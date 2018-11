eMAG bombardeaza de Black Friday 2018 preturile. Salveaza-ti in lista de cumparaturi produsele astea

eMAG a pus gand rau preturilor de Black Friday 2018 si intentioneaza sa aduca discounturi record. In fiecare an a fost doborat record dupa record, iar de data asta tot mai multi oameni stau la panda ca sa prind cea mai buna oferta.

eMAG afiseaza informatii despre Black Friday 2018 pe site-ul oficial al evenimentului care poate gasit accesand URMATORUL LINK.

eMAG este cel mai mare retailer online din Romania si magazinul care a adus la noi in tara Black Friday. Traditia de pana acum a aratat ca discounturile cresc an de an, iar eMAG a confirmat ca in acest an va avea un numar record de reduceri, un numar record de produse la preturi mici si cel mai probabil un nou record de clienti, asa ca batalia este mare.

Noi va sfatuim ce articole ar trebui sa puneti in lista de cumparaturi de la eMAG daca vreti sa le vedeti preturile live atunci cand scad. Va recomandam sa stati foarte atenti in dimineata evenimentului pentru a prinde exact ora deschiderii ofertelor pentru ca cele mai bune se epuizeaza intotdeauna primele.

Mai jos, am selectat cateva dintre categoriile de produse care merita vanate, dar si cate un produs care credem noi ca va avea avantajul cel mai mare la cumparare.

eMAG si reducerile de Black Friday 2018 la telefoane mobile

Telefoanele mobile sunt cele mai cautate produse la orice promotie a magazinului online, desigur ca inclusiv de BlACK Friday. Toata lumea se va arunca sa vada ce reduceri au modelele noi de telefoane, Samsung Galaxy S9, iPhone Xr, dar noi va recomandam sa urmariti cu atentie si evolutia tarifelor pentru modele de la Huawei, LG, Asus.

Toata oferta eMAG pentru telefoane mobile poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Dintre toate telefoanele mobile, insa, noi va recomandam in special modelul Samsung Galaxy S8 pentru care asteptam o mare surpriza. El a ajuns sa coste mai putin de 2000 de lei chiar inainte de Black Friday, asa ca avem mari sperante sa gasim, chiar si in numar limitat, un pret care sa ne dea pe spate in Vinerea Neagra. Toate detaliile tehnice alte telefonului le gasiti AICI.

Televizoarele cu diagonala mare o sa impresioneze si de Black Friday

O alta asteptare mare avem si pentru televizoare. Categoria de produse foarte cautata. Lumea a inceput sa caute televizoare cu diagonale tot mai mari pentru ca sa se bucure de o experienta de vizionare unica. Nu uitat, atunci cand achizitionati un televizor trebuie sa aveti in vedere atat diagonala cat si rezolutia la care reda imagini, eventual functiile smart si desigur pretul.

Toata oferta de televizoare de la eMAG o gasiti accesand URMATORUL LINK.

Televizorul pe care noi vi-l recomandam din promotie este unul cu diagonala de 163 cm, extrem de impresionant care mai vine si de la Samsung. Cu cat diagonala este mai mare, cu atat pretul e mai avantajos si aveti ocazia sa gasiti discounturi mai consistente. Acest televizor are toate functiile smart disponibile si cea mai puternica rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul sau inregistreaza chiar inainte de Black Friday o reducere de 30% pe care o gasiti AICI.

Laptop Apple MacBook Air 13

Toata lumea este indragostita de aspectul laptopurilor de la Apple si au si de ce pentru ca arata spectaculos. De Black Friday cu siguranta o sa fie cele mai vanate laptopuri, dealtfel asta se intampla si in timpul anului. Singura problema a acestor laptopuri este desigur pretul care e la fel ca in cazul tuturor produselor Apple destul de piperat.

Intreaga lista de laptopuri Apple din oferta de la eMAG poate fi gasita AICI.

Mai exact, pentru a salva in lista de cumparaturi de Black Friday, noi va recomandam un laptop specific de la Apple. Mai exact, modelul Apple MacBook Air 13 care e superb, are diagonala de doar 13.3 inch care il ajuta sa fie mic si usor de transportat dar si cu o greutate totala foarte mica. Laptopul are procesor Dual Core i5 cu frecvente de pana la 1.8Ghz, 8GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB de tip SSD pentru viteze mari de transfer. Placa video nu se lasa nici ea mai prejos si este un Intel HD GRaphics 6000 de cea mai buna calitate. Oferta care trebuie salvata in lista se afla AICI.

Masinile de spalat rufe de la Black Friday

Putina lume asteapta special sa vina Black Friday ca sa poata cumpara o masina de spalat, insa e un bun moment pentru o asemenea achizitie daca aveti nevoie chiar in aceasta perioada. Poate nu credeti dar la aceasta categorie de produse tinde sa scada cel mai mult pretul.

Lista completa cu electrocasnice mari o gasiti accesand URMATORUL LINK

Masina de spalat rufe pe care noi o recomandam sa o salvati in lista de Black Friday de al eMAG este produsa de Beko, are o capacitate uriasa de incarcare a cuvei de pana la 8 kg, are 1400 RPM forta de centrifugare atunci cand usuca rufele si face parte din clasa energetica A+++ avand un consum scazut de electricitate, dar si detergent si apa. Masina e dotata si cu functia ProSmart Inverter si are o latime de 60cm. Oferta completa o gasiti AICI.

Masinile de spalat vase

Masinile de spalat vase din pacate, conform statisticilor, sunt putin prezente in bucatariile din Romania. Tocmai din acest motiv ar fi foarte bine sa ne gandim la o achizitie in perioada de Black Friday atunci cand ele devin foarte accesibile. O masina de spalat vase va salveaza o gramada de timp si energie pe care o puteti investi in alte activitati.

Lista completa de masini de spalat vase o gasiti accesand URMATORUL LINK.

Masina de spalat rufe pe care noi va recomandam sa tineti ochii de Black Friday la eMAG este produsa in Romania de catre Electrolux, are capacitatea de a spala 9 seturi de vase simultan, face parte din clasa energetica A+ si are latime de doar 45 cm, fiind incorporabila in mobilierul de bucatarie. Oferta detaliata a acestei masini de spalat vase o gasiti AICI.