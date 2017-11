eMAG - Cat costa toate modelele de laptopuri Apple si ce reduceri au

eMAG – Laptopurile produse de Apple sunt foarte apreciate însă prețul lor e destul de mare. Noi am găsit cele mai ieftine modele care au și configurații suficient de puternice.

Toate laptopurile Apple de la eMAG și prețurile lor pot fi găsite AICI.

În continuare am selectat cele mai populare și mai vândute laptopuri produse de Apple de la eMAG. Cu toate că aceste laptopuri au renumele de a fi destul de scumpe, am găsit câteva modele care se pot încadra într-un buget mediu pentru orice laptop.

eMAG – MacBook 12

Oferta foarte buna cu 500 de lei discount pentru laptopul Apple MacBook 12 care e dotat cu procesor Intel Dual Core M3 de 1.1 Ghz. Display-ul laptopului este de tip Retina si are o diagonala de 12 inch, memorie de 8gb si un spatiu de stocare de 256 GB SSD. Placa video este una performanta Intel HD Graphics 515. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – MacBook Air 13

Cel mai apreciat și mai vândut laptop Apple de la eMAG este acest MacBOOK Air 13. Este un laptop des întâlnit, are procesor i5, suficient de puternic, Dual Core cu frecvență de 1.6 Ghz și structură de tip Broadwell. Laptopul are dimensiuni ideale pentru un transport ușor 13.3 inch și beneficiază de memorie de 4GB și spațiu de stocare de 128 Gb SSD. În plus, laptopul are placă video. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – MacBook Air 13

Un alt model de MacBook Air care poate fi achiziționat cu un buget mediu, ceva mai scump ca modelul precedent prezentat este acest MacBook Air 13 care beneficiază de la eMAG de un discount de 5%. Este vorba de un model identic cu cel precedent dar cu un spațiu de stocare ceva mai generos de 256 GB SSD. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Apple MacBook Pro 13

O configurație ceva mai puternică dar și un preț mai mare, dar care beneficiază de 8% reducere de la eMAG în această perioadă are Apple MacBook Pro 13. Acest laptop are un procesor Intel Dual Core u5 cu frecvență de 2.7 Ghz, Broadwell, 13.3 inch display, ecran retina, memorie de 8Gb și spațiu de stocare de 256 Gb SSD. În plus, placa video este Intel Iris Graphics 6100. Oferta poate fi consultată AICI.

eMAG – Laptop MacBook Pro 15 Retina

Dacă vine vorba de laptop puternic, MacBook Pro 15 Retina este ideal. Are procesor Intel Quad Core i7, cel mai bun și mai nou model, frecvență de 2.5 Ghz, Haswell, 15.4 inch display de tip Retina și o memorie de 16 Gb și spațiu de stocare foarte generos de 512 GB. Toate detaliile și prețul le găsiți AICI.

eMAG – MacBook Air 13

Un model foarte avantajos este și acest Mac Book Air 13 cu procesor Intel DUal Core i5 cu frecvență de 1.6 Ghz. Oferta completă și configurația le puteți consulta AICI.

eMAG – MacBook Air 11

Cel mai ieftin laptop de la Apple pe care îl regăsiți în oferta eMAG în acest moment este foarte puternicul Apple MacBook Air11 dotat cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecvență de 1.6 Ghz Broadwell cu display de 11.6 inch, memorie 4Gb și spațiu de stocare de 128 Gb SSD. Oferta completă poate fi consultată AICI.