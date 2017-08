eMAG – Cel mai bun inceput de saptamana din toate timpurile. Reduceri dupa reduceri dupa reduceri

eMAG are o sumedenie de promotii foarte avantajoase in acest inceput de saptamana. Discounturile ating cote alarmante.

eMAG – Toate promotiile celui mai mare retailer online pot fi consultate AICI.

eMAG a inceput cea de-a doua saptaman din august cu o serie de promotii pe care rar le intalnest la retailerul online. Facem si noi o trecere in revista rapida a celor mai importante categorii de produse vizate de reducerile uriase.

eMAG – electronic days

40% este procentul uimitor cu care sunt reduse foarte multe televizoare de toate felurie, in special cele de mari dimensiuni si cu rezolutii 4K ULTRA HD. In promotia electrizanta – electronic days – sunt reduceri si pentru produse audio HIFI, AV, accesorii de console de gaming, aparate foto de toate felurile dar si camere de filmat si o multime de accesorii pentru autoturisme. Pe toate le puteti vedea la URMATORUL LINK.

eMAG – Beauty Week

Ridicam stacheta si ducem reducerile pana la 50% pentru produsele de beauty. Timp de o intreaga saptamana sunt discounturi la jumatate pentru parfumuri , produse de machiaj de cea mai buna calitate, dar si produse de ingrijirea parului, a pielii, styling, igiena dentara, sanatate si wellness. In plus, nu puteau sa lipseasca din promotia de Beauty hainele. Studiati in amanunt ofertele de AICI.

eMAG – Pet Shop

Reduceri de 35% pentru o multime de accesorii pentru animalele de companie, in special pentru genti de transport. Cei de la eMAG s-au gandit la persoanele care pleaca in concediu in aceasta vara si au mare nevoie de genti de cat mai buna la calitate si la pret cat mai mit pentru a transporta prietenii necuvantatori. Ofertele pot fi studiate AICI.

eMAG Saptamana Apple

Dupa cum v-am spus si la inceput, parca toate reducerile din lume s-au strans in aceasta saptamana. E saptamana Apple la eMAG si sunt reduceri de 20% pentru multe modele de telefoane mobile, tablete si laptopuri de la cel mai in voga producator din lume. Desigur, in promotie gasiti reduceri si pentru accesorii cum ar fi castile, incarcatoare de telefon sau huse si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Aparate de aer conditionat

Probabil cele mai cautate in aceasta perioada sunt aparatele de aer conditionat. eMAG vine cu reduceri consistente care depasesc adesea 30% pentru cele mai performante aparate de aer conditionat. Lista modelelor ce beneficiaza de reduceri poate fi consultata AICI.

eMAG – Whirlpool

Si nu in ultimul rand va recomandam cu mare incredere produsele de la Whirlpool care au si ele reduceri de peste 25% pentru multe dintre oferte. De la masini de spalat rufe la aparate de aer conditionat, masini de spalat vase, incorporabile de toate felurile, frigidere, plite si cuptoare, pe toate le gasiti la preturi bune in aceasta saptamana. Lista reducerilor este AICI.