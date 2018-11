eMAG Black Friday – Lista de concerte la care se vand bilete: Metallica, Take That, Andre Rieu

eMAG Black Friday 2018 vine cu bilete pentru o multime de concerte dar si evenimente sportive la care chiar merita sa mergi. Preturile sunt bune si in multe dintre pachete includ cazare dar si transport.

eMAG Black Friday 2018 – Lista completa cu concertele si evenimentele sportive pentru care se mai gasesc bilete poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2018 vine cu reduceri impresionante dar si cu oferte inedite pe care nu le vezi de-a lungul anului pe site-ul retailerului online. O categorie foarte indragita de Black Friday este cea a biletelor pentru diferite evenimente sportive dar si concerte. Trecem si noi in revista principalele evenimente la care eMAG comercializeaza bilete de Black Friday.

eMAG Black Friday – Pachet concert Metallica

Unul dintre cele mai indragite pachete este cel pentru concertul Metallica din data de 18 august 2019 care va avea loc la Praga. Pachetul include 2 bilete la eveniment la categoria Standing, cazare 2 persoane in camera dubla in perioada 17-19 august, 2 nopti cu mic dejun la Hotel Trevi 4 stele sau similar. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Pachet concert Take That

Un alt pachet foarte interesant este cel pentru spectacolul celor de la Take That. Poti sa-i vezi pe britanici la Viena daca achizitionezi acest bachet de 2 bilete la eveniment, categoria este de loc pe scaun, cazare 2 persoane in camera dubla in perioada 25-27 iunie 2019, 2 nopti cu mic dejun la Hotel Johann Strauss de 4 stele sau similar. Oferta de Black Friday tinde sa se epuizeze asa ca puteti cumpara cat mai repede biletele de AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Pachet Concert Andre Rieu

Foarte multi romani sunt fani ai indragistului artist Andre Rieu. Din pacate nu toti au apucat sa il vada in Romania concertand, insa au posibilitatea sa faca o achizitie inteligenta de Black Friday si sa cumpere un pachet la concertul sau din 24 ianuarie 2019 din Berlin. Pachetul include doua bilete la concertul eveniment avand loc pe scau, cazare pentru 2 persoane intr-o camera dubla, in perioada 23-25 ianuarie 2019, 2 nopti cu mic dejun la Hotel Park Inn Radisson Alexanderplatz de patru stele sau similar. Oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Bilete la formula 1

Mai multe pachete pentru Formula 1 sunt disponibile la eMAG de acest Black Friday, lucru foarte interesant si inedit. E prima oara cand se pun in vanzare asemenea pachete. Aveti de ales intre Circuitele din Austria, Ungaria sau Italia, iar pachetele includ cate 2 bilete de intrare dar si cazare. Ofertele complete pot fi gasite AICI.