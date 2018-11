eMAG Catalog de Black Friday publicat partial: Ce preturi au Galaxy S8 si iPhone X si alte 20

eMAG nu se joaca atunci cand vine vorba de reduceri de Black Friday si de a-si pune pe jar clientii chiar si cu o saptamana inainte de marele eveniment. Acum, ca au mai ramas doar cateva ore, au inceput sa apara pe internet preturi pentru diferite produse.

eMAG va afisa catalogul complet in doar cateva ore pe site-ul oficial al evenimentului de Black Friday care poate fi accesat la URMATORUL LINK.

Intre timp, cei de la eMAG dau publicitatii cateva dintre produsele si preturile lor de Black Friday. Am verificat informatiile care circula pe internet si va prezentam ofertele reale care se confirma.

Asadar, iata primele 20 de oferte din promotia eMAG de Black Friday:

eMAG vinde iPhone X cu reducere de 24%, la pret de 3.499. Telefonul e unul foarte puternic, il stim toti inca de la lansare pentru ca am stat cu ochii pe el si pe configuratia sa puternica, dar si camera de exceptie. Pretul publicat de eMAG pentru Black Friday este cel pentru telefonul dotat cu memorie de 64GB, desigur pe langa asta are si 4G pentru internet de mare viteza. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG arunca pe piata si pretul exceptional de doar 399 de lei pentru un televizor Star Light cu diagonala generoasa de 80cm. E unul dintre cele mai mici preturi inregistrate pana acum pentru acest televizor si cu siguranta o sa fie unul dintre produsele care se epuizeaza primele. Oferta o gasiti AICI.

eMAG vine cu 500 de le Masina de spalat Arctic si nu e vorba nici de vreun produs resigilat, nici de vreunul de proasta calitate, ci de o masina de spalat performanta de la producatorul romanesc Arctic. Masina de spalat e un model SLIM, face parte din clasa energetica A+++ si are 1000 RPM cu o cuva incapatoare de 6kg. Oferta o gasiti AICI.

eMAG are si o perie rotativa performanta la pret foarte bun. Reducerea de pret pentru peria ROWENTA bRUSC aCTIV vOLUME AND shINE 2 ARE pret de doar 99 de lei, cu reducere de 55%. Oferta o gasiti AICI.

Aspiratorul Philips Power Pro de la eMAG a intrat si el in reducerea de Black Friday cu o oferta senzationala de pana la 45%. Modelul de aspirator Philips Power Pro Activ e unul fara sac dar cu recipient pentru colectarea prafului care poate fi foarte usor descarcat si curatat. Aspiratorul de foarte buna calitate ajunge sa coste doar 299 de lei si Oferta o gasiti AICI.

eMAG ii unge pe clienti la suflet cu o oferta de anvelope de iarna, chiar la timpul potrivit. Deocamdata vremea a fost blanda, insa legea spune ca la prima ninsoare masinile care nu au cauciucurile de iarna instalate pot fi oprite si amendate, in plus sunt si un pericol pentru circulatie. eMAG vine cu reducere de 44% pentru cauciucuri de iarna Tigar Winter 195.65R 91H, ajungand sa coste 100 de lei bucata. Oferta o gasiti AICI.

eMAG are si o masina de tuns Remington in promotia de Black Friday pentru care reduce pretul la doar 100 de lei, de la pretul oficial de 300. In stoc vor fi insa doar 500 de bucati conform informatiilor noastre. Masina e una de calitate care merita investitia.Oferta o gasiti AICI.

eMAG comercializeaza telefonul mobil Samsung Galaxy S8 la un pret redus la 1500 de lei doar de Black Friday, o oferta exceptionala si atat de rar intalnita. Acest telefon mobil va fi in stoc insa doar in numar de 1000 de bucati si e vorba de modelul cu memorie de 64GB si functie 4G.Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Aspirator vertical 2 in 1 de la Bosch e un alt electrocasnic cu discount mare. Aspiratorul functioneaza pe acumulator si are autonomie de pana la 40 de minute si o durata de incarcare de 4-5 ore. Peria sa electrica are un sistem easy clean care te ajuta sa cureti mai usor. Pretul aspiratorului de la eMAG e redus de la 640 de lai la doar 400 si sunt disponibile 600 de bucati. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Masina de gaurit cu percutie Bosch Easy Impact 550 care e foarte silentioasa dar si foarte puternica, avand motor de 550w si 3000 de rotatii pe minut. Aceasta masina de gaurit va fi redusa de Black Friday de la pretul de 270 de lei la doar 150 de lei pentru 350 de bucati. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Geanta Guess din piele sintetica de culoare neagra va avea o reudcere de pret de 62% de la 659 de lei si va ajunge sa coste doar 250 de lei, insa stocul e redus la doar 250 de genti. Oferta o gasiti AICI.

Apa de toaleta Versace Eros pentru barbati are si ea o reducere de pret de 53% la eMAG in cadrul Black Friday si va fi disponibila la doar 99 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Sistem de monitorizare video pentru bebelusi marca Mappy VBM 710 vor fi disponibile 200 de unitati a pretul de 99 de lei cu reducere de 67%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Casti audio in ear Skullcandy Ink d pe negru cu bluetooth sunt disponibile 1000 de perechi la 99 de leicu reducere de 47%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Hansa ce are pretul redus la sub 400 de lei de la peste 800, vor fi disponibile 200 de unitati. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Plita incorporabila Hansa va avea 450 de unitati cu pret de 249 de lei redus de la 539 de lei, discount de nu mai putin de 51%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Periuta de dinti electrica Oral B Genius 8000, 400 de unitati de la 179 de lei la 549 reducere de 67%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Motofierastrau Progarden care functioneaza pe benzina. Vor fi disponibile 400 de astfel de produse cu un pret ce se reduce cu 67% de la 449 de lei si ajung sa coste doar 249 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Pachet chiuveta tectonite reversibila Franke impreuna cu baterie monocomandata Nova Plus – disponibile 300 de asemenea seturi la pretul de 449 de lei, redus de la 999 cu 55%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Pantofi sport mid-high de piele de la Nike cu garnituri de piele ecologica – sunt 84 de perechi de pantofi ce costa doar 179 de lei de la 359 de lei, cu reducere de 50%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Set masa extensibila si scaune Elt Modella cu blat sticla, foarte eleganta, pret exceptiona de 499 de lei redus de la 1999 de lei cu 75%, printre cele mai mari reduceri ale promotiei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Set cu 30 de piese VIVO BY vb- Vor fi disponibile 1200 de seturi cu pret de 129 d elei, redus de la 399 de lei, cu procent de 67%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – SSD Adata Ultimate de 240GB pentru cei pasionati de tehnologie. 500 de bucati de SDDuri cu pret de doar 99 de lei de la 199 de lei, reducere de 50%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Monitor curbat LED MVA AOC de 23.6 inch ce are rezolutie FULL HD si conectivitate Display port, ideal pentru gameri, oferind o calitate buna a imaginii. Pretul e reus cu 50% de la 1199 de lei si ajunge sa coste doar 599 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Pantofi sport Puma cu velcro smash pe negreu, alb si albastru. Oferta foarte buna, insa disponibile doar 32 de perechi la 79 de lei, cu reducere de la 159 de lei de 50%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Troller Samsonite Illusttro negru de 55cm – ca tot sunt la moda valizele, iata si 1000 de trollere foarte incapatoare pentru haine, documente sau dosare. Pret de la 239 de lei, redus de la 579 de lei cu 59%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Jucarie de plus Mappy Fluffy Friends de 120cm pe alb, ideala drept cadou de Craciun. Sunt disponibile 440 de jucarii la pretul de 99 de lei de la 249 de lei reducere de 59%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Jucarie de plus Mappy Fluffy Friends de 120 de cm, pe roz, pentru fetite. Sunt disponibile 240 de jucarii, la pretul de 99 de lei de la 249, reducere de 60%. Oferta o gasiti AICI.