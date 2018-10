eMAG – Cele mai bune 7 oferte de telefoane de la Stock Busters

eMAG are o promotie de lichidare de stocuri numita Stock Busters in care sunt reduse preturile cu pana la 50%. Pe lista reducerilor mari sunt incluse si multe telefoane mobile de ultima generatie.

eMAG – Lista tuturor telefoanelor aflate la reduceri in cadrul promotiei Stock Busters poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul a trei zile de reduceri cu pana la 50% pentru o gramada de produse aflate la lichidare de stoc, in cadrul promotiei speciale din aceasta luna Stock Busters. Promotia vine cu preturi bune si la telefoanele mobile cele mai cautate: Samsung Galaxy si iPhone, dar si alte modele foarte performante.

Mai jos, am selectat 7 telefoane mobile excelente care au reduceri mari de pret si pe care le gasiti la lichidare de stoc. Preturile sunt disponibile in limita stocului.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy Note 8 la Stock Busters

Prima oferta pe care v-o recomandam cu toata increderea prezinta probabil si cel mai bun pret din intreaga promotie, privind raportul calitate/pret. Vorbim despre un telefon mobil Samsung Galaxy Note 8 care e foarte performant, de ultima generatie, varf de gama, ce in general e foarte costisitor, insa acum se afla la lichidare de stoc. Telefonul Galaxy Note 8 are functie Dual Sim si un spatiu de stocare de 64GB. Oferta completa cu reducerea eMAG din cadrul Stock Busters poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Huawei P10

Cu siguranta ati auzit de telefonul mobil Huawei P10 pentru ca este un model foarte laudat care a resit sa faca fata cu succes cerintelor pietei, sa fie in prima linie alaturi de Samsung si iPhone printre cele mai bine vandute telefoane, dar si printre cele mai performante. Telefonul are functie Dual SIM, adica poate administra doua cartele sim cu numar deodata, e dotat si cu functia 4G pentru internet si transfer de date de mare viteza, iar spatiul de stocare e de 64GB. Toate detaliile dar si pretul eMAG cu discount de 26% pot fi gasite AICI.

eMAG – iPhone SE la Stock Busters

Trecem la categoria Apple si incepem usor, cu cel mai ieftin model din toate timpurile. E vorba de iPhone SE care a fost special conceput pentru a fi mai ieftin si mai accesibil pentru un public ce vrea sa aloce o suma mica de investit in tehnologie, dar totuis vrea sa beneficieze de calitatea Apple. iPhone SE este acum si mai ieftin la eMAG in cadrul promotiei Stock Buster unde inregistreaza o scadere masiva de pret de 34%. Telefonul Apple iPhone SE are 32GB spatiu de stocare, functie 4G si toata calitatea tehnologiei Apple. Oferta completa o gasiti AICI.

Stock Busters – iPhone 8 la eMAG

Continuam cu un telefon mobil tot de la Apple, cel mai cautat din acest moment, iPhone 8 care are un pret senzational in cadrul reducerilor de la eMAG. Telefonul e cu 17% mai ieftin, pentru modelul cu memoria fabuloasa de 256GB pe care poti stoca o multime de muzica, aplicatii, fotografii si filmari dar chiar si filme daca folosesti aplicatii precum Netflix. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Stock Busters la eMAG – iPhone 7 Plus

Avem pentru voi solutia cea mai buna daca vreti sa investiti o suma importanta intr-un telefon mobil de ultima generatie, insa vreti si sa beneficiati de reduceri consistente. iPhone 7 Plus are un ecran mai mare fata de modelul obisnuit, beneficiaza de reducere de pret de 21% de la eMAG, are spatiu de stocare de 128GB si in plus aveti avantajul unui cadou surpriza la achizitie. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Telefon Sony XY Premium

Nu doar Apple si Samsung domina piata telefoanelor mobile, inca se gasesc o multime de alte telefoane, de la alti producatori care au performante asemanatoare. Modelul Sony XY Premium face fata oricaror cerinte tehnologice ale pietei de astazi, este un telefon de ultima generatie dotat cu memorie de 64GB, functie 4G, la achizitie primiti si cateva cadouri deosebit de utile, iar oferta include un discount de 17% pe care-l gasiti AICI.

eMAG – LG G6

Ultima oferta pe care v-o prezentam are reducerea cea mai importanta in categoria de telefoane mobile din cadrul promotiei Stock Busters. Telefonul LG G6 beneficiaza de 40% discount de la eMAG si e un telefon foarte performant, dotat cu 32GB, 4G si multe facilitati performante, de nivelul telefoanelor Samsung Galaxy si iPhone. Toate detaliile le gasiti accesand URMATORUL LINK.