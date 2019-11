eMAG - Ce se intampla inainte de Black Friday

eMAG se pregateste de Black Friday, insa ofertele continua sa fie foarte bune pe site chiar si in aceasta perioada

eMAG inainte de Black Friday are super oferte pentru televizoare cu ecran foarte mare. Daca iti doresti acasa la tine un adevarat cinematograf, acum ai sansa sa cumperi la oferta televizoare.

eMAG inainte de Black Friday – Lista tuturor televizoarelor cu diagonala uriasa poate fi consultata AICI.

Cei de la eMAG inainte de Black Friday au o multime de televizoare de exceptie cu diagonale uriase iar preturile nu mai sunt atat de mari pe cat eram obisnuiti inainte pentru ca tehnologia a evoluat rapid si a devenit mai accesibila.

Va puteti convinge si voi cu urmatoarele exemple de televizoare foarte ieftine si cu diagonala ecranului de peste 152 de cm, adica televizoare ce ofera o experienta de vizionare de exceptie.

eMAG inainte de Black Friday – Televizor LED Smart Tech 165

Primul si cel mai ieftin televizor cu ecran mare pe care vi-l recomandam de la eMAG inainte de Black Friday este produs de Smart Tech, poate un brand cu mai putin renume, insa cu un raport calitate pret fara egal in acest moment la televizoarele cu ecran mare. Televizorul recomandat de noi are ecran de tip LED, 165 cm diagonala ecranului si rezolutia 4K ULTRA HD. Oferta detaliata si cu o reducere record de 37% poate fi gasita AICI.

eMAG inainte de Black Friday – Schneider

Trecem la un alt televizor tot cu un pret exceptional pentru dimensiunile impresionante pe care le are. E vorba de televizorul de la Schneider, un alt producator mai putin cunoscut dar care va asigura o garantie inclusa a produsului de 24 de luni. Televizorul are toate functiile smart, are ecran de tip LED cu diagonala impresionanta de 165cm, rezolutia cea mai buna de pe piata Ultra HD 4K si sistem de operare android. Toate detaliile oferte cu reducere de 34% de la eMAG inainte de Black Friday pot fi gasite AICI.

eMAG inainte de Black Friday – Televizor Philips

Trecem la producatorii cunoscuti, insa preturile raman aproape la fel de avantajoase pentru televizoare garantat de exceptie. Incepem cu modelul Smart Philips care dupa cum ii spune si numele are toate functiile smart disponibile si o diagonala de 164 cm, toate astea la un pret putin peste 3000 de lei. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG inainte de Black Friday – Televizor Samsung

Iata ca chiar si cei de la Samsung au un televizor imens cu pret minim. E vorba de smart Smansug cu ecran pe Led, diagonala de 163cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Televizorul are reducere de pret de 17% si puteti vedea oferta AICI.

eMAG inainte de Black Friday – Philips

Incheiem cu televizorul de la Philips care are 164cm diagonala si unul dintre cele mai avantajoase rapoarte calitate pret dintre toate ofertele. Puteti vedea pretul cu reducere record de 36% accesand URMATORUL LINK.