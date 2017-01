eMAG – Cat costa cele mai ieftine freze pentru indepartat zapada. Preturile sunt foarte accesibile

eMAG comercializeaza mai multe modele de freze pentru indepartarea zapezii de pe trotuare sau din curte, iar ofertele sunt foarte avantajoase.

eMAG – Lista tuturor frezelor de zapada poate fi consultata AICI.

eMAG are oferte foarte bune, de sezon: freze pentru indepartarea zapezii. Desi toata lumea are tendinta sa creada ca frezele de mici dimensiuni sunt destul de scumper, realitatea ofertelor de la eMAG ne contrazice. Am selectat si noi 5 freze de zapada pe care vi le recomandam cu toata increderea.

eMAG – Freza de zapada electrica SS1300

Freza pentru zapada cu motor electric de 1.3kW, usor de utilizat datorita greutatii reduse si a zgomotului redus este cea mai ieftina din oferta. Este foarte practica, ideala pentru curatirea zapezii pe suprafete mici. Pretul beneficiaza de un discount de 25% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Freza de zapada electrica Texas ST1500

Trecem la o alta freza de zapada, la fel de avantajoasa, are o reducere de 26% si este de foarte buna calitate. Freza de zapada este electrica, produsa sub brandul Texas, model ST1500, care are o latime de lucru de 34cm. Freza de zapada Snow Buster ST1500 este usor de utilizat, are nivel mic de zgomot si greutate redusa. Curatitor de zapada electric, cu un design minimalist si ergonomic. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Freza de zapada electrica HECHT 9201 E

Desi este ceva mai scumpa fata de modelele prezentate anterior, freza de zapada electrica HECHT 9201 E este de o calitate superioara, usor de folosit cu un design imbunatatit pentru a veni in intampinarea utilizatorilor. Zapada poate fi aruncata 180 de grade cu ajutorul cosului de evacuare, usor de reglat in directia dorita. Pretul cu reducere de 7% poate fi gasit AICI.

eMAG – Freza de zapada BSR DYM 9101

Freza zapada BSR este electrica, este o alegere buna datorita costului scazut si puterii ridicate de aruncare a zapezii. Aceasta freza de zapada este potrivita pentru indepartarea zapezii, pe langa case, garaje, firme. Datorita greutatii este foarte usor de utilizat si o fac potrivita pentru toate tipurile de utilizatori inclusiv pentru femei si persoanele in varsta. Alte avantaje sunt costurile foarte mici de intretinere si pentru sistemul de pornire usoara. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Freza de zapada Hecht 9554

Ultima freza de zapada pe care v-o prezentam este o freza in doua trepte, de colectare si aruncare, pe benzina, recomandata pentru uz gospodarec. Echipa are motor OHV in 4 timpi HECHT de 5.5CP. Latimea de lucru este de 54cm, deasemenea poate retine pana la 51cm de zapada in inaltime. Oferta cu reducere de 11% o gasiti AICI.