eMAG – Campanie de Paste – Top 5 cele mai bune oferte de televizoare

eMAG are in campania de Paste o serie de televizoare cu reduceri foarte, foarte mari.

eMAG – Campania de Paste – Lista tuturor televizoarelor disponibile la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o campanie speciala in aceasta perioada, inainte de Paste. Printre cele doua milioane de oferte disponibile, foarte multe sunt pentru televizoare, iar preturile par foarte bune. Am facut si noi o analiza a celor mai interesante 5 oferte si vi le prezentam in articol, mai jos:

eMAG – Campania de Paste – Televizor Smart Samsung

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor Samsung. Cea mai buna tehnologie, cea mai puternica marca. Televizorul are reducere de pret de la eMAG de 43% si are o diagonala de 138cm. Televizorul reda imagini impecabile 4K ULTRA HD si are display-ul curbat pentru ca sa ofere o experienta de vizionare desavarsita. Puteti vedea pretul AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Smart LG

Trecem la un alt producator dar pastram standardele de calitate la fel de ridicate. Vorbim despre un televizor de tip OLED Smart LG care poate fi conectat la internet si a carui diagonala are 139cm. Televizorul reda imagini FULL HD si are discount record de 50%. Oferta completa poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Campania de Paste – Sony Bravia cu reducere 1.700

Fantastica oferta pentru televizorul Smart LED Sony Bravia care are diagonala de 138.8cm. Acest televizor are rezolutie 4K ULTRA HD, poate fi conectat la internet si folosit pentru vizionarea de continut video de pe platforme precum Netflix, HBO GO sau Youtube sau Voyo. Televizorul are un pret scazut cu 1.700 de lei pe care il gasiti AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Televizor Panasonic

Televizorul de la Panasonic beneficiaza de o garantie de 5 ani de zile si un discount de 24% de la eMAG in cadrul promotiei de Paste. Acest televizor are ecran de tip LED, care e de foarte buna calitate, diagonala sa avand 123cm. Rezolutia la care reda imaginile e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa cu 24% reducere eMAG poate fi consultata AICI.

eMAG – Promotia de Paste – Smart Toshiba

Ultimul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol din promotia de Paste de la eMAG este de la Toshiba, este un televizor smart cu conectivitate la internet si la platformele Netflix, HBO GO, VOYO, Youtube sau Facebook. Televizorul are ecran de 124cm si rezolutie Ultra HD. Printre altele, acest model de televizor e cel mai ieftin dintre cele recomandate de noi si are o reducere semnificativa. Oferta completa poate fi consultata AICI.