eMAG – Cat costa cele mai ieftine modele de iPhone, iPad, MacBook si sisteme desktop PC de la Apple

eMAG are oferte foarte bune pentru toate produsele celor de la Apple. Daca urmariti promotiile cu adevarat importante, acum este momentul sa alegeti cele mai avantajoase oferte.

eMAG – Lista cu toate produsele Apple poate fi consultata AICI.

eMAG are la promotie o multime de oferte pentru produsele de mare calitate de la Apple. Noi am selectat pentru acest articol cele mai ieftine modele de telefoane, tablete, laptopuri si desktopuri pe care le gasiti in acest moment. Preturile sunt cu adevarat impresionante.

eMAG – Laptop Apple MacBook Air 11

Prima oferta pe care v-o recomandam este una incredibil de avantajoasa, costa mult sub 4.000 de lei cu o reducere record pentru un asemenea produs si este vorba despre laptopul Apple MacBook Air 11. Acest laptop este dotat cu un procesor Intel Dual Core i5 ce are o frecventa de 1.6 Ghz Broadwell, display-ul este de doar 11.6 inch si este foarte usor de transportat, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB SSD. In plus, placa video cu care e dotat este Intel HD Graphics 6000. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 5S

Cel mai ieftin model de Apple disponibil in oferta eMAG in acest moment este modelul ceva mai vechi, insa foarte actual ca tehnologie, Apple iPhone 5S. Acest telefon mobil are o memorie de 16GB si toate detaliile ofertei pot fi gasite AICI.

eMAG – Apple iPhone 7

Am selectat pentru a va prezenta si cel mai ieftin model de Apple iPhone 7, varful de gama in materie de telefoane mobile de la Apple. Acest telefon, care este cel mai ieftin din categoria sa, este un model Gold si are memorie de 32GB. Toate detaliile ofertei si preturile pot fi gasite AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Mac mini

Oferta foarte buna si pentru cel mai ieftin sistem desktop PC produs de Apple. Este vorba despre PC MAC mini cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.4 Ghz pe o arhitectura Haswell, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Placa video a sistemului este Intel HD Graphics 500 si are sistem de operare OS X Yosemite. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – Apple iPad mini 2

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol de la eMAG este pentru tableta Apple iPad mini 2 care este cea mai ieftina din categoria sa de produse, dar prezinta si o calitate de necontestat. Tableta poate fi conectata la internet prin WiFi si are un spatiu de stocare de 32GB. Pretul il gasiti AICI.