eMAG Cooking Days – Ti-ai dat foc la valiza cu ofertele astea! O sa vrei sa le cumperi pe toate

eMAG Cooking Days este o promotie speciala ce are loc in aceste zile la cel mai mare retailer online din Romania si vine cu discounturi ce ating pragul de 45%.

eMAG Cooking Days – Toate ofertele promotiei pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Cooking Days este o promotie foarte interesanta cu reduceri de 45% pentru mai multe produse electrocasnice care iti reaprind pasiunea petru gatit. Reduceri bine crescute in curtea celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Cooking Days – Incorporabile

Prima categorie de produse pe care o gasim in aceasta promotie foarte interesanta de la eMAG este cea a electrocasnicelor incorporabile. Acest tip de electrocasnice sunt foarte utile pentru ca se integreaza cu usurinta in mobilier si astfel salveaza mult spatiu in bucatarie. Sunt ideale pentru cei cu spatiu restrans in locuinta. Gasiti in oferte de la pachete promotionale cu cuptoare si plite incorporabile, pana la hote, cuptoare cu microunde si aparate frigorifice. Toate detaliile ofertelor sunt AICI.

eMAG – Aragaze, cuptoare cu microunde si hote

Preturi bune de tot pentru principalele electrocasnice de care aveti nevoie atunci cand gatiti: aragaze, cuptoare microunde si hote. Aragazele au printre cele mai mari reduceri ale promotiei, cuptoarele cu microunde se gasesc de la preturi ce sunt sub 300 de lei, iar hotele sunt disponibile si pe marimi mai mici. Ofertele detalialte le gasiti AICI.

eMAG – Aparate frigorifice

Aparatele frigorifice sunt din ce in ce mai diversificate, cu tot mai multe functii si design deosebit. In oferta de la eMAG sunt disponibile atat combine frigorifice, cat si frigidere clasice, lazi frigorifice, congelatoare si mai ales frigidere de tip Side by side, care sunt cele mai cautate mai nou, pentru ca arata bine in orice bucatarie moderna. Ofertele cu reduceri de 45% sunt AICI.

eMAG – Masini de spalat vase

Din pacate, la noi in tara masinile de spalat vase sunt inca o raritate in bucatarii, dar ar fi momentul ideal ca lumea sa incepe sa si doteze locuinta si cu asa ceva. Va dam noi mai multe motive pentru acest lucru: in primul rand efortul de care va salveaza o masina de spalat vase e foarte pretios, cu timpul in care ati spala vasele puteti face ceva constructiv pentru voi si familie. Pe langa utilitatea certa, venim si cu argumentul ofertelor de la eMAG, care fac acest ‘lux’ sa devina atat de accesibil. Aruncati o privire peste preturile de AICI.

eMAG – Aparate de bucatarie

Daca pana acum fiecare categorie de electrocasnice cuprindea doar cateva tipuri de produse, de aceasta data avem de a face cu o multime de aparate de bucatarie. De la blendere si tocatoare, la masini de tocat, mixere, roboti de bucatarie, masini de paine, prajitoare si sandwichmakere, toate inregistreaza cele mai mari reduceri de pret din acest an. Ofertele sunt listate AICI.

eMAG – Aparate de gatit

Mai avem si alte recomandari de la eMAG, in afara aparatelor de bucatarie prezentate anterior. Oferte bune inregistreaza si aparatele de gatit precum gratarele electrice, friteuzele, multicooker, cuptoarele electrice, dar si aparatele de gatit cu abur pe care le vedeti des la Teleshopping, aparate de vidare si deshidratare, dar si alte aparate de bucatarie pe care le gasiti insiruite AICI.

eMAG – Preparat cafea si bauturi

Cei mai multi oameni isi incep dimineata cu o cafea, asa ca de ce sa nu fie o cafea de buna calitate, tare si preparata profesionist, chiar in confortul propriei case. Va recomandam cu multa caldura ofertele eMAG pentru espressoare automate, manuale sau cu capsule, dar si ofertele de cafetiere si rasnite, storcatoare si fierbatoare. Printre oferte regasiti branduri precum DeLonghi, Philips, Star Light, Saeco Moltio si multe altele. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Articole pentru bucatarie si carti de gastronomie

Oferte foarte bune pentru mai multe articole de bucatarie si, in mod surprinzator dar placut, carti de gastronomie. De la Tigai, oale, cratite, ustensile pentru gatit, vesela, pahare si tacamuri, mobilier bucatarie, detergenti si produse de curatenie, pana la carti de gatit, pe toate le gasesti listate la eMAG cu preturi reduse cu 45% accesand URMATORUL LINK.