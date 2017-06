eMAG Crazy Days – Apuca-te de sport intens in vara asta – Uite ce ai putea face

eMAG Crazy Days – Promotie mare la cel mai mare retailer online din Romania. Noi ne-am gandit sa alegem articolele de sport cele mai avantajoase la achizitie in aceasta saptamana.

eMAG Crazy Days – Toate ofertele pentru articolele sportive din promotie pot fi consultate AICI.

eMAG Crazy Days este o promotie foarte mare ce aduce reduceri de pana la 50%. Noi am selectat astazi cele mai interesante oferte pentru diferite sporturi pe care le-ai putea face in vara asta. Nu uita ca o sa vrei sa iesi la plaja si trupul tau trebuie sa arate perfect, asa ca e momentul ideal sa te apuci de sport pentru ultimele retusuri.

eMAG Crazy Days – Bicicleta MTB Rich

Pret foarte bun, putin peste 400 de lei pentru bicicleta MTB Rich care are un cadru de 53cm. Aceasta bicicleta beneficiaza de o reducere de 40%, are 26 de inch si la asemenea oferta, sigur se va epuzia stocul foarte repede. Pretul ei poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Role Kondition

Dupa cum le zice si numele Kondition, rolele astea te pot ajuta sa iti intri in cea mai buna conditie fizica in cel mai usor si placut mod posibil. Vremea este din ce in ce mai buna asa ca poti sa iesi in parc sa te distrezi pe role si sa si slabesti si sa iti tonifiezi trupul in acelasi timp. Gasesti disponibile mai multe modele si mai multe marimi. Consulta pretul AICI.

eMAG Crazy Days – Penny Board Kondition

Costa mult sub 100 de lei si este ideal daca este un pusti sau vrei sa te simti la fel ca unul. Penny boardul este tot mai la moda din mai multe motive, este ieftin, este mic si usor de transportat, poti face miscare fara sa iti dai seama, din placere. Pretul acestui penny board il gasesti AICI.

eMAG Crazy Days – Trotineta Kondition

O alta metoda de a face sport foarte la moda in ultima perioada printre tineri este mersul cu trotineta. Ba chiar e folosita adesea trotineta pentru transportul pana la munca daca distanta intre birou si casa este una rezonabila. Acum aceasta trotineta de culoare albastra beneficiaza de o reducere de 40% de la eMAG Crazy Days si gasiti oferta AICI.

eMAG Crazy Days – Bicicleta fitness Kondition

Daca esti o persoana mai statica si iti este greu sa iesi din casa pentru a face sport, nu-i nicio problema, exista o multime de solutii si pentru tine. Bicicleta fitness poate fi amplasa in sufragerie, in fata televizorului sau pe balcon sau in curtea casei. Pretul ei e redus cu 35% in acest moment si poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Banda de alergare magnetica Kondition

Ultima idee pe care ti-o dam pentru a face mai mult sport si mai multa miscare este achizitionarea unei benzi de alergare magnetice. Aceasta banda nu este deloc scumpa asa cum te-ai astepta, ba chiar are un dscount de 34% doar in aceasta saptamana. Consulta oferta AICI.