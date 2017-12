eMAG. Casa devine inteligenta cu aceste produse cu adevarat ingenioase.

Filmele SF au devenit realitate cu noile tehnologii smart home. Descopera cum poti sa iti imbunatatesti viata fara prea multe eforturi cu aceste produse inteligente pentru casa vandute de eMAG.

Intreaga lista cu produse cu adevarat ingenioase vandute doar de eMAG poate fi consultata AICI.

Cu noile console smart home ai posibilitatea de a controla prin wireless lumina, dispozitivele din iPad, iPhone sau tableta si telefon Android. Aceste tehnologii pot controla pana la 48 de lumini sau dispozitive in mod independent. In plus, pot fi conectate mai multe tablete sau smartphone-uri si se pot crea secvente pentru pornirea si oprirea dispozitivelor multiple intr-o anumita ordine prestabilita.

Siguranta casei tale este asigurata de noile tehnologii de kit-uri cu senzori de miscare a usii si ferestrelor. Cu forme discrete, subtiri si elegante, aceste metode se pliaza perfect pentru orice gusturi. Usor de controlat si de folosit, aceste sisteme au o singura aplicatie si sunt foarte sigure.

Orice miscare din casa in lipsa ta este anuntata imediat pe telefonul tau. Camerele de luat vederi ale acestor sisteme ultra- noi filmeaza pet imp de noapte cu vizibilitate mare pana la 5 metri. Usor de instalat si de utilizat, un astfel de kit la reduceri pentru tine de Craciun, iti permite sa comunici foarte usor cu cei de acasa atunci cand esti plecat. Camera este prevazuta cu microfon si difuzor pentru a vedea tot ce se petrece in lipsa ta.

Mai mult decat siguranta, aceste tehnologii iti permit conexiunea la internet catre smart tv, DVD player, laptop sau consola de jocuri. Daca iti place ca muzica sa rasune in toata casa, nu ezita sa achizitionezi un produs smart home care te ajuta sa partajezi muzica in interiorul casei prin conexiunea wi-fi.

Un alt produs inteligent pentru casa ta este oglinsa smart. Cu un design elegant si intuitiv, aceasta se activeaza cand simte apropierea unei persoane, se conecteaza la internet wi-fi si comunica prin Bluetooth cu orice gadget din casa si este rezistenta la apa.

Oglinda inteligenta vegheaza asupra sigurantei casei tale, te motiveaza pentru atingerea obiectivelor pe care ti le-ai propus, aratand cat mai ai pana la realizarea visului tau. Masoara gradul de hidratare al pielii si retine profilul tuturor membrilor familiei.

Daca te intrebi dimineata cum e vremea afara, oglinda iti raspunde imediat la o atingere distanta, iar daca vrei sa te inveselesti cu melodia preferata, oglinda te va ajuta imediat. Fa-ti casa mai inteligenta, si usureaza-ti viata cu aceste produse la super reduceri vandute de eMAG.