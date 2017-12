eMAG – Ce se intampla in zilele de Craciun pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania

eMAG nu se lasa mai prejos nici in zilele de Craciun. Promotiile de pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania ajung la reduceri de pana la 50% pentru foarte multe produse.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din zilele de Craciun le puteti vedea daca accesati URMATORUL LINK.

eMAG – eMAGIA Sarbatorilor

In primul rand, chiar si in zilele de Craciun si in cele de pana la Anul Nou, pe site-ul eMAG continua promotia eMAGIA Sarbatorilor cu reduceri de pana la 50% pentru o multime de produse. Sunt vizate in principal categoriile de telefoane, tablete si alte gadgeturi dar si electrocasnicele mari, televizoarele, electronicele, electrocasnicele mici si mari si multe alte produse. Pentru a vedea oferta completa puteti accesa URMATORUL LINK.

eMAG – Iarna copiilor

Tot pe site-ul eMAG gasiti in zilele de Craciun promotia speciala pentru cei mici. Ofertele din promotia Iarna Copiilor includ reduceri de pana la 50% pentru o multime de jucarii pentru fetite dar si pentru baieti si bebelusi. In plus, gasiti multe modele de seturi de constructie, jucarii educative si carti pentru copii, articole sportive dar si de imbracaminte si incaltaminte pentru cei mici. Sa nu uitam si ofertele pentru produse de gaming care ii vor incanta atat pe cei mici cat si pe cei mari. Toate ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Cauciucuri de iarna

Foarte multi dintre soferii din Romania inca nu si-au instalat cauciucurile de iarna, avand in vedere ca temperaturile au fost destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Daca va numarati dintre acesti soferi, sunteti norocosi pentru ca puteti cumpara cauciucuri la pret redus. In plus, exista o oferta speciala care include un card cadou daca va cumparati un set complet de pneuri de iarna. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Buy Back Huawei P10

O alta promotie interesanta care e disponibila in zilele de Craciun la eMAG este cea pentru huawei p10 care poate fi cumparat cu o extra reducere daca va prezentati cu telefonul vechi. Primiti atat contravaloarea vechiului telefon cat si 400 de lei reducere pentru telefonul nou Huawei P10 care este foarte performant. Gasiti toate informatiile daca acccesati URMATORUL LINK.

eMAG – Cardul de cumparaturi in rate fara dobanda

Un card special cate va aduce multe oferte este cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank. Acest card va poate aduce pana la 10% inapoi din suma de care faceti cumparaturi la emAG dar si rate fara dobanda. Vorbim despre 24 de rate fara dobanda pentru cumparaturile de la eMAG dar si 0% dobanda pentru pana la 56 de zile pentru alte cumparaturi. Toate detaliile acestui card le gasiti AICI.

eMAG – Buy Back Samsung

Daca sunteti fani ai produselor Samsung, in special telefoanele mobile de ultima generatie, acum le puteti achizitiona cu reduceri foarte consistente, cu puncte extra de reducere dar si cu cadouri speciale la cumparaturi. Toate acestea daca aduceti telefonul vostru vechi Samsung. Aveti sase oferte disponibile pentru Buy Back, puteti achizitiona de la Samsung Note 8, Galaxy S8, Galax S8 plus, toate cu reduceri importante pe care le gasiti AICI.