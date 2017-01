eMAG – Cele mai puternice configuratii de desktopuri au reduceri de 30%

eMAG are o promotie excelenta in acest inceput de an: desktopurile au preturile mult reduse.

eMAG – Lista cu toate dekstopurile aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul reducerilor in acest inceput de an, tocmai ca sa incepem anul mai bine. Pentru astazi am selectat 6 dintre desktopurile cu configuratii bune si care au cele mai mari reduceri. Preturile sunt uimitor de accesibile.

eMAG – Desktop PC Lenovo IdeaCenter 300

Primul sistem desktop pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol este produs de Lenovo, face parte din gama Idea Center 300 si e dotat cu procesor Intel Core i3. Frecventa procesorului este de 3.6 Ghz pe o arhitectura Skylake, are 8GB, 1 TB spatiu de stocare, unitate optica de tip DVD-RW, placa video nVidia GeForce GTX 750 de 2GB si o reducere de 32%. Oferta completa cu toate detaliile o gasesti AICI.

eMAG – Mini PC Acer M1 601

Continuam prezentarea ofertelor cu un desktop MINI PC de la Acer care are ca principal avantaj, dupa cum ii spune si numele, dimensiunea foarte redusa, insa si o configuratie puternica: procesor Intel Celeron de 1.6 Ghz, 2GB si 32GB spatiu de stocare eMMC, placa video Intel HD Graphics si sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta cu reducere o gasiti AICI.

eMAG – Sistem Desktop Serioux Multimedia C5

Trecem la un alt brand ce produce desktopuri, este vorba despre Serioux. Oferta pentru sistemul Desktop Serioux Multimedia C5 este una foarte buna, sistemul fiind dotat cu procesor Intel Core i3 de 3.6 Ghz Skylake, 8GB RAM DDR4 si un spatiu de stocare extrem de generos de 1TB HDD. Restul detaliilor dar si pretul foarte avantajos, le gasiti AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Lenovo IdeaCenter

Reducere de 23% pentru sistemul desktop PC Lenovo IdeaCenter 300 care e dotat cu procesor Intel Pentium de 1.6Ghz. Procesorul e construit pe o arhitectura Braswell, are 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, are in componenta sa si o unitate optica de tip DVD-ROM, dar si placa video nVidia GeForce foarte performanta. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – PC HP 280 G2

De la HP va prezentam o prima configuratie foarte avantajoasa ce cuprinde un procesor Intel Core i3 cu o frecventa de 3.7 Ghz Skylake. Acest desktop HP 280 G2 Minitower are memorie de 4GB, 500 GB spatiu de stocare si unitate optica DVD-RW. Placa video a configuratiei este Intel HD Graphics, iar la achizitionare primiti cadou un mouse si o tastatura. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Desktop PC HP EliteDesk 800

Ultima configuratie pe care v-o prezentam este tot de la HP si este cea mai puternica dintre cele prezentate mai sus. Sistemul Desktop PC HP EliteDesk 800 G2 Tower e dotat cu procesor Intel Core i3 ce are 3.7 Ghz, Skylake, 4GB memorie, 500 GB spatiu de stocare si vine cu sistemul de operare Windows 7 Pro preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.