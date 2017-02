eMAG – Cat te costa sa utilezi complet o casa cu electrocasnicele cele mai ieftine

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase pentru electrocasnice iar noi am facut o selectie cu cele mai ieftine.

eMAG – Lista tuturor ofertelor de electrocasnice poate fi consultata AICI.

eMAG are mereu oferte foarte bune la electrocasnice si daca sunteti atenti puteti utila o locuinta complet cu pret si efort minim. Am ales noi cele mai ieftine electrocasnice de care ai neaparata nevoie intr-o casa si va prezentam detaliat ofertele, mai jos:

eMAG – Frigider Side by side Daewoo

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un frigider de tip Side by side de la Daewoo. Acest frigider este cel mai ieftin din categoria sa de produse, are un volum de depozitare de 509l, face parte din clasa energetica A+, functie No Frost si inaltime de 177cm. Culoarea frigiderului este Silver si suprafata sa exterioara e din inox foarte usor de curatat si intretinut. Oferta cu 20% reducere o gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Star Light

Continuam prezentarea ofertelor cu o masina de spalat rufe extrem de avantajoasa ce beneficiaza de un discount de 40% in acest moment. Masina este produsa de Star Light si are capacitate de incarcare de pana la 5kg de rufe murdare, 800 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Plita incorporabila Arctic

Va propunem ca in loc de un aragaz complet sa folositi o plita incorporabila si un cuptor incorporabil ce au performante cel putin la fel de bune si va salveaza o multime de spatiu si se integreaza perfect in mobilierul de bucatarie. Plita de la Arctic e produsa chiar in Romania, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si un strat de inox la suprafata. Pretul ei il gasiti AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Arctic

Tot de la Arctic va prezentam si un cuptor incorporabil care se potriveste perfect cu oferta prezentata anterior. Cuptorul este foarte ieftin, functioneaza pe eletricitate si are sistem hidrolitic si volum de 67l. Cuptorul face parte din clasa energetica A si are suprafata din inox. Pretul cu 28% reducere poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Hotpoint

Cea mai ieftina si mai avantajoasa masina de spalat rufe din oferta eMAG pe care am gasit-o disponibila la acest moment este cea produsa de Hotpoint. Masina poate spala pana la 14 seturi de vase simultan, are 8 programe si este foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++. Latimea masinii este de 60cm si e dotata cu display digital. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Hota traditionala Star Light

Foarte ieftina, putin peste 100 de lei, este aceasta hota traditionala produsa de Hotpoint. Hota are o putere de absorbtie de 180mc/ora si e dotata cu un singur motor iar latimea ei este de 60cm. Pretul cu reducere de 26% il gasiti AICI.

eMAG – Espressor manual Studio Casa Espressino

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este desigur pentru un espressor manual pentru ca orice casa are nevoie de asa ceva. Cafeaua de dimineata poate fi savurata mult mai bine daca e facuta la un asemenea espressor manual de la Studio Casa Espressino ce are o putere de 800W si se potriveste cromatic in orice bucatarie, avand culoarea neagra. Oferta cu 57% reducere o gasiti AICI.