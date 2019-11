eMAG Black Friday - Produsele surpriza din acest an. Cate masini s-au vandut deja

eMAG Black Friday a debutat cu dreptul si cu multe reduceri impresionante in acest an dar si cu oferte inedite.

eMAG - Black Friday - lista produselor speciale aflate la oferta poate fi consultata ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG are in fiecare an de Black Friday si o promotie speciala de produse inedite pe care nu le gasesti in mod normal in ofertele magazinului. Iata ce se vinde in acest an la produse speciale:

eMAG Black Friday 2019 - Produse surpriza

Cu avionul sau cu masina - la aceasta subcategorie se comercializeaza vouchere de calatorie atat cu avionul cu Blue Air dar si carduri de combustibil la Socar. Preturile sunt reduse in medie cu 50%

Telefonie mobila - La eMAG in categoria speciala se gasesc la reducere abonamente la vodafone

Aur, bijuterii si ceasuri de lux - Foarte interesante si de succes sunt reducerilepentru aur bijuterii si produse de lux care s-au vandut in fiecare an foarte bine, dar si in acest an inca dela prima ora

Turist in Romania - Sejururi pe litoralul romanesc se gasesc din plin la eMAG cu preturi speciale, cate 5 nopti all invlusive in sezonul estival din vara anului 2020. Se gasesc insa si pachete de Craciun la munte, la Cheile Gradistei sau in zona Green Village.

Turist in jurul lumii - Pentru categoria turist in jurul lumii se gasesc oferte cu pachete turistice pentru Seychelles sau Caraibe si Miami, Alanya, pachet tuistic pentru Malta, Creta, Lesbos, Bodrum, Mallorca, Albena.

Sanatate, relaxare si frumusete - O alta categorie speciala si inedita din acest an sunt abonamentele medicale in cadrul clinicilor private de sanatate la pret redus la jumatate plus screening general pentru evaluarea starii de sanatate pentru barbati si femei la Medicover, evaluarea biomecanicii piciorului la Regina Maria si clinicile Kinetic sport, pachet de vaccinare antigripala.

Muzica, Sport si Distractie - Oferte bune pentru toate festivalurile importante din Romania si din strainatate - bilete la Electric Castle, Sunwaves, Tomorrowland, Awakenings, bilete la concert Queen, Green Day, Sting, Celine Dion, Lara Fabian, Madonna si multe altele

Experiente inedite - Oferte cu reduceri pentru experiente inedite de tipul Dinner in the sky, inchiriere Castel Cantacuzino Busteni, Conac Polizu de 4 stele, experienta crama Clos des Colombes, Domeniile Panciu, salt cu parasuta, casatorie civila pe Marea Neagra

Invat lucruri noi - O noutate este rubrica cu reduceri pentru cursuri de specializare bucatar, curs formare profesionala cofetar patiser, curs bucatar, curs machiaj profesional, curs tehnica si arta fotografica si multe altele.

Casa de piatra - De la rochie de mireasa la proiecte de casa gasiti reduceri de 50%

Rent a car - vouchere cu pachete de reduceri pentru Black Cab, vouchere de inchiriere autoturisme.

Auto si moto - Cea mai interesanta categorie este cea cu vanzare de masini care au reduceri consistente de Black Friday. Puteti vedea lista completa AICI. Pana acum s-au vandut 30 de autoturisme prin eMAG.