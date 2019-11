eMAG Black Friday - Se vinde o masina cu reducere 45.000 de euro, in acest an

eMAG Black Friday - In acest an avem parte de multe oferte dar si de o surpriza de proportii.

eMAG a anuntat primele oferte de Black Friday 2019. Cea mai spectaculoasa este de departe reducerea de 45000 de euro pentru un Ferrari. Masina este cel mai scump produs pus la vanzare vreodata pe site-ul retailerului online din Romania.

eMAG Black Friday 2019 - Lista de produse

70.000 de televizoare, inclusiv oferte la TV-uri cu diagonale mari

120.000 de smartphone-uri - Samsung, Apple, Huawei si alti producatori

22.000 de laptopuri

21.000 de frigidere, 15.000 de masini de spalat





200.000 de electrocasnice mici

300.000 de produse fashion - ceasuri, genti, incaltaminte si produse pentru iarna

150.000 de parfumuri si cosmetice

400.000 de jocuri si jucarii

200.000 de anvelope

400.000 de produse pentru casa si gradina

50.000 de articole si echipament sportiv

Un Ferrari cu reducere de 45.000 de euro - de la 308.000 euro la 263.000 de euro

Masini si motociclete, mai multe modele

Inchiriere de masini de la Autonom, servicii de carsharing si taxi - BCR eGO, Pony, Black Cab si Blinkee City

Bilete de avion de la Blue Air cu vouchere de 500 de lei reduse cu 50%

Bilete la evenimente sportive, cum ar fi tenis, Formula 1, Champions League

Bilete la concerte si festivaluri ca Tomorrowland, dar si festivalurile din tara, cum ar fi Untold sau Electric Castle

Experiente inedite - castele, conace, dinner in the sky, zbor cu balonul, crame sau golf.

Abonamente Regina Maria si Medicover, dar si abonamente stomatologice la Just Smile.

Abonamente Vodafone standard - Red 9, Red 14, Red Infinity 25 cu 30% reducere pentru fiecare.

2 cafele la pret de una la Starbucks

Bilete la parcuri de distractii locale si internationale, inclusiv Disneyland.

Lingouri de aur, ceasuri si bijuterii de lux de la mai multe branduri

Pachete turistice de Litoral 2020, Paste 2020, Craciun 2020, vacante exotice. Vor fi oferite 25.000 de nopti de cazare in 15 tari.

eMAG are mai multe metode prin care isi poate anunta clientii despre noutatile disponibile pe site. Va recomandam si noi cateva ‚smecherii’ prin care sa fiti mai conectati cu noutatile eMAG.

eMAG – Newsletter

eMAG are un newsletter la care va puteti abona cu ajutorul contului de Facebook. INTRATI AICI si abonati-va pentru ca acolo se anunta noutatile despre Black Friday si nu numai.

Promotiile mai putin vizibile sunt trimise intr-un newsletter saptamanal care va informeaza amanuntit despre anumite categorii de produse ce beneficiaza de reduceri sau promotii speciale.

eMAG – Push Notification

Atunci cand intrati din browserul dumneavoastra de internet de pe telefonul mobil sau de pe desktop, cei de la eMAG va intreaba daca doriti optiunea de Push Notification.

Cu ajutorul acestei optiuni este ideal pentru ca puteti afla foarte repede cand sunt promotii rapide ce dureaza doar o ora sau doua pe site, dar si alte notificari utile. Merita sa va abonati pentru ca in general promotiile anuntate astfel sunt de scurta durata sau cu putine stocuri care se epuizeaza instant, asa cum se intampla si de Black Friday.

eMAG – Aplicatia retailerului

eMAG are si o aplicatie de telefon mobil. Ea poate fi descarcata DE AICI pentru cei cu telefoane Android, in timp ce pentru cei cu iPhone aplicatia SE DESCARCA DE AICI.

Cu ajutorul aplicatiei poti sa iti pregatesti cumparaturile din timp, sa iti pui la favorite produsele pe care te gandesti sa le cumperi si sa primesti notificari cand pretul lor scade.

Toata lumea in ziua de astazi foloseste aplicatiile de mobil pentru ca un telefon e mai mereu la indemana ta, in timp ce pe calculator cel mai probabil vei intra mai rar.

De Black Friday promotiile au pornit chiar mai devreme putin pe aplicatia de mobil, iar cei mai multi clienti au folosit-o pentru a actiona repede la cumparaturi. Iti setez datele de contact si cardurile dinainte si cand vezi produsul rapid ai optiune de achizitionare rapida pentru a evita lichidarea stocului, asa cum se intampla in dimineata celui mai mare eveniment de cumparaturi, Vinerea Neagra.