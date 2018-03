eMAG – Cat costa si care sunt diferentele intre espressoarele manuale, automate si cele cu capsule

eMAG are oferte foarte multe, variate, excelente pentru mai multe modele de espressoare. Noi am ales cate unul din fiecare categorie.

eMAG – Lista tuturor espressoarelor disponibile in oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are in aceasta saptamana o promotie speciala intitulata Electro SUper Sale. Printre multele produse aflate la reducere, noi ne-am uitat putin si la ofertele de espressoare, solutii de preparat cafea si alte bauturi. Am gasit cateva preturi bune de tot si ne-am decis sa va prezentam un mic ghid despre fiecare tip de espressor in parte.

eMAG – Espressoare manuale

Ce trebuie sa stiti despre espressoarele manuale: Sunt printre cele mai populare in acest moment si cele mai vandute. Preturile lor nu sunt mari, calitatea cafelei este una buna, daca sunteti fanii unei cafele tari. Cel mai popular brand in materie de espressoare este DeLonghi, motiv pentru care si noi va recomandam tot un model de la ei de espressor manual care e dotat cu dispozitiv de spumare, sistem cappuccino, lucreaza sub o presiune de 15bar, are 1l rezervor si functie de oprire automata. Oferta cu 45% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Espressoare automate

Urmatoarea categorie e cea a espressoarelor automate, semi profesionale deja, care sunt ceva mai costisitoare. Daca vreti asa ceva acasa, noi va sfatuim sa vanati promotiile de la eMAG, asa cum este si cazul celei de fata. De exemplu, espressorul automat Philips are o reducere de pret de 46% timp de cateva zile. Acest model include unr ezervor de apa de 1l, carafa cu sistem de spumare automata a laptelui, rasnite 100% ceramice si lucreaza sub o presiune de 15bar. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Espressoare cu capsule

Espressoarele cu capsule sunt in general putin mai scumpe fata de cele manuale. Noi va sfatuim sa alegeti un espressor cu capsule in functie de tipul de cafea, de brandul producator care va place cel mai mult, deoarece aceste espressoare pot functiona doar cu un anumit tip de capsule. De exemplu Espressorul Tchibo cafissimo mini flashy lime are incluse in pret 80 de capsule, are putere de 1500W, 3 presiuni, 650ml rezervor de apa si poate face atat espresso cat si caffe crema. Toate detaliile si pretul cu 50% discount pot fi gasite AICI.

eMAG – Cafetiera digitala Star Light

Daca sunteti bautori de cafea in cantitati ceva mai mari, va recomandam vechile cafetiere care fac o cafea ceva mai diluata, in functie de dorinta voastra, si sunt foarte utile pentru a prepara simultan mai multa cafea, excelente pentru birouri. Cafetiera digitala Star Light are 1000W, 1.l rezervor de apa dar are si display LCD si timer. Oferta cu 34% reducere de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Fierbator

Va mai facem o ultima recomandare in cadrul acestui articol in privinta prepararii cafelei dar si ceaiului. Solutia cea mai simpla este un fierbator de apa, iar noi va recomandam unul foarte modern de la Star Light care e si foarte ieftin si are si reducere eMAG de 47%. Fierbatorul Star Light are volum de 1.8l, control temperatura si iluminare LED. Toate informatiile ofertei sunt AICI.