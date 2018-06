eMAG Cooling Days - Zile cu soare si preturi racoritoare! Ce produse sunt vizate

eMAG vine cu o promotie speciala pentru aceasta perioada a anului. E vorba despre Cooling Days, promotia care scade preturile si temperaturile.

eMAG Cooling Days – Toate ofertele promotiei pot fi consultatea accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala in aceste zile. Zile cu soare si preturi racoritoare, vara asta te racoresti cu super ofertele Cooling Days. Mai multe categorii de produse sunt atinse de reduceri mari de la eMAG si noi ti le prezentam pe toate.

eMAG Cooling Days – Aparate de aer conditionat

In primul rand, aceasta promotie se adreseaza celor care vor sa se racoreasca mai bine in vara asta, prin orice mijloace si metode si folosit toate accesoriile disponibile. Prima categorie de produse este cea a aparatelor de aer conditionat de la eMAG ce au reduceri de pana la 30% si va asigura in functie de preferinte temperaturi ideale, functii turbo pentru racire rapida, filtre cu cele mai inalte performante pentru purificarea aerului si multe alte facilitati. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Combine frigorifice

Trecem la o alta categorie de produse la fel de importanta. E vorba despre combinele frigorifice care va vor asigura berea rece pe durata mondialului de fotbal ce incepe in curand. Chiar daca Romania nu o sa fie prezenta in Rusia la turneul final, tot putem sa ne relaxam in fata televizorului vizionand fotbal de calitate si o competitie de calibru. De racirea berii se ocupa combinele frigorifice de la eMAG ce sunt cu 30% mai ieftine si pe care le gasiti AICI.

eMAG – Frigidere

Preturi chiar si mai mici la frigidere de foarte buna calitate de la toate brandurile. Gasiti frigidere Arctic, Beko, Samsung si toate celelalte branduri mari din domeniu. Preturile sunt mai bune ca niciodata si sunt listate in ordine AICI.

eMAG – Side by Side

Continuam si gasim o oferta super incantatoare pentru frigiderele de tip Side by side care sunt foarte cautate in aceasta perioada. Sunt moderne, au capacitate mare si sunt potrivite pentru orice bucatarie, avand un design deosebit de elegant. Mai multe imagini dar si preturi gasiti AICI.

eMAG – Aparate frigorifice No Frost

In ziua de astazi sunt foarte cautate aparatele frigorifice ce au in dotare functia speciala No FROST. Aceasta functie asigura o buna functionare la temperaturi optime, nu produce gheata si astfel ajuta la pastrarea alimentelor proaspete pentru o durata chiar mai lunga. Toate detaliile si ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Storcatoare

Poti sa te racoresti foarte bine si cu un suc de fructe proaspat, rece si extrem de hranitor. Pentru asta cei de la eMAG s-au gandit sa reduca preturile la storcatoarele de fructe cu pana la 50%, un procent record si rar intalnit. Ofertele sunt listate AICI.

eMAG – Blendere si smoothie maker

O ultima categorie pe care v-o recomandam din promotia eMAG Cooling Days este cea a blenderelor si smootie maker. Oferte foarte bune cu reduceri record de pana la 45%. Ofertele eMAG pot fi gasite AICI.