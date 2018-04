eMAG - Cat costa cele mai avantajoase console Playstation si Xbox

Pretul consoleide la eMAG poate fi gasit AICI.

Divertisment si jocuri spectaculoase PlayStation®4 Pro (PS4®Pro) (seria CUH-7000) este o consola proiectata sa ofere experiente unice prin imbunatatirea puterii de procesare si suport pentru imaginile la rezolutie 4K. Putere supra-alimentata Prin cresterea performantei livrate de arhitectura de sistem, atat la nivel de CPU, cat si la nivel de GPU, PS4 Pro permite o redare mai detaliata a jocurilor, cu un nivel superior de detalii. Utilizatorii care dispun de televizoare 4K se vor putea bucura de toate jocurile PS4 la o calitate mai buna, pe langa rezolutia 4K, beneficiind de framerate-uri mai mari sau mai stabile. PS4 Pro dispune de 1TB spatiu de stocare, care permite instalarea mai multor jocuri si descarcarea de mai multe demo-uri sau clipuri video. Design-ul consolei este inspirata de forma consolei PlayStation 4, cele trei niveluri simbolizand puterea si stabilitatea emanata de PlayStation 4 Pro. Noul PS4 Pro include pe langa cele doua porturi USB frontale si un port USB extra amplasat in spatele consolei pentru conectarea mai usoara al unui sistem de realitate virtuala PlayStation®VR. Experienta imbunatatita pe toate televizoarele.

eMAG - Consola Sony Playstation 4 SLIM, 500 GB, Neagra

Jocuri. Reproiectate. Experimentati un PS4 mai mic, cu aspect elegant, oferind o putere fantastica a jocurilor, care este intotdeauna pentru jucatori. PS4 mai subtire, cu un aspect nou



• Experimentati culori incredibil de vii, vibrante, cu imagini HDR impresionante.

• Organizati-va jocurile si aplicatiile si partajati cu prietenii de pe o interfata noua, intuitiva.

• Stocati-va jocurile, aplicatiile, capturile de ecran si videoclipurile cu optiunile de 500 GB si 1 TB.

• Toate emisiunile de televiziune si filmele extraordinare, precum si multe din aplicatiile de divertisment preferate.

Control de neegalat Controlerul fara fir DUALSHOCK 4 a fost actualizat cu o noua senzatie vizuala si tactila, inclusiv cu o bara luminoasa colorata mai vizibila, pentru a va pune la dispozitie o parte chiar mai mare din joc. Este cel mai ergonomic si intuitiv controler PlayStation, pe care l-am proiectat pana acum. Cele mai importante jocuri sunt pe PS4



Fie ca jucati pe PS4 sau pe PS4 Pro, va asteapta cele mai importante superproductii, exclusivitati incredibile PlayStation si cele mai captivante jocuri. Consola cea mai conectata



Libertatea de a juca, partaja si socializa in lumea jocurilor dvs.

Share Play (Joc partajat)

Invitati un prieten sa se alature aventurii dvs., provocati-l la jocuri cu mai multi jucatori sau lasati-l sa preia conducerea si sa joace in locul dvs. - chiar daca nu detine jocul. Remote Play

Redati jocuri pe PC sau Mac, pe dispozitivul PlayStation®Vita sau Sony Xperia™ in reteaua dvs. de domiciliu Wi-Fi si nu veti mai fi niciodata legat la televizor din nou. Redati jocul dvs. - Transmiteti lumii aventurile dvs. in timp real prin intermediul Twitch, YouTube sau Dailymotion. Partajati in cateva secunde - Partajati capturi de ecran si videoclipuri cu cele mai bune momente pe Twitter si Facebook. Conectati-va cu prietenii - Creati grupuri, vorbiti cu prietenii sau alaturati-va comunitatilor de jocuri pentru a gasi noi jucatori. Cuceriti lumea



Construiti aliante, razbunati-va si jucati online cu prietenii si rivalii dvs. in modurile online ale jocurilor dvs. preferate - exclusiv cu PlayStation Plus. Joc in permanenta evolutie

Actualizari ale programului sistemului Actualizarile regulate ale programului sistemului PS4 aduc noi caracteristici si modalitati de conectare, partajare si joc. O interfata noua - Noile notificari, pictograme si fundaluri ofera o interfata cu utilizatorul mai curata si mai imbunatatita.

Foldere - Mai multe modalitati de organizare a jocurilor si a aplicatiilor dvs.

Meniu rapid - Adaugati comenzi rapide la functiile cele mai utilizate si accesati-le in cadrul jocului. Transfer de date - Migrati cu usurinta jocurile, profilul, capturile de ecran si orice altceva intre doua console PS4.

Profil PSN - Personalizati-va profilul si comparati progresul jocului cu prietenii PSN.

Trofee - Vizualizati trofeele offline si vedeti secretele trofeelor ascunse - in cazul in care doriti.