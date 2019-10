eMAG – Cat costa televizoarele 8K – Cele mai performante de pe piata

eMAG comercializeaza chiar si televizoare ce ating rezolutia incredibila de 8K. Desigur, tehnologia nu este neaparat cea mai ieftina, insa cu ajutorul promotiilor se gasesc si preturi bune.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor cu rezolutie 8K poate fi gasita AICI.

eMAG are o multime de preturi bune la multe produs, fiind cel mai mare retailer online din Romania. Tehnologia noua poate fi gasita prima oara la eMAG si este si cazul noilor televizoare cu rezolutie 8K.

Dupa cum va puteti da seama, aceasta tehnologie e una cu totul si cu totul deosebita si ofera o calitate desavarsita a imaginii, fiind ideala pentru televizoarele cu ecran mare, asa cum se produc in ziua de azi.

eMAG – Smart Samsung – Cel mai ieftin televizor 8K

Cel mai bun televizor ce foloseste tehnologia 8K si se gaseste printre ofertele celor de la eMAG si are pretul ce mai mic este acest model QLED Smart Samsung cu diagonala de 138cm. Televizorul dispune de toate functiile smart, poate fi conectat la internet, Netflix si HBO GO, dar si youtube si facebook. Televizorul beneficiaza de cea mai avantajoasa reducere din acest moment, de aproape 30% din pret. Detaliile complete ale ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Cel mai ieftin televizor 8K peste 200cm

Oferta interesanta si pentru acest model de televizor QLED de la Samsung. Si el dispune la fel de toate beneficiile tehnologiei smart. Televizoarele produse de Samsung au renumele de a fi printre cele mai performante, vorbim de un brand cu mare experienta in domeniul tehnologiei.

Acest model are reducere de 20% si este intr-adevar un televizor costisitor la achizitie, putina lume si-l poate permite, insa e cel mai ieftin televizor ce depaseste diagonala de 200 cm, are 207, si foloseste rezolutia 8K. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Sony Bravia – cel mai scump din oferta – doar pe comanda

In cazul in care nu stiati, exista si la eMAG produse care sunt aduse doar pe comanda. Motivul e unul simplu in cazul acestui televizor: este unul foarte costisitor, foloseste cea mai scumpa tehnologie si clientii care isi permit sa dea asemenea sume pe un televizor se gasesc foarte rar. Televizorul e produs de Sony, din gama Bravia, este Android, LED si are diagonala de 214,8cm. Mai multe detalii despre acest monstru al tehnologiei moderne gasiti AICI.