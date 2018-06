eMAG – Ca sa nu te ia vara prin surprindere, ia-ti un aparat de aer conditionat din timp!

eMAG vine cu o promotie importanta: uita de canicula si bucura-te de prospetimea verii. Profita de preturile mici de acum ca sa stai la racoare toata vara

eMAG – Lista promotiei speciale cu aparate de are conditionat poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG ne anunta ca au scazut preturile la aparatele de aer conditionat. Nu mai e atat de mult pana la vara, iar vremea calda deja ne da tarcoale. Ce-ar fi sa te gandesti de pe acum la un aparat de aer conditionat, ca sa nu te prinda canicula nepregatit? eMAG iti ofera cele mai bune oferte asa ca nu e cazul sa mai astepti, iar daca mai aveai nevoie de inca un motiv, atunci iata-l: eMAG ofera si serivicii de instalare + garantie.

Este intotdeauna o idee buna sa cumperi produsele de care ai nevoie in momente in care cererea nu este atat de ridicat, pentru ca in acele perioade si preturile tind sa creasca foarte mult. In cazul aparatelor de aer conditionat, cererea este foarte mare vara, iar pe langa asta mai apare si problema instalarii. In perioadele caniculare toata lumea vrea sa isi instaleze aparate de aer conditionat, iar echipele care efectueaza aceasta operatiune sunt foarte ocupate. Noi va sfatuim sa profitati acum de oferta eMAG.

eMAG – Care sunt marile avantaje ale promotiei pentru aparate de aer conditionat

Daca nu te-am convins pana acum, iti detaliem explicit care sunt marile avantaje ale promotiei eMAG. In primul rand, ai reduceri de pana la 25% pentru o multime de aparate de aer conditionat. Cateva dintre ele le vei putea vedea chiar in acest articol, mai jos.

eMAG iti ofera servicii de instalare a produsului in maximum 1-2 zile lucratoare de la primirea aparatului. Se efectueaza si o proba de functionare a aparatului de aer conditionat de la eMAG si in plus vei avea 12 luni garantie la instalare.

Aparat de aer conditionat DAEWOO

Prima oferta cu care incercam sa va ademenim este una pentru aparatul de aer conditionat Daewoo ce se regaseste in oferta speciala de la eMAG cu o reducere de 22%. Aparatul e de tip Inverter, are 9000 BTU si face parte din clasa energetica A++. Mai mult, aparatul are functie WIFI control, filtru antibacterian, display ascuns, kit de instalare inclus, iar oferta cu 4 ani garantie poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Beko

Continuam cu aparatul de aer conditionat de la Beko, un aparat asemanator ca pret cu modelul precedent, insa difera ca si configuratie. Acest model are o putere de 12000 BTU si un consum la fel de scazut de electricitate, facand parte din clasa energetica A++. Aparatul are filtru Cold Plasma Ion Generator, filtru 4 in 1, functie de dezumidificare si autorestart si desigur kit de instalare inclus 3m. Oferta cu 22% reducere eMAG poate fi gasita AICI.

Aer conditionat LG Standard Plus P12EN

Producatorul LG este unul foarte renumit care s-a impus de multa vreme pe piata electronicelor si electrocasnicelor din intreaga lume. Tocmai din acest motiv e bine sa profitati si sa achizitionati de la eMAG un produs de cea mai buna calitate cu 20% reducere. Aparatul LG Standard Plus are 12000 BTU, face parte din clasa A++, are filtr antibacteria, controlul energiei active si afisare de consum energie. Mai multe informatii dar si pretul le gasiti AICI.

Aparat Star Light de la eMAG

5 ani garantie impresionanta pentru unul dintre cele mai ieftine aparate de aer conditionat din toata promotia eMAG. Aparatul Star Light este unul de tip Inverter, are 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu display. Desigur, kitul de instalare este inclus in pretul eMAG ce are reducere de 20% si pe care il gasiti AICI.

Daewoo

Revenim la brandul Daewoo pe care vi l-am recomandat in primul rand, insa de aceasta data avem un aparat ceva mai sofisticat si mai puternic, insa cu o reducere de 20% si o garantie de 4 ani, dar si montaj gratuit in 10 zile. Aparatul are 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++, dispune de functia turbo, are display ascung si o multime de alte functii. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

Aparat de aer conditionat Franke

Ultima oferta eMAG din aceasta promotie pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un aparat de aer conditionat ceva mai sofisticat, mai elegant, cu design deosebit si calitati impresionante. Aparatul de aer conditionat Franke are o putere de 12000 BTU, printre cele mai puternice de pe piata, are un consum scazut de electricitate prin care nu incarca factura la curent, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu filtru de carbon activ, dar si cu functiile de auto restart si turbo pentru a putea schimba temperatura intr-o incapere foarte rapid. Oferta include un discount eMAG de 26% pe care il gasiti AICi.