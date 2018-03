eMAG – Ce se intampla pe site-ul retailerului saptamana asta! Lucrurile o iau razna

eMAG are o groaza de promotii si surprize care se deruleaza simultan pe site. Cum era si de asteptat, primavara aduce preturi mai mici la eMAG.

eMAG – Lista tuturor promotiilor ce se deruleaza simultan in aceasta saptamana poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG este cel mai mare retailer online din Romania si acest lucru e deja bine cunoscut de toti fanii cumparaturilor. In perioadele importante, eMAG deruleaza mai multe promotii deodata. De exemplu acum, cand ne aflam in prag de primavara, desi temperaturile de afara nu o arata, promotiile eMAG apar ca ciupercile dupa ploaie. Am facut o scurta trecere in revista a celor mai importante promotii si cateva explicatii despre cum puteti profita cel mai bine de ele.

eMAG – Electronic Days

Electronic Days este o lichidare de stocuri de la eMAG pentru produsele electronice. Nu sunt atat de multe produse in promotie pe cat v-ati astepta, categoriile sunt destul de restranse, insa preturile sunt cu discounturi consistente, numai bune de profitat.

Va recomandam in special din aceasta promotie sa aruncati o privire peste televizoare, in special cele 4K ULTRA HD, dar si cele produse de Samsung, ele sunt cam cele mai avantajoase. Mai mult, va recomandam sa va uitat si la televizoarele care au ecrane curbate, pentru ca si ele inregistreaza recorduri la reducere. Pe toate le gasiti AICI.

Precomanda la eMAG Samsung Galaxy S9 si S9 Plus

De curand s-au lansat varfurile de gama de la Samsung, iar eMAG e printre magazinele care au raspuns cel mai repede nevoii si curiozitatii clientilor de a achizitiona aceste telefoane. Mai mult, exista o oferta extrem de avantajoasa de Buy Back prin care puteti profita si reduce pretul celui mai nou telefon mobil de la Samsung cu pana la 2.200 de lei. Toate detaliile ofertei eMAG le gasiti AICI.

Martishow la eMAG

Desi mai sunt cateva ore pana sa intram oficial in primavara, cei de la eMAG au dat drumul la show putin mai devreme si lasa doamnele si domnisoarele sa se bucure de preturi mai scazute. Preconizam ca este doar un prim val de reduceri eMAG in aceasta promotie, iar in saptamana 1-8 Martie sa mai avem parte si de multe alte surprize de la retailer, asa cum ne-a obisnuit in fiecare an. Ofertele eMAG de 1 Martie pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.