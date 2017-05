eMAG – Cea mai smart alegere: telefoane si laptopuri resigilate cu 40% reducere

eMAG are o promotie speciala pentru cateva produse smart resigilate iar discounturile ating 40%.

eMAG – Lista tuturor produselor resigilate din promotia smart disponibila in acest moment poate fi consultata AICI.

Cei de la eMAG au dat startul astazi unei promotii de scurta durata ce vizeaza doar laptopurile si telefoanele mobile resigilate. Aceste produse smart au si reduceri la fel de inteligente ce ating pragul de 40%.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Cea mai ravnita oferta si care se va si epuiza cel mai repede este o reducere de 12% pentru telefonul mobil al momentului: iPhone 7. Acest telefon mobil are o memorie de 32GB, prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine si are ambalaju deschis, insa are o garantie de 24 de luni si posibilitate de retur gratuit in 30 de zile. Intreaga oferta o gasiti AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy S8

Continuam tot cu un telefon de ultima generatie pe care foarte rar il gasiti la produse resigilate, abia fiind lansat. Samsung Galaxy S8 are o memorie de 64GB, foarte generoasa si spatioasa pentru filmari, aplicatii si jocuri, dar e dotat si cu functie 4G. Telefonul este un model Midnight Black si toate defectele sale dar si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Apple iPhone 5S

Revenim la cel mai renumit producator din lume, Apple, pentru a va recomandam o oferta de telefon resigilat, modelul iPhone 5S, un model care a fost conceput special pentru a avea un pret foarte mic si tehnologie cat mai actuala. Acum, puteti cumpara acest telefon mobil resigilat cu putin peste 1.000 de lei. Oferta cu toate detaliile produsului resigilat este disponibila AICI.

eMAG – Laptop Asus ZenBook

Trecem acum la categoria de laptopuri resigilate si gasit o multime de oferte cu preturi diferite si foarte mult scazute pentru laptopul Asus ZenBook Flip care are in dotarea sa un procesor Intel Core cu frecventa de 0.9 Ghz, skylake, 13.3 inch diagonala ecranului touch screen, 4 GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB SSD. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Laptop Lenovo

Trecem acum la un model de laptop de la Lenovo ce costa putin peste 1.000 de lei insa are o configuratie foarte performanta: procesor Intel Core i3 cu o frecventa de 2 Ghz pe o arhitectura Skylake, ecran cu diagonala mare de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare generos de 500 Gb. In plus, laptopul e dotat si cu placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Gaming Asus ROG

Ultima oferta pe care v-o prezentam este o super oferta pentru cei pasionati de laptopuri de gaming. Desi este un model de laptop ceva mai scump, pentru ca e resigilat are o reducere de aproape 1.800 de lei. Laptopul gaming Asus ROG are procesorul cel mai puternic de pe piata Intel Core i7 cu frecventa de 2.8 Ghz pe arhitectura Kaby Lake, 17.3 inch diagonala ecranului urias, potrivit pentru pasionatii de jocuri, care reda imagini la rezolutie Full HD, este de tip IPS. In plus, laptopul are memorie puternica de 32GB pentru a rezista la cele mai noi si performante jocuri, spatiu de stocare de 1TB + 128 GB SSD, unitate optica de tip DVD-RW, dar si placa video nVidia GeForce GTX 1050 de 4GB. Sistemul de operare cu care vine preinstalat este Windows 10 Home. Oferta poate fi gasita AICI.