eMAG - Cat au ajuns sa coste cele mai ieftine Hoverboard-uri. Reduceri mari

eMAG are reduceri importante chiar si pentru hoverboard-uri sau scooterele electrice asa cum mai sunt ele numite.

eMAG – Lista cu toate modelele de hoverboard-uri care se afla la comercializare poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de reduceri foarte consistente in aceasta perioada. Noi am selectat pentru acest articol 5 oferte foarte interesante pentru hoverboar-uri sau scootere electrice, asa cum mai sunt ele cunoscute. Acest gadget este relativ nou si ajuta la deplasarea foarte simpla cu ajutorul unei ‚placi’ motorizate electric.

eMAG – Hoverboard Classic Look

Acest scooter electric are 6.5 inch, clasic look si este produs de Dayu Fitness. Sscooterul permite deplasarea prin simpla schimbare a centrului echilibrului si il face foarte usor de folosit. Designul este unul aerodinamic, fapt ce va ajuta depasirea cu usurinta a micilor denivelari sau pantelor. El permite deplasarea cu pana la 12kg/h. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Scuter electric Xplorer Board City

Unul dintre cele mai ieftine hoverboard-uri din oferta este cel de la Xplorer Board City de 6 inch. Scooterul este dotat cu putere de 360Wx2, baterie Samsung Li-ion si poate suporta o greutate maxima a utilizatorului de 120gm. Timpul de incarcare este de 2-3 ore si in plus este dotat si cu telecomanda cu bluethooth. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Scuter electric Smart Balance

Un alt scuter electric cu un design deosebit, un ameste al culorilor alb, rosu si albastru, este acest model Smart Balance. Scuterul are putere de 350Wx2 si e dotat si cu control prin bluetooth. Avantajul acestui scuter este ca poate atinge viteze de pana la 18km/h. Pretul cu reducere de 10% poate fi gasit AICI.

eMAG – Hoverboard Oxboard

Un model ceva mai scump dar care are o reducere generoasa in acest moment la eMAG este Oxboard. Hoverboardul este de culoare rosie, foarte placut la vedere, e dotat cu varuri Xenon si led atat pe fata cat si pe spate. Hoverboardul mai vine si cu telecomanda, are 2 moduri de operare si geanta pentru transport. Pretul cu 30% discount poate fi gasit AICI.

eMAG – Hoverboard SXT

Ultimul model pe care vi-l prezentam este SXT rosu care are carcasa fabricata dintr-un material foarte rezistent pentru a rezista oricaror socuri mecanice. Bateria ofera o autonomie crescuta, fiind produsa de renumitul brand Samsung. Viteza maxima pe care o poate atinge este de 15km/h iar urcarea se poate face pana la un unghi de 20%. Pretul poate fi gasit AICI.