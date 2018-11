eMAG Black Friday vine cu cea mai “sarita de pe fix” oferta: inchiriaza un castel doar pentru tine

eMAG Black Friday 2018 aduce in sfarsit si o noutate absoluta in materie de oferte. Poti inchiria doar pentru tine un castel intreg. Nu e nicio magine, nu e nicio vrajeala.

eMAG Black Friday a adus o noutate absoluta la eMAG, poti inchiria doar pentru tine un intreg castel. Iata ofertele si preturile AICI.

eMAG ne-a obisnuit ca in fiecare an de Black Friday sa vina cu reduceri impresionante pentru unele articole, dar sa aduca si articole noi, inedite, la care nu te-ai fi asteptat niciodata sa le gasesti pe site-ul eMAG. In acest an noutatea absoluta este posibilitatea de a inchiria un intreg castel doar pentru tine.

eMAG Black Friday 2018 – Inchiriaza un castel doar pentru tine

Castelul Cantacuzino din Busteni poate fi inchiriat cu o reducere de 45% de la eMAG, de Black Friday. Este o idee care e pusa prima oara in practica la eMAG. Pe langa inchirierea casteului mai sunt disponibile si alte pachete de 3 nopti la Castelul Mikes, Zabola Estate Transilvania, camer Janos, sau pachete la familia la castel din Castelul Daniel sau camera dubla superioara la Conacul Archia.

Toate ofertele inedite le gasiti AICI.

eMAG Black Friday – Cursuri de navigatie

Daca te bate gandul sa te apuci sa inveti navigatie, acum ai posibilitatea sa o faci foarte ieftin pentru ca Black Friday 2018 aduce la eMAG vouchere pentru cursuri complete de navigatie categoriile D, C si S, Seanergya. Mai sunt disponibile si cursuri pentru ambarcatiuni cu motor. Ofertele si preturile sunt AICI.

Black Friday 2018 la eMAG – Bilete de acces la diferite Escape Rooms

O alta idee inedita care a fost pusa in practica astazi la Black Friday 2018 de catre cei de la eMAG este vanzarea la preturi avantajoase cu reduceri mari de tot a unor intrari la jocuri de tip escaper room foarte performante, moderne si interesante cum ar fi Train Enigma, qUEST Mission, dar si Captive Escape Room. Puteti vedea despre ce e vorba accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2018 – Cazare turist in Romania si in jurul lumii

Sunt disponibile o multime de oferte de cazare pe litoralul marii romanesti, gasiti atat pachete estivale cat si pachete pentru Craciun, Revelion sau Paste. Multe dintre pachetele turistice s-au epuizat deja asa ca arunca o privire repede peste ofertele care au mai ramas disponibile la URMATORUL LINK.