eMAG – Care sunt cele mai silentioase dar puternice aspiratoare si ce preturi au

eMAG – Lista tuturor aspiratoarelor aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala cu reduceri de pana la 35% pentru mai multe aspiratoare. Foarte important este ca aspiratoarele cu reduceri sunt modele cu un nivel de zgomot mult redus. Iata 5 modele de aspiratoare pe care noi vi le recomandam.

eMAG – Aspirator fara sac Rowenta Compact Power

Incepe cu unul dintre aspiratoarele care are cea mai mare reducere de pret la eMAG, in cadrul promotiei de Paste, de 36%. Aspiratorul este prevazut fara sac si rezervorul pentru praf poate fi curatat foarte usor, are o putere de 750W si capacitate de 1.5l. Aspiratorul Rowenta Compact Power este dotat cu filtru de inalta eficienta. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Aspirator vertical Rowenta Air Force Havana

Un alt model de aspirator pe care vi-l recomandam, in special daca aveti o locuinta mica si cu spatiu putin de depozitare, este aspiratorul vertical de la Rowenta. Modelul Air Force Havana beneficiaza de un discount de 35%, 0.4l volum al recipientului pentru praf. Aspiratorul are marele avantaj ca lucreaza pe acumulator, fara sa fie conectat la priza, si poate functiona perfect pana la 45 de minute. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Aspirator cu sac Rowenta Silence Force

Dupa cum ii spune si numele, acest aspirator este foarte silentios, este un model clasic, puternic dar care nu face galacie. Aspiratorul Rowenta Silence Force este prevazut cu sac de 4.5 l, tub telescopic din metal si e dotat cu un filtru HEPA. Oferta cu 30% reducere o gasiti AICI.

eMAG – Aspirator cu sac X-Tream Power Rowenta

Tot un aspirator cu sac este si modelul X-Tream Power de la Rowenta. Aspiratorul este foarte silentios si are in dotarea sa un filtru la standarde inalte HEPA pentru particulele fine de praf. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Aspirator fara sac Rowenta

Ultimul aspirator pe care vi-l prezentam este un model clasic, simplu, minimalist, tot de la Rowenta. Aspiratorul este fara sac, insa are un recipient pentru praf de 1.2l care poate fi curatat foarte usor. Puterea aspiratorului este de 750W si are in dotare un filtru EPA10. Pretul poate fi gasit AICI.