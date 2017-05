eMAG Cooling Days – Ce oferte interesante ne propune magazinul online in aceasta saptama

eMAG Cooling Days este o promotie importanta a celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Cooling Days – Lista tuturor ofertelor din aceasta saptamana poate fi consultata AICI.

eMAG Cooling Days aduce o sumedenie de reduceri, in special pentru frigidere, combine frigorifice si tot ce ai nevoie pentru ca sa te pregatesti din timp pentru vara foarte calduroasa ce va urma. Iti prezentam si noi mai jos principalele categorii de produse ce au reduceri la eMAG Cooling Days.

eMAG Cooling Days – Combine frigorifice

O serie de combine frigorifice au reduceri de pana la 35% in cadrul promotiei eMAG Cooling Days. Este si categoria cu cele mai multe reduceri disponibile in acest moment. Lista completa cu toate combinele de ultima ora ce au reduceri mari de tot poate fi consultata AICI.

eMAG Cooling Days – Frigidere

Daca vanati ofertele pentru frigidere, va anunta ca in cadrul promotiei cele mai mari reduceri le inregistraza in acest moment frigiderele clasice, simple, fara dozator de apa pe usa si care sunt prevazute doar cu doua usi si congelator. Preturile acestora sunt reduse cu pana la 30%, insa nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, ci puteti consulta ofertele AICI.

eMAG Cooling Days – Tehnologia No Frost

Atunci cand achizitionati un frigider nou sau o combina frigorifica, fiti foarte atenti nu doar la pret, ci la tehnologia pe care o foloseste. Astfel, va avertizam ca cea mai noua si mai utila functie este cea de No Frost. Aceasta e o functie ce pastreaza alimentele proaspete o perioada mult mai indelungata si nu produce gheata. Toate frigiderele cu aceasta functie au reduceri de pana la 30% si le puteti vedea AICI.

eMAG Cooling Days – Aparate frigorifice incorporabile

O alta categorie de produse electrocasnice ce au reduceri de pana la 30% in cadrul promotiei Cooling Days este cea a aparatelor frigorifice incorporabile. Acestea, pe langa pretul foarte avantajos, va pot salva si o multime de spatiu in locuinta, putand fi incorporate in mobilierul de bucatarie. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Cooling Days – Congelatoare

Daca vreti sa depozitati o cantitate mai mare de alimente sau alte produse pentru o perioada de timp mai indelungata. congelatoarele sunt solutia ideala. O gama larga de congelatoare vin cu reduceri de pana la 25% la eMAG, iar noi vi le recomandam pe cele pe care le puteti vedea la URMATORUL LINK.

eMAG Cooling Days – Side by Side

Cele mai noi si mai moderne frigidere sunt cele de tip side by side. Acestea au usi largi, de cele mai multe ori au si dozator pentru acces facil la lichide reci si chiar display LCD pe usa. Din fericire, aceste frigidere de capacitate mare au reduceri la fel de mari si le puteti vedea AICI.

eMAG Cooling Days – Aparate de aer conditionat

Nu in ultimul rand, va recomandam aparatele de aer conditionat care doar in aceasta perioada au preturi foarte avantajoase. Pregatiti-va din timp pentru canicula ce va urma in aceasta vara. Ofertele le gasiti AICI.