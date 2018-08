eMAG – Ce ochelari de soare se poarta, la barbati, in vara asta

eMAG – Ochelarii de soare sunt un must have in fiecare vara, insa trebuie sa fim atenti si la moda, asa ca perechea de anul trecut s-ar putea sa nu mai poata fi purtata acum.

eMAG – Lista cu toate modelele de ochelari de soare si preturile lor poate fi vazuta AICI.

eMAG comercializeaza chiar si ochelari de soare, desi poate parea putin neobisnuit sau putin stiut. Mai mult chiar, au oferte foarte bune care merita vanate, reducerile sunt destul de dese.

Insa ramane problema alegerii unei perechi de ochelari de soare care sa fie la moda. Noi am gasit 6 modele de ochelari de soare care sunt cele mai vandute pe eMAG si au si de ce: sunt cele mai la moda perechi in acest an. In plus, nu plecati de la ideea preconceputa ca o pereche de ochelari de soare la moda trebuie sa fie intotdeauna scumpa. Preturile celor mai populare modele sunt cuprinde intre cateva zeci de lei si cel mult 250. Iata ofertele:

eMAG – INVU

Prima oferta pe care v-o prezentam este o pereche de ochelari Invu, negri, cu lentile ultra polarizate. Este cea mai populara si mai vanduta pereche de ochelari de la eMAG si pretul beneficiaza de o reducere, dar si de o livrare rapida. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Ochelari de soare negri

O rama ceva mai groasa pentru acest model de ochelari, lentilele sunt desigur polarizate si brandul care a fabricat aceasta pereche este Invu. Ochelarii au ramele negre si lentilele inchise de culoare pentru a va proteja mai bine de soarele arzator. Preturile le gasiti AICI.

eMAG – Ochelari de soare albastru mineral

Iata ca va recomandam si o pereche de ochelari in stil Wayfarer de culoare albastru inchis, cu o rama la fel de culoare albastru inchis si lentilele cu o nuanta de rosu. Lentila este polarizata si in acest caz, adica razele reflectate pe asflat, pe apa sau alte corpuri nu va vor afecta si nu va vor orbi vederea. Mai multe detalii gasiti AICI.

eMAG – Ochelari de soare negri Daniel Klein

Iata o pereche de ochelari ceva mai ieftina care este foarte populara printre clientii eMAG: Daniel Klein. Aceasta pereche de ochelari are aparte rama foarte subtire de culoare neagra. Tot negre sunt si lentilele, o pereche de ochelari ideala pentru persoanele cu trasaturi ascutite, rectangulare, balansand liniile puternice ale fruntii si maxilarului. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Ochelari de soare Aviator

Desi este o pereche de ochelari cu design vechi, ramane foarte la moda chiar si in 2017: ochelarii Aviator. Acestia au protectie ultraviolte, sunt realizati din materiale de foarte buna calitate si au dimensiune medie, rama subtire. Atat rama cat si lentila sunt negre. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Ochelari de soare Retro Albastru

Ultima pereche de ochelari pe care v-o prezentam este tot una ‘invechita’ dar, dupa cum se spune, moda revine la cativa ani. Aceasta pereche de ochelari de soare retro de culoare albastra este in topul preferintelor publicului, in acest an. Oferta o gasiti AICI.