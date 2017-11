eMAG Crazy Days – Sunt ultimele ore de promotie! Catalogul Best Crazy Deals

eMAG Crazy Days este promotia uimitoare si surprinzatoare ce a inceput imediat dupa terminarea Black Friday 2017 la cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG Crazy Days – Toate ofertele pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Crazy Days este o promotie ce a debutat la doar cateva zeci de minute dupa incheierea promotiei de Black Friday. Preturile sunt scazute la jumatate pentru multe din produse, iar promotia se apropie rapid de incheiere. Facem in cadrul acestui articol un bilant al celor mai avantajoase oferte ce se mai gasesc inca in rafturile magazinului online.

eMAG Crazy Days – Telefoane mobile

Categoria de telefoane mobile este intotdeauna cea mai vizitata de catre clienti si este normal. Am avut marea surpriza de a gasi cateva reduceri ce depasesc 20%, ba chiar si una de peste 40%, pentru telefoane mobile performante. Va aratam care sunt Beste Deals la telefoane mobile in cadrul acestei promotii.

Telefon mobil Huawei P9

Reducere de 38% pentru telefonul mobil Huawei p9 care este de foarte buna calitate si poate administra doua cartele sim deodata. Telefonul are o memorie de 32GB si e dotat si cu functia 4G. Modelul propuns de eMAG la un asemenea pret este de culoare Titanium Grey, foarte elegant. In plus, telefonul are si o garantie de 24 de luni. Pretul sau poate fi gasit AICI.

Telefon mobil Allview P5 Lite

Daca urmariti sa cumparati un telefon mobil ieftin si cu capacitate de a administra doua cartele simultan, modelul P5 Lite de la Allview este cu siguranta cel mai recomanda. El are o memorie generoasa de 8GB, 4G, un procesor puternic 4core si ecran de 4.5inch. In plus, telefonul e dotat cu camere de 5, respectiv 2mp. Pretul sau cu 42% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Televizoare

A doua cea mai cautata categorie a acestei promotii este cea a televizoarelor. Reduceri impresionante pentru diferite modele de televizoare de calitate indiscutabila de la branduri si producatori renumiti. Noi va recomandam sa achizitionati televizoare cu functii smart, deoarece acesta e viitorul.

Televizor Smart Android Star Light

Televizorul de la Star Light are reducere de 21% la Crazy Days de la eMAG si are foarte multe functii moderne. In primul rand, dupa cum ii spune si numele, televizorul este unul smart si foloseste sistemul de operare Android, cel mai simplu si intuitiv. Diagonala televizorului este de 109cm si reda imagini la rezolutie Full HD. Oferta poate fi consultata la URMATORUL LINK.

Televizor LED Smart Samsung

Samsung este cel mai renumit si mai puternic producator de pe piata electronicelor si electrocasnicelor, asa ca este o raritate sa gasesti un televizor Samsung foarte performant cu o reducere de 40%. Ei, bine, eMAG face acest lucru posibil. Televizorul pe care noi vi-l recomandam are diagonala de 100cm, toate functiile smart disponibile si posibilitate de conectare la internet, iar rezolutia este cea mai puternica de pe piata, 4k ultra hd. Oferta completa poate fi consultata AICI.