eMAG - Cat au ajuns sa coste toate modelele de Samsung Galaxy

eMAG are o serie de reduceri pentru telefoanele de la Samsung. Am selectat pentru voi cele mai interesante modele din seria Galaxy S.

Toate modelele de telefoane Samsung Galaxy S cu reduceri de la eMAG le poți vedea AICI.

În continuare am făcut o selecție a celor mai interesante prețuri și oferte de pe eMAG pentru telefoanele din gama Samsung Galaxy S.

eMAG: Samsung Galaxy S6 Edge

Cu siguranță cel mai râvnit telefon al momentului este Galaxy S6 Edge. Are un procesor Octa Core de 2100+1500 Mhz, memorie RAM de 4 Gb, memorie internă de 64 Gb. E dotat cu două camere foto performante de 16 și 6 Mp.

Prețul și oferta completă pot fi consultate AICI.

eMAG: Samsung Galaxy Note 5

Un alt telefon foarte performant pe care îl găsiți la preț promoțional de la eMAG este telefonul mobil Samsung N920 Galaxy Note 5 dotat cu funcția 4G, 32Gb spațiu de stocare. Telefonul are o diagonală generoasă de 5.7 inch, display AMOLED de 16 Mp.

Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG: Samsung Galaxy S6

Galaxy S6 beneficiază doar în această perioadă de o reducere eMAG de 11%, ceea ce îl face mult mai accesibil. Performanțele și calitatea Samsung se regăsesc din plin în acest gadget inteligent, dotat cu momerie RAM 3GB și spațiu de stocare de 32 Mp. Are un display Quad HD Super AMOLED de 16 Mp cu diagonală de 5.1 inch.

Prețul e disponibil AICI.

eMAG: Samsung Galaxy Note 4

Acest telefon are funcția 4G, e dotat cu 32 Gb memorie internă, beneficiază de un discount de 8% din partea eMAG și este ideal pentru a naviga pe internet și a trimite mailuri prin poșta electronică. Are o cameră principală foto de 16Mp, iar cea secundară de 3.7.

Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG: Samsung Galaxy S5 Duos

Telefonul Samsung Galaxy S5 are un afișaj uimitor de clar, display-ul Full HD de 5 inch analizează lumina și poi optimizează ecranul pentru a arăta tot ce este mai bun. Fotografiile și clipurile video vor arăta întotdeauna culorile lor reale. În plus, are un design distincitv care îl face să iasă în evidență.

Prețul și detaliile pot fi consultate AICI.

eMAG: Samsung I9515 Galaxy S4

Calitatea Samsung la un preț foarte accesibil, care beneficiază și de o reducere eMAG, la un model ceva mai vechi din gama Galaxy S, însă cu tehnologie extrem de actuală. Camera foto principală e dotată cu un senzor de 13 Mp, iar cea secundară 2Mp. În plus, are memorie internă de 16 Gb, afișaj Super AMOLED și diagonala display-ului de 5 inch.

Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG: Samsung Galaxy S4

La un preț chiar și mai redus găsiți modelul Samsung Galaxy S4 resigilat de la eMAG, prezintă zgârieturi fine însă beneficiază de o garanție de 12 luni. Telefonul este livrat fără căștile originale.

Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG: Samsung Galaxy S3 Neo

Acest telefon este printre primele din seria Galaxy de la Samsung dar păstrează o mulțime dintre tehnologiile actuale. Telefonul are un preț foarte accesibil și poate administra două cartele SIM în același timp.

Oferta completă e disponibilă AICI.

eMAG: Samsung i9300 Galaxy S3

Un model potrivit pentru doamne și domnișoare este Galaxy S3 La Fleur, un telefon foarte bun pe care îl găsiți la un preț potrivit pentru un buget mic. Produsul este resigilat, ambalajul original este deschis, însă beneficiază de o garanție de 12 luni de la eMAG.

Prețul poate fi găsit AICI.

In continuare noi am selectat cateva dintre cele mai interesante oferte la lichidare de stoc de la eMAG pentru telefoane Samsung. Modelele mai vechi dar puternice cum ar fi S4 si S5 sunt cele mai ravnite, au preturile cele mai avantajoase si se epuizeaza cel mai repede.

eMAG – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S6

Reducere de pret de 21% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6. In asteptarea noului model S7, cei de la eMAG lichideaza o parte din stocul de S6 asa ca aveti ocazia sa cumparati un super telefon cu memorie de 32GB la un pret excelent. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S3 Neo

Un alt telefon foarte interesant este S3 Neo care desi este ceva mai vechi, tehnologia folosita este extrem de actuala, are o memorie generoasa de 16GB pe care puteti stoca o multime de fotografii sau filmari. Telefonul la lichidare de stoc are 13% discount. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Daca va orientate spre un telefon foarte ieftin este o oferta excelenta la Galaxy Grand Neo Plus care poate administra doua cartele SIM. Pretul sau ajunge sa coste sub 600 de lei. Consultati oferta AICI.

eMAG – Lichidare de stoc Galaxy A5

O memorie de 16 GB si o tehnologie excelenta, cu display SAMOLED de 5 inch, ce mai buna calitate. Rezolutia este HD, are functie de 4G si pretul e redus doar in aceasta perioada cu 10%. Consultati oferta completa AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Core 2

Acest telefon mobil poate fi gasit resigilat in oferta eMAG si se afla la lichidare de stoc. Marele avantaj al acestui telefon este ca e dual SIM. Consultati oferta completa si pretul AICI.

eMAG – Lichidare de stoc Galaxy A3

Una dintre cele mai mari reduceri de 21% o are acest model ceva mai vechi de telefon dar care face parte din gama de success a celor de la Samsung, Galaxy. A3 are16 GB memorie si functie de 4G la un display de 5 inch. Consultati pretul AICI.

eMAG – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S4

Probabil cea mai buna afacere este achizitionarea unui astfel de telefon nou nout, la un pret foarte scazut ce face parte din promotia eMAG de lichidae de stoc. Telefonul are 4G si o memorie de 16 GB. cONSULTATI pretul AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S5

Acum, in prag de lansare Galaxy S7, pretul modelului S5 a scazut foarte mult, desi tehnologia este una de cel mai inalt nivel al calitatii Samsung. Telefonul are 4g si 16 GB. Pretul poate fi gasitAICI.