICI.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 139 cm, 55W756C, Full HD.Fiecare pixel este imbunatatit splendid cu tehnologia puternica de procesare a imaginii de la Sony. Parti individuale ale fiecarei scene sunt analizate si comparate cu o baza de date speciala cu imagini. Reducerea zgomotului asigurata de tehnologia X-Reality PRO elimina diverse tipuri de zgomote din semnalele TV analogice si digitale, de pe DVD-uri si discurile Blu-ray Disc si chiar si din fotografiile digitale. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Televizor curbat Smart Samsung, 139 cm, UE55K6300, Full HD. Functia Micro Dimming Pro de la Samsung produce tonuri mai intense de negru si nuante mai pure de alb, pentru a oferi o claritate si un contrast al imaginii uimitoare. Experimentati emotia si dramatismul intregului continut vizualizat. Mai multe detalii și alte reduceri televizoare eMAG găsiți - AICI.

eMAG – Lenovo B50-80

Primul laptop pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din oferta. Laptopul e produs de Lenovo, are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.4 Ghz pe o arhitectura Broadwell. Acest laptop de la eMAG are display normal de 15.6 inch, 4 GB memorie si spatiu de stocare de 500 GB, in plus are si unitate optica. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Acer Aspire

Modelul de laptop Acer Aspire E5 573G 78K6 are tot procesor Intel Core i7 550 U care are frecventa de 2.4 Ghz. Laptopul are display 15.6 inch, memorie 4 GB si spatiu de stocare de 500 GB, iar pe langa unitate optica, laptopul vine dotat cu placa video nVidia GeForce GT 920M de 2GB si sistemul de operare preinstalat Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Asus ROG

Gama de laptopuri Asus ROG sunt perfecte pentru gaming pentru ca au configuratii foarte puternice, insa in general au preturi destul de piperate. De aceasta data va prezentam un laptop ce beneficiaza de o reducere consistenta de la eMAG, e dotat cu procesor Intel i7 cu frecventa de 2.6 Ghz, 17.3 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica si placa video nVidia GeForce GTX 960M. Pretul complet poate fi gasit AICI.

eMAG - Laptop Acer Aspire

O alta gama de laptopuri foarte performante sunt cele Aspire produse de Acer. Modelul pe care noi l-am gasit la reducere la eMAG chiar in acest moment este dotat cu procesor I7 de 2.5 Ghz Skylake, 15.6 inch display cu rezolutie Full HD, unitate optica si placa video performanta si spatiu de stocare de 1TB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Asus

13% are discount de la eMAG laptopul Asus, modelul X555LB-XX026D. Acest laptop are, evident, procesor Intel Core i7 cu frecvență de 2.4 Ghz și are dimensiunea de 15.6 inch. În plus, laptopul e dotat cu placă video nVidia GeForce 940M 2 Gb și are un spațiu de stocare foarte generos de 1 TB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

Am ales și un model de laptop de la Lenovo, IdeaPad Z51 care are reducere de la eMAG și este printre cele mai ieftine laptopuri dotate cu procesor i7 de la Intel. Procesorul are o frecvență de 2.4 Ghz, are dimensiunea display-ului de 15.6 inch FHD, 8 Gb memorie și un spațiu de stocare generos de 1Tb. Mai multe detalii găsiți AICI.

eMAG – Laptop HP

Cei de la HP sunt renumiti pentru calitatea laptopurilor pe care le produc, si este si cazul acestui model dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel. Laptopul are memorie de 4GB si spatiu de stocare HDD 500 GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Asus

Va prezentam o oferta foarte buna de la eMAG si pentru acest laptop Asus care beneficiaza de un discount de 18% doar in aceasta perioada. Laptopul are procesor i7, 2.4 Ghz, 15.6 inch display, 4GB si spatiu de stocare de 1TB. In plus, laptopul e dotat cu placa video. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Laptop Apple MacBook Pro 15

Incheiem cu unul dintre cele mai ravnite laptopuri care are reducere la eMAG. Laptopul Apple MacBook Pro 15 Retina este dotat cu procesor Intel Quad Core i7 de 2.2 Ghz Haswell, ecranul RETINA are 15.4 inch diagonala, 16gb memorie si 256 GB SSD spatiu de stocare pentru transfer de date de mare viteza. Plava video este Intel Iris Pro Graphics. Toate detaliile si pretul la reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Laptop Lenovo G50-80

Un alt laptop de la Lenovo ce beneficiază de reducere mare de la eMAG este acest model G50-80 care are un procesor Intel Core i7 5500U cu frecvență de 2.4 Ghz, este foarte performant, de ultimă generație. Laptopul rulează imagini la o rezoluție Full HD pe un display de 15.6 inch. Laptopul are 8 Gb memorie și spațiu de stocare de 1TB. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Acest laptop de la HP se poate transforma cu usurinta in tableta, iar configuratia sa este una de exceptie: procesor intel core i5 ce are o frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, display mic de doar 11.6 inch ceea ce duce la o greutate a laptopului redusa, touch screen, 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 preinstalat. Pretul cu reducere de 35% poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire

Laptopul Acer Aspire are si el o reducere de top, de 27%, in aceasta perioada. Laptopul e dotat cu un procesor Intel Core i5 de ultima generatie al carui frecventa ajunge la 2.5 Ghz Kaby Lake. Laptopul are un display foarte generos, ideal pentru gaming sau pentru a viziona filme, de 17.3 inch, reda imagini de calitatea Full HD si are 6GB memorie dar si un spatiu de stocare de 256GB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW si placa video Nvidia GeForce GTX 950M de 4GB. Sistemul de operare preinstalat este Linux. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptop HP Omen

Continuam prezentarea ofertelor foarte bune cu unul dintre cele mai performante laptopuri: HP Omen ce are varful de gama in materie de procesoare – intel core i7 cu frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake. Display-ul laptopului este de 15.6 inch si reda imagini Full HD, avand calitate IPS. Laptopul are in componenta sa memorie de 4GB si spatiu de stocare de 2TB, iar placa video este nVidia GeForce GTX 960M. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Lenovo Yoga 2 in 1

Un alt laptop ce se transforma in tableta este celebrul Lenovo Yoga 900 care este de foarte buna calitate. Procesorul sau este u5 si are un display de 13.3 inch QHD. Spatiul de stocare al laptopului este de 512GB SSD. Toate detaliile si oferta cu 26% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Asus

Reducere de 25% si pentru modelul Asus X550VX care are un procesor Intel Core i7 de 2.6 Ghz pe arhitectura de tip Skylake. Ecranul are o diagonala de 15.6 inch, 8 gb memorie si spatiu de stocare de 256GB de tip SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptopul Gaming Asus ROG

Ultima oferta pe care v-o recomandam de la eMAG in cadrul acestui articol este pentru un laptop ideal impatimitilor de gaming, dupa cum ii spune si numele: gaming Asus ROG. Acest laptop are in dotare un procesor de ultima generatie de la Intel Core i7 ce are frecventa de 2.6 Ghz, Skylake, display de 15.6 inch la o rezolutie Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video perfecta pentru orice joc pe calculator este nVidia GeForce GTX 960M de 4GB pe care o are acest laptop in dotare. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Galaxy S7

Prima oferta cu reduceri foarte mari este cea pentru Galaxy S7 al carui pret a scazut foarte mult dupa aparitia noului varf de gama de la Samsung. Telefonul cel mai avantajos este cel cu memorie de 32GB, functie 4G si culoare GOLD. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Telefoane Allview

Discounturi de pana la 35% pentru un numar foarte mare de modele de telefoane mobile de la Allview. Preturile sunt foarte accesibile si gasiti modele pe care le puteti achizitiona chiar si cu un buget mult redus, nefacand rabat de la calitatea tehnologiei cu care sunt dotate telefoanele. Gama completa cu preturile poate fi consultata AICI.

eMAG Crazy Days – Laptop Asus

Reducere de 26% pentru laptopul foarte performant de la Asus. Acest laptop are un procesor Intel Core i7 cu o frecventa de 2.6 Ghz. Dimensiunea laptopului este de 15.6 inch, are rezolutie Full HD, memorie de 8GB si spatiu de stocare 256GB. O alta calitate a acestui laptop aflat la oferta este placa video performanta cu care este dotat, un model nVidia GeForce GTX 950M de 4GB. Pretul sau il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Televizor LED smart LG

Este probabil cel mai ieftin televizor pe care il gasiti pe piata in acest moment care sa fie dotat si cu toate functiile Smart, posibilitate de conectare la internet si la dispozitivele mobile din jurul sau, dar si o rezolutie 4K ULTRA HD, cea mai performanta din acest moment. Pretul este mult sub 2.000 de lei pentru televizor care are o diagonala de 108cm, iar oferta cu discount de 27% poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe Whirlpool

Cel mai renumit brand care produce masini de spalat rufe este cu siguranta Whirlpool, care s-a impus pe aceasta piata in urma cu multi ani, astfel calitatea masinii pe care v-o recomandam este garantata. Aceasta masina de spalat rufe are o reducere de pret de 40%, este un model SLIM cu functie speciala 6th Sense colours, 1200 RPM la centrifugare, capacitate de incarcare a cuvei de pana la 6kg rufe murdare si face parte din clasa energetica A+++. Oferta o gasiti AICI.