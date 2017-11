eMAG neobosit. Black Friday 2017 continuă cu altă super-promoție. Ce se întâmplă de Crazy Days

După un Black Friday 2017 în care a rezistat fără probleme la milioane de vizitatori care l-au accesat, site-ul eMAG continuă promoțiile din noiembrie cu campania Crazy Days.

Puteți găsi întreaga listă de reduceri eMAG post-Black Friday AICI.

Reducerile de Crazy Days sunt împărțite de eMAG în mai multe categorii. Categoria mamă Crazy Deals include tot felul de produse, apoi sunt Telefoane și Gadgeturi; Laptopuri și IT; TV, Electronice, Gaming și Auto; Electrocasnice; Casa, Bricolaj și Petshop; Parfumuri, cosmetice și ingrijire personala; Jucarii, articole pentru copii și cărți; Fashion și Sport.

Reducerile eMAG de Crazy Days rivalizează puternic cu cele practicate de Black Friday 2017. Noi am aruncat o privirea asupra reducerilor la telefoane, televizoare, laptopuri și electrocasnice și trebuie să spunem că eMAG are de Crazy Days oferte dintre cele mai bune.

După Black Friday 2017 sunt zilele nebune. Cum poţi cumpăra în rate fără dobândă.

Așadar, cei care nu au prins reducerile de Black Friday 2017 la eMAG pot consulta lista de produse reduse acum.

În plus, trebuie spus că magazinul online oferă șansa de a plăti în 12, 18 sau 24 de rate fără dobândă. Pentru a plăti în 24 de rate, de exemplu, aveți nevoie de cardul de AICI.

Ca să vă dăm un pont, una dintre cele mai bune reduceri de Crazy Days este cea la laptopuri marca Asus. Am comparat un pic prețurile cu cele ale marilor magazine din Europa de Vest și am observat că eMAG chiar are ofertele cele mai bune la aceste laptopuri în acest weekend. Oferta completă este AICI.

eMAG Black Friday. 2017 vs 2016

Sunt multe de spus, însă, privind în urmă, se vede că eMAG a investit masiv în servere, iar siteul a funcționat aproape de perfecțiune de acest Black Friday, după un 2016 ceva mai ezitant. Și este cu atât mai lăudabil cu cât oferta a crescut de la 1 milion de produse anul trecut la 2 milioane de Black Friday 2017.

eMAG , retailerul cu ofertele cele mai asteptate, a pus la dispoziția clientilor săi, de Black Friday 2017, reduceri la o gamă diversă de produse. 200.000 de produse fashion, 50.000 de televizoare, 150.000 de electrocasnice mici, 60.000 de smartphone, 150.000 de articole de casa si gradina si multe altele. Au fost în total 2 milioane de produse și reduceri în valoare de 40 de milioane de euro.

Făcând o comparație, de Black Friday 2016, compania S.C Dante International S.A a avut in oferta sa de Black Friday peste 1 milion de produse si peste 2000 de magazine partenere eMAG Marketplace.In premiera pentru Romania, eMAG adusese 1000 de pachete de furnizare de energie electrica pentru consumatorii casnici, ce aveau cost 0 pentru 6 luni. Acesta era un parteneriat intre marele retailer si E.ON Energie Romania. De asemenea, preturi reduse au avut si televizoarele, telefoanele, jucariile, produsele electrocasnice, cele de ingrijire personala, articole sportive si pentru masina.

În 2017, au fost alte suprize. Pe lângă mașini și lingouri de aur, pe eMAG au fost vouchere la Tarom (se plătea 50 de euro pentru un voucher cu valoarea de 100 de euro), pachete de servicii medicale, abonamente la Digi mobil, vacanțe.