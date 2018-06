eMAG – Ce inseamna functia No Frost la frigiderele moderne si cum ne ajuta

eMAG are oferte racoritoare pe vremuri caniculare. Preturile combinelor frigorifice cu calitati desavarsite si functie No Frost inclusa sunt foarte avantajoase.

eMAG – Lista tuturor frigiderelor ce sunt dotate cu functia speciala No Frost poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte avantajoase pentru diferite combine frigorifice. Noi vi le recomandam pe cele care au in componenta lor si functia speciala No frost care ajuta ca acestea sa nu produca gheata si astfel pot pastra pentru o perioada mai lunga alimentele proaspete. In plus, cu asemenea functie nu sunteti nevoiti sa dezghetati frigiderul asa cum se facea la modelele vechi. Va recomandam mai jos 5 astfel de modele cu preturi diferite, pentru fiecare buzunar, dar cu calitate la standarde foarte ridicate.

eMAG – Combina frigorifica Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam din categoria combinelor cu functie No Frost inclusa este pentru o combina de la Samsung. Combina are volum de depozitare pentru alimente de 321l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm. In plus, combina e dotata cu doua usi, congelator, dozator de apa pe usa superioara dar si un display. COmbina are garantie pentru compresor de 10 ani, de-a dreptul impresionant. Oferta eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

COntinuam periplul nostru printre ofertele la combine frigorifice cu functie No Frost care nu produc gheata. Ajungem la un model foarte avantajos de la Beko ce are si reducere de pret de la eMAG de 12%. Aceasta combina de la Beko are 351l volum de depozitare pentru alimente, face parte din clasa energetica A+ si are o functie mai speciala si mai dezvoltata intitulata NeoFrost. Toate detaliile ofertei de la eMAG si detaliile tehnice le gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Hotpoint

Producatorul Hotpoint e renumit pentru preturile avantajoase pe care le practica, in plus, la oferta eMAG pe care v-o recomandam exista si un discount record de 26%. COmbina frigorifica de la Hotpoint are functie Full No FROST pentru a nu face gheata, volumul de depozitare e unul foarte generos de 369l, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 201cm. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Whirlpool

Combina frigorifica Whirlpool aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai bune oferte eMAG ale momentului. COmbina are dozator de apa pe usa superioara, e dotata cu doua usi, congelator, functie No Frost, functie 6th Sense speciala modelelor Whirlpool. Volumul pentru alimente care pot fi depozitate este de 319l. Oferta detaliata eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Ultima oferta ce are functie No Frost si merita toata investitia este o combina frigorifica produsa chiar in Romania la Arctic. COmbina e una simpla, cu doua usi, are 5 ani garantie si un spatiu de 266l. Inaltimea combinei este de 181 l si are un consum scazut de electricitate facand parte din clasa energetica A+. Oferta completa o gasiti AICI.