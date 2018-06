eMAG - Cele mai bune oferte pentru configuratii puternice de desktopuri

eMAG are preturi foarte avantajoase pentru configuratii extrem de puternice de desktopuri. Am alese cele mai vandute modele si vi le prezentam.

eMAG – Lista cu toate desktopurile ce costa sub 2.000 de lei poate fi consultata AICI.

Mai jos, in cadrul acestui articol, am ales cele mai vandute configuratii de desktopuri de la eMAG care au preturi ce ajuns sub 2.000 de lei, iar componentele lor sunt perfecte pentru un pasionat de gaming.

eMAG – Sistem desktop PC HP

Primul model de desktop pe care vi-l recomandam de la eMAG este un sistem desktop PC de la HP, modelul 280 G1 MT. Acest model costa sub 2.000 de lei la eMAG si are un procesor Intel Pentium Dual Core cu frecventa de 3.2 Ghz. Memoria desktopului este de 4GB iar spatiul de stocare de 500 GB. In plus, laptopul are dotarea de DVD-RW, sistemul de operare original preinstalat Windows 8.1 Pro si placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell OptiPlex 3020 MT

Alt dekstop de la eMAG foarte puternic, ideal pentru gaming este sistemul Desktop PC Dell OptiPlex 3020MT care e dotat cu procesor Intel Core i5 cu frecventa de 3.3 Ghz. Acest procesor este construit pe o arhitectura Haswell, configuratia are 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Desktopul vine cu sistemul de operare Ubuntu preinstalat. Detaliile despre placa video si pretul intregii configuratii pot fi gasite AICI.

eMAG – Sistem Desktop Asus K31

Sistemul Desktop Asus K31 CD RO021D are o configuratie foarte puternica pentru un pret sub 2.000 de lei. Procesorul este produs de Intel, modelul I3 6100 cu frecventa de 3.7 Ghz pe arhitectura Skylake. Memoria este de 4GB si spatiul de stocare ajunge la 1TB. Placa video cu care este dotat acest laptop este nVidia GeForce GT 730 de 2GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire XC 705

eMAG are o oferta excelenta pentru sistemul desktop PC Acer Aspire XC 705. Sistemul include un procesor Intel Core i3 4150 cu frecvente de 3.5 Ghz Haswell, 4GB memorie, 1 TB spatiu de stocare de 1 TB, unitate optica DVD RW si o placa video foarte puternica, ideala pentru gaming, nVidia GeForce GT 720 de 2 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - PC Serioux

Un brand poate mai putin cunoscut care produce desktopuri este Serioux, insa configuratia urmatoare prezinta un raport calitate pret imbatabil. Sistemul are procesor Intel Core i5, memorie 4GB HDD de 1TB si placa video cea mai importanta pentru un pasionat de jocuri pe calculator nVidia Ge Force. Toate detaliile si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG – All in One Asus

Sistemul Desktop PC All In One de la Asus are un procesor Intel Core i3, memorie de 4GB si un HDD de 1TB. Acest sistem include o placa video produsa de Intel si vine fara sistem de operare preinstalat. Pretul are o reducere de 4% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Maguay

Ultimul desktop pe care vi-l prezentam de la eMAG si care costa sub 2.000 de lei este produs de Maguay, un brand mai putin renumit insa cu o configuratie foarte buna: procesor Intel Core i3, memorie 4GB si HDD de 1Tb. Placa video este GeForce GTX 750 TI, iar pretul configuratiei complete poate fi gasit AICI.

eMAG – Sistem Desktop Asus

Prima oferta vine de la Asus, este pentru un calculator ce are procesor Intel Core i7 de ultima generatie ce atinge o frecventa de pana la 4.2 Ghz. Sistemul are 16GB memorie si spatiu de stocare de 1TB+128GB SSD. Mai mult, e dotat si cu unitate optica si mai ales cu o placa video nVidia Ge Froce GRT. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG RESIGILATE – Desktop PC All in one

Mai departe avem un desktop cel putin la fel de puternic. Vorbim despre un model de la All in one Acer Aspire. Sistemul ideal pentru gameri are un procesor i5 de la Intel Core de 2.5 Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake, un display de 27 de inch, full hd si cu touchscreen, 128GB SSD si 1TB spatiu de stocare extrem de generos. Placa video din pacate este doar un Intel HD Graphics 620, dar vine cu sistemul de operare Microsoft Windos 10 Home presintalat, Oferta o gasiti AICI.

eMAG Desktop – Serioux Gamer

Daca nici asta nu mai este desktop pentru gameri, atunci nu stiu ce ar mai putea sa va convinga. Sistemul are procesor Intel Core i5 Kaby Lake de 3Ghz, 8GB DDR4, 1TB HDD si placa video GeForce 1060, atat de importanta pentru un gamer aflat la inceput de drum. Mai mult, surpriza de la eMAG este un cadou Kit de gaming. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Lenovo Idea Center 520

Revenim la un brand foarte popular acum atat printre desktopuri cat si printre laptopuri, in special pentru preturile foarte avantajoase practicate, insa nu face rabat nici la calitate. E vorba de Lenovo care in materie de desktopuri are seria all in one care se vinde foarte bine si e apreciata. E cel mai ieftin model pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol, iar desktopul IdeaCenter 520 cuprinde un procesor Intel Core i5 de 2.4 Ghz, ecran de 23.8 al monitorului ce reda imagini impecabile Full HD, 8GB memorie si 1TB + 128GB spatiu de stocare. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Gaming Lenovo

Ne permitem ca in final sa va recomandam ceva mai costisitor, dar cu o reducere uriasa. E vorba de desktop-ul PC Gaming Lenovo IdeaCenter cu procesor Intel Core i7 ce are o frecventa de 4.2 Ghz pe o arhitectura Kaby Lake. Calculatorul are memorie de 16GB si spatiu de stocare de 2TB +256GB SSD, un adevarat monstru. In plus e dotat atat cu unitate optica de tip DVD-RW, cat si cu placa video nVidia GTX 1080 de 8GB si sistem de operare Microsoft Windows 10 Home original preinstalat. In plus, la achizitie primiti cadou mouse si tastatura. Oferta resigilata eMAG poate fi gasita AICI.