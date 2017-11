eMAG Black Friday Frigidere - Combine frigorifice cu reduceri mari si in rate fara dobanda

eMAG Black Friday Frigidere - Reducerile mari isi fac loc in promotia de Black Friday. Discounturi uriase pentru frigidere si combine frigorifice uriase, cu capacitate mare de depozitare pentru alimente si care folosesc tehnologiile cele mai noi pentru a nu produce gheata si a pastra proaspete alimentele o vreme indelungata.

eMAG Black Friday Frigidere - Oferta completa de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday Frigidere - Pentru cei care vor sa achizitioneze electrocasnice mari de la eMAG in Vinerea Neagra, sau chiar frigidere, trebuie sa stiti ca pe langa preturile extraordinar de bune si reducerile mari, mai aveti si diferite carduri care va permit sa cumparati in rate fara dobanda. Mai mult, cu ajutorul cardului de la Raiffeisen puteti castiga si 500 de lei bonus pe care sa-i cheltuiti de Black Friday.

Toate detaliile sunt AICI

Întreaga listă de reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - LA ACEST LINK.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider cu 2 usi Sharp

Oferta foarte buna pentru frigiderul cu 2 usi si congelator de la Sharp. Acest frigider are volum de depozitare de 227l si indeplineste functia speciala direct cooling care permite pastrarea alimentelor proaspete o perioada mai indelungata. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are o inaltime de doar 144cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Arctic

COntinuam cu un frigider produs chiar in Romania ce beneficiaza de reducere de 21% de la eMAG si este unul dintre cele mai ieftine de pe piata. Frigiderul are congelator, 228l volum de depozitare si face parte din clasa energetica A+. Puteti consulta oferta AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Star Light

Un alt frigider foarte, foarte avantajos este cel produs de Star Light. Frigiderul e prevazut cu doua usi, are 213l volum de depozitare pentru alimente si o inaltime de doar 144cm, ocupand putin spatiu in bucatarie. Frigiderul este insa unul foarte economicos facand parte din clasa energetica A+. Pretul sau cu 26% reducere poate fi consultat AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Indesit

Indesit este un brand care s-a impus de multa vreme pe piata electrocasnicelor, inclusiv pe cea a frigiderelor si electrcasnicelor mari. Daca brandul nu va ofera suficienta incredere in produs, atunci va putem spune ca cei de la eMAG au in oferta si o garantie de 24 de luni care poate fi chiar extinsa. Frigiderul este unul cu spatiu foarte generos de depozitare, 415l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 180cm. Oferta cu 22% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Heinner

Continuam cu o oferta pentru frigiderul Heinner, un brand mai putin cunoscut la noi in tara, dar de mare incredere si cu calitate ridicata pentru produsele sale. La fel este si in cazul acestui model de frigider cu doua usi si congelator care are un spatiu de depozitare de 215l si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider cu doua usi Hotpoint

Ultima oferta pe care v-o prezentam are o reducere de 530 de lei si se aplica frigiderului Hotpoint. Frigiderul e prevazut cu doua usi, display pe usa superioara, suprafata din inox care poate fi foarte usor curatata, functie Full No Frost si un spatiu de depozitare de 472l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 190cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Frigider Haier

Primul frigider pe care vi-l recomandam este si cel mai ieftin din promotie, are o reducere de 820 de lei. Frigiderul de la Haier are volum de depozitare de 579l, face parte din clasa energetica A+ si functie No frost. Inaltimea frigiderului este de 190cm. Pretul il puteti consulta AICI.

eMAG - Side by side Heinner

Cei de la Heinner sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele lor. Este si cazul acestui frigider de tip Side by side care are un volum de depozitare foarte generos de 516l, face parte din clasa energetica A+ si are functie Full No Frost pentru a nu produce gheata. In plus, frigiderul are pe usa display si exteriorul este din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Frigider Beko

Chiar si mai mare volum de depozitare are frigiderul side by side de la Beko. Frigiderul are functie Full No frost, 558l volum, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea sa este de 182cm. Pretul beneficiaza de 20% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG - Hotpoint

Combina frigorifica Hotpoint are volum de 470l, functie No Frost si 195.5cm inaltime. Frigiderul este foarte elegant, de tip Side by side, si are culoarea neagra care se potriveste in orice bucatarie. Oferta are 650 de lei reducere si poate fi consultata AICI.

eMAG - Side by Side Samsung

Unul dintre cele mai renumite branduri in productia de electronice si electrocasnice este Samsung, lucru care asigura calitatea frigiderului Side by Side de la Samsung pe care vi-l recomandam de la eMAG. Frigiderul are un volum al compartimentelor de depozitare de 569l, face parte din clasa energetica A+, inaltime de 178.9cm, iar exteriorul este de culoare grafit metalizat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Frigiderul Daewoo

770 de lei reducere pentru frigiderul side by side Daewoo care face parte din clasa energetica A+. Frigiderul are volum de 509l, foloseste functia speciala No Frost, are display de tip LED dar si dozator pentru lichide reci pe usa, inaltimea sa este de 177cm si exteriorul este din inox usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru frigiderul Side by side de la LG care are functia impotriva ghetii No Frost, volum de 508l, clasa energetica A+ si inaltime de 175cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

Combina frigorifica Beko RCNA365E20ZX, 309 l, Clasa A+, NeoFrost, H 185.3, Inox Antiamprenta.Reduce efectul de ofilire al verdeturilor. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii si vitalitatii legumelor si verdeturilor.Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Combina frigorifica Samsung RB29HSR2DSA/EF, 289 l, Clasa A+, Full NoFrost, H 178. Spre deosebire de compresoarele traditionale, care doar pornesc si se opresc, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 7 viteze reglabile, pentru a se adapta la necesitati de racire diferite. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Combina frigorifica Whirlpool BLF 9121 W, 370 l, Clasa A+, 6th Sense, H 201 cm.Datorita tehnologiei Al 6-lea Simt temperatura este monitorizata atent pentru ati pastra alimentele in cea mai buna stare. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Reduceri eMAG.ro frigidere. Oferte și la aparate Samsung

Combina frigorifica Samsung RB31FDRNDSA, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Bucurati-va de comoditatea si functionalitatea unui dozator extern de apa fara elemente proeminente, dozatorul subtire fiind inserat pentru a mentine suprafata plana a frigiderului. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Combina frigorifica Arctic ANK305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm.Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic vin cu un termostat usor de folosit, care permite reglarea rapida a temperaturii, in functie de nevoi si temperatura ambientala. Poti schimba cand vrei temperatura de pastrare a alimentelor. Mai multe reduceri frigidere eMAG.ro găsiți - AICI.

Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, H 201 cm, Dispenser apa. Tehnologia cu lumina albastra Smart Blue de la Beko iti ofera o functie special creata pentru ca tu sa te bucuri din plin de gustul fructelor si legumelor tale preferate. Mai multe reduceri frigidere eMAG.ro găsiți - AICI.

Reduceri eMAG.ro frigidere. Oferte și la aparate Indesit

Combina frigorifica Samsung RB37J5000SA/EF, 367 l, Clasa A+, No Frost, H 201. Tehnologia No Frost impiedica acumularea de gheata si mentine o temperatura constanta in toate colturile.Sistemul de racire „All-Around Cooling” raceste frigiderul in mod uniform, dintr-o parte in alta. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F X, 368 l, Clasa A+, H 200 cm.Gama larga de sisteme de racire si diversele interfete precum si manerele disponibile prezinta flexibilitate in utilizare si aspect placut dar si certitudinea de a beneficia intotdeauna de calitate, fiabilitate, durabilitate si cele mai bune performante in deplina armonie cu mediul. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Reduceri eMAG.ro frigidere. Oferte și la aparate LG

Combina frigorifica LG GBB59PZJVB Full No Frost, 318 l, Clasa A+, H 190 cm.Compresorul Inverter Linear a revolutionat nucleul frigiderului, asigurand economie de energie, durabilitate exceptionala si control optim al temperaturii pentru a mentine un timp mai indelungat prospetimea alimentelor. Mai multe reduceri eMAG.ro frigidere găsiți - AICI.

Combina frigorifica Samsung RB31FERNDB, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Dispunand de o deschidere mai mare decat sertarele obisnuite de congelator, compartimentul cu deschidere completa Full Open Box simplifica organizarea si scoaterea produselor, chiar si a alimentelor in vrac. Acesta se extinde mult pentru o utilizare optima a spatiului, iar designul sertarului permite deschiderea chiar daca usa frigiderului se deschide la numai 90 de grade. Mai multe reduceri eMAG frigidere găsiți - AICI.

eMAG – Combina frigorifica Albatros

Prima oferta pe care v-o prezentam este si cea mai ieftina dintre ele si are o reducere de 50%. Frigiderul Albatros are doua usi, spatiu de depozitare a alimentelor de 246l si face parte din clasa energetica A+. In plus, combina frigorifica beneficiaza de 3 ani de garantie. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Combina frigorifica Whirlpool

Whirlpool este un brand ce s-a impus de ani buni pe piata electrocasnicelor din intreaga lume. Tocmai din acest motiv frigiderul foarte avantajos de la eMAG este si unul de foarte buna calitate care are si 2 ani de garantie. Combina Whirlpool are functie No Frost, dozator de apa pe usa superioasa si un volum de depozitare de 319l. Pretul exact cu reducere de 40% poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina Gorenje

O alta oferta foarte avantajoasa care beneficiaza de o reducere de pret de 800 de lei este cea pentru combina frigorifica de la Gorenje care este un model simplu, minimalist, dar cu capacitati foarte performante. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are un consum scazut de curent, volumul de depozitare in cele doua compartimente e de 307l si are functie No Frost pentru a pastra alimentele proaspete o vreme mai indelungata. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Congelator Samus

Va recomandam si o oferta foarte avantajoasa cu reducere mare si care se regaseste in stoc limitat pentru un congelator de la Samus. Congelatorul e dotat cu o singura usa si 7 rafturi, dintre care 2 sunt de dimensiuni diferite de cele standard. are in total un volum de depozitare de 212l si face parte din clasa energetica A+. Controlul se face electronic si beneficiaza de o garantie de 3 ani. Pretul exact poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica Zanussi

Combina frigorifica Zanussi are un design foarte elegant, are culoarea alba si e dotata cu doua usi si congelator. Combina are 337l volum de depozitare pentru alimente, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea ei este de 185cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Indesit

Combina frigorifica de la Indesit are exteriorul din inox foarte usor de curatat si intretinut dar si care se potriveste fara sa strice design-ul in orice bucatarie. Combina are inaltime de 200cm si face parte din clasa energetica A+ si este una dintre cele mai incapatoare combine la oferta, avand 368l volum. Pretul are o reducere de 37% si daca nu ne credeti pe cuvant puteti verifica chiar voi AICI.

eMAG – Combina frigorifica Gorenje

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru combina frigorifica de la Gorenje care are ca principal atuu faptul ca face parte din clasa energetica A+++, fiind foarte economicoasa. Reducerea se apropie de pragul de 50%, iar combina frigorifica are functie No Frost Plus. Toate detaliile pot fi gasite AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Liebherr

Desi este probabil un brand mai putin cunoscut pentru romani, Liebherr produce frigidere si combine frigorifice de mare calitate, fiind un producator de top. Astazi va prezentam o combina frigorifica ce face parte din clasa energetica A++, foloseste functia SmartFrost, are inaltimea de 181 cm si beneficiaza de la eMAG de und iscount de 31%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Arctic

Acest frigider produs chiar in Romania este prevazut cu 2 usi, are discount de 28% in cadrul acestei promotii uriase de la eMAG, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 185cm. Volumul total al frigiderului Arctic este de 295l. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Masina de spalat rufe Arctic

Tot producatorul autohton are disponibile si modele foarte ieftine de masinni de spalat rufe. Acest model are discount de 30% si este de dimensiuni SLIM, astfel ca este foarte usor de depozitat intr-o locuinta cu spatiu restrans. Masina are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Masina de spalat rufe Whirlpool

Un model ceva mai mare si care are un pret sub 1000 de lei, in urma discountului de 28%, este aceasta masina de spalat rufe 6th sense de la Whirlpool care are 1000 RPM, 6 kg capacitate de incarcare, face parte din clasa energetica A++ si foloseste un display de tip LCD pentru programare. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Cuptor incorporabil

Cuptorul incorporabil Gorenje este electric, multifunctional, indeplineste numeroase functii, cum ar fi cea de grill, face parte din clasa energetica A si are un volum total de 63 l. Oferta cu discount de 30% poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Plita incorporabila Hansa

Si plitele au discounturi mari, iar cea produsa de Hansa beneficiaza de o reducere cu 30 de procente din pret. Plita are 4 zone de gatit, e prevazuta cu timer si foloseste o sticla vitroceramica. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Masina de spalat vase Electrolux

Aceasta masina de spalat vase este incorporabila, produsa de Electrolux, ocupa spatiu foarte putin, doar 45 cm, poate spala simultan 9 seturi si are 5 programe diferite. In plus, masina este din inox si face parte din clasa energetica A. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Masina de spalat vase Whirlpool

O reducere importanta, de 23% are si masina de spalat vase incorporabila Whirlpool 6th Sense care are capacitatea de a spala 10 seturi cu ajutorul a 7 programe distincte. In plus, masina e dotata cu display de tip LED si face parte din clasa energetica A++. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Aspirator fara sac

Aspiratorul fara sac de la Electrolux are una dintre cele mai mari reduceri de la eMAG din cadrul promotiei eMAG Black Friday Frigidere . Aspiratorul are volum de 1.5l, foloseste o perie de Parchet, turbo perie, tub telescopit metaclic si are o putere de 800W. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – eMAG Black Friday Frigidere – Fier de calcat Philips Azur

Fierul de calcat de la Philips Azur e dotat cu o talpa SteamGlide, are o putere de 2600W si un rezervor pentru apa de 0.35l. Oferta completa si discountul de 40% pot fi gasite AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Haier

Primul model si cel mai ieftin de frigider de tip Side by side pe care vi-l prezentam este produs de Haier. Frigiderul e unul simplist, minimalist, cu un spatiu de depozitare foarte generos de 512l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia No Frost. In plus, frigiderul are inaltime de 180cm si culoare argintie. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Samus

Continuam tot cu modele de frigidere Side by side pentru o bucatarie cat mai moderna si ajungem la oferta pentru frigiderul Samus ce are 517l volum de depozitare pentru alimente, e dotat cu un display LCD pe una dintre usi si face parte din clasa energetica A+. Frigiderul foloseste si functia Full No Frost pentrua nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete o perioada mai indelungata. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Heinner

Oferta pe terminate pentru frigiderul foarte avantajos de la Heinner. Acest frigider are 516l volum de depozitare, face parte din clasa energetica A+ si e dotat chiar si cu un dozator pentru apa rece. Desigur, frigiderul are pe usa si un display si are culoare inox painted. Mai multe detalii si pretul miraculos le gasiti AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Samsung

Incheiem cu cea mai tare oferta pentru un frigider Side by side produs de Samsung, un producator renumit si care s-a impus pe piata electrocasnicelor si electronicelor atat din Romania cat si in lume. Frigiderul are o garantie de 24 de luni, 569l volum, clasa energetica A+ si inaltime de doar 178cm. Mai multe informatii si pretul cu 29% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Samsung

Frigiderul de la Samsung are un discount foarte important de 20% de la eMAG, este un frigider dotat cu dozator de lichide pe usa, exteriorul este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Volumul frigiderului este de 537l si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Beko

Si cei de la Beko au o oferta foarte interesanta la eMAG pentru un frigider de tip Side by side ce are reducere de pret de 23%. Frigderul are un volum de depozitare de 540l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 182cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Hotpoint

Hotpoint este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele pe care le fabrica. Desi acesta este un frigider foarte performant de la Hotpoint, are totusi o reducere semnificativa la eMAG de 17% din pret. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia Full No Frost pentru a nu produce gheata. Inaltimea sa este de 176cm si are volum de 515l. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Liebherr Confort

Acesta este unul dintre cele mai incapatoare frigidere, are un volum de depozitare de 651l, ideal pentru o bucatarie foarte mare. Frigiderul de la Liebherr are reducere de pret de 1745 lei, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu functia No Frost. Exteriorul este din inox de cea mai buna calitate. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Haier

Unul dintre cele mai ieftine frigidere de tip Side by side este acest model de la Haier care beneficiaza si de un discount de moment de la eMAG ce ajunge la 32%. Frigiderul are display pe usa, 579l volum si face parte din clasa energetica A+. In plus, frigiderul e dotat cu functia No Frost pentru a nu produce gheata si are 190cm inaltime. Pretul frigiderului poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Frigider Haier

Primul frigider pe care vi-l recomandam este si cel mai ieftin din promotie, are o reducere de 820 de lei. Frigiderul de la Haier are volum de depozitare de 579l, face parte din clasa energetica A+ si functie No frost. Inaltimea frigiderului este de 190cm. Pretul il puteti consulta AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Side by side Heinner

Cei de la Heinner sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele lor. Este si cazul acestui frigider de tip Side by side care are un volum de depozitare foarte generos de 516l, face parte din clasa energetica A+ si are functie Full No Frost pentru a nu produce gheata. In plus, frigiderul are pe usa display si exteriorul este din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Frigider Beko

Chiar si mai mare volum de depozitare are frigiderul side by side de la Beko. Frigiderul are functie Full No frost, 558l volum, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea sa este de 182cm. Pretul beneficiaza de 20% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Hotpoint

Combina frigorifica Hotpoint are volum de 470l, functie No Frost si 195.5cm inaltime. Frigiderul este foarte elegant, de tip Side by side, si are culoarea neagra care se potriveste in orice bucatarie. Oferta are 650 de lei reducere si poate fi consultata AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Side by Side Samsung

Unul dintre cele mai renumite branduri in productia de electronice si electrocasnice este Samsung, lucru care asigura calitatea frigiderului Side by Side de la Samsung pe care vi-l recomandam de la eMAG. Frigiderul are un volum al compartimentelor de depozitare de 569l, face parte din clasa energetica A+, inaltime de 178.9cm, iar exteriorul este de culoare grafit metalizat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - Frigiderul Daewoo

770 de lei reducere pentru frigiderul side by side Daewoo care face parte din clasa energetica A+. Frigiderul are volum de 509l, foloseste functia speciala No Frost, are display de tip LED dar si dozator pentru lichide reci pe usa, inaltimea sa este de 177cm si exteriorul este din inox usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere - LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru frigiderul Side by side de la LG care are functia impotriva ghetii No Frost, volum de 508l, clasa energetica A+ si inaltime de 175cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Haier

Primul frigider de tip Side by side pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din oferta, insa are o multime de calitati. Este fabricat sub brandul Haier, costa sub 2.000 de lei si are un volum de depozitare pentru alimente impresionant de 521l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, foloseste functia No Frost si are inaltime de 180cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Side by side Beko

COntinuam cu o reducere de 26% pentru un frigider ce poate fi achizitionat cu un buget redus. Frigiderul de la Beko are functia speciala Neo Frost prin care nu produce gheata, astfel ca puteti scoate cu usurinta alimentele din congelator si acestea vor fi pastrate proaspete o vreme indelungata. Volumul de depozitare e de 558l si face parte din clasa energetica A+. Pretul la reducere poate fi consultat AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Heinner

Trecem la un alt nivel de frigidere de tip Side by side. Modelul de la Heinner pe care vi-l recomandam are si un pret avantajos, discount de 18% de la eMAG, dar e si dotat cu dozator de apa pe usa, in plus fata de modelele prezentate anterior. Frigiderul are volum de depozitare de 516l, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu functia Full No Frost. In plus, frigiderul are si display, iar exteriorul este inox painted. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Hotpoint

Un model mai special de frigider Hotpoint este aceasta combina frigorifica ce are volum de depozitare de 470l si un congelator ceva mai special, dupa cum se poate vedea si in imagini. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, are functia No Frost iar inaltimea sa este de 195cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Samsung

Reducere de 19% pentru frigiderul de la Samsung, un brand ce prezinta produse de o calitate indiscutabila. Acest model are volum de depozitare generos de 569l, face parte din clasa energetica A+ si are un design deosebit finisat cu o culoare grafit metalizat. Mai multe amanunte dar si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Beko

Frigiderul Beko este cel mai ieftin frigider de acest tip. Frigiderul are o inaltime de 182cm, volumul sau este de 559l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia NeoFrost pentru a nu produce gheata. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Heinner

Continuam prezentarea ofertelor de frigidere side by side ce costa sub 3.000 de lei cu acest model de la Heinner care are un volum de depozitare foarte generos de 516l, inaltimea sa este de 179cm, la suprafata are un strat de inox foarte usor de intretinut si curatat si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu 13% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Hotpoint

Aceasta combina frigorifica de la Hotpoint imbina stilul Side by side dar are si un congelator cu usi normale. Combina are volum de 470l, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 196cm si foloseste functia No Frost. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Haier

Un brand mai putin cunoscut in Romania este Haier care produce numeroase electrocasnice si mai ales frigidere foarte avantajoase. Este si cazul frigiderului de tip Side by Side de la Haier care este de cea mai inalta calitate, are inaltime de 190cm si un volum de depozitare generos de 579l si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Hotpoint Quadrio

Ultima oferta pe care v-o recomandam si care costa sub 3.000 de lei dupa o reducere importanta de 16% de la eMAG este pentru combina frigorifica Hotpoint Quadrio cu volum de 470l. Aceasta combina este de tip Side by side, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 196cm si functie Full No Frost. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam are o reducere de 39% si este produsa chiar in Romania, de catre Arctic. Combina frigorifica Arctic are doua usi, volumul de depozitare in cele doua compartimente este de 291l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 181cm. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Combina Beko

O alta combina frigorifica, chiar cu o reducere si mai mare de pret de la eMAG, este cea de la Beko. COmbina frigorifica beneficiaza de 40% discount in cadrul promotiei Stock Busters, este dotata cu doua usi, iar pe usa superioara are in dotare un dispenser de apa si un display. Volumul sau de depozitare este de 325l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Pretul frigiderului il gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Congelator Star Light

Producatorul Star Light este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor. Este si cazul acestui congelator cu discount de 40% de la eMAG, congelator ce face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu 5 sertare. Congelatorul are 142cm inaltime si un volum de depozitare de 157l. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Indesit

Continuam prezentarea de oferte foarte bune din promotia Stock Busters cu combina frigorifica de la Indesit. Aceasta combina este foarte simpla, dotata cu doua usi, are culoarea alba si un volum de 234l. Combina este foarte ieftina si are si un discount de 39% in acest moment, dar si consumul sau de energie electrica este unul scazut, facand parte din clasa A+. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Combina frigorifica Beko

Discount de 42% pentru combina frigorifica Beko, un discountrecord pentru promotia Stock Busters. Combina e dotata cu doua usi si display amplasat pe usa superioara, volum de depozitare de 309l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala NeoFrost care impiedica producerea de gheata. In plus, frigiderul are la exterior un strat de inox antiamprenta care se curata si se intretine foarte usor. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Combina Beko

Tot o combina Beko va prezentam si in continuare, insa ceva mai performanta si cu cateva facilitati in plus fata de modelul prezentat anterior. COmbina frigorifica Beko are dispenser pe usa superioara pentru acces facil la lichide reci, volum de depozitare in cele doua compartimente disponibile de 331l, congelator si un consum scazut de electricitate. Toate detaliile ofertei si pretul cu 30% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Side by side Daewoo

Frigiderele de tip Side by Side sunt foarte cautate, sunt moderne si ofera un spatiu de depozitare mai mare fata de modelele clasice. Preturile lor insa sunt de multe ori ceva mai putin accesibile, insa in promotia Stock Busters acest lucru nu mai este o problema. Frigiderul Daewoo de tip Side by Side are volum de depozitare de 509l, face parte din clasa energetica A+, functie No Frost si exterior cu strat de inox. Pretul cu reducere de 23% poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Sharp

Frigiderul Sharp de tip Side by Side se regaseste in stoc limitat la eMAG si se epuizeaza repede in cadrul promotiei Stock Busters deoarece beneficiaza de o reducere de 23%. Frigiderul de tip Side by Side are un volum de depozitare foarte generos de 605l, face parte din clasa energetica A++, este de tip jTech Inverter si foloseste functia No Frost pentru a mentine alimentele proaspete pentru o perioada mai indelungata. Oferta completa poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by Side Sharp

O alta oferta foarte buna pentru un frigider Side by Side de la Sharp este cea cu reducere de 31% in cadrul Stock Busters la eMAG, frigider ce are un volum de depozitare de 526l, ceva mai mic fata de modelul prezentat anterior, insa are pe usa un display touch screen foarte util si modern. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, are inox la exterior si inaltimea este de 185cm. Pretul frigiderului il gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by Side Electrolux

Acest frigider de tip Side by Side este produs chiar in Romania de catre Electrolux si are un pret cu reducere de 25% in cadrul promotiei Stock Busters de la eMAG. Frigiderul are un volum de depozitare pentru alimente de 536l, e dotat si cu congelator si are inaltime de doar 177cm. Clasa energetica din care face parte este A+, deci va asigura un consum scazut de electricitate, iar exteriorul sau este acoperit de un strat din inox antiamprenta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Daewoo

Stoc limitat pentru acest frigider produs de Daweoo. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si este perfect construit pentru un consum redus de energie. Sistemul de racire Perfect No Frost raceste uniform tot compartimentul frigiderului, pastrand nivelul optim al umiditatii. In plus, va scapa de grija dezghetarii congelatorului. Pretul pentru acest frigider are o reducere de 26% si poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Frigider Heinner

Frigiderul Heinner este foarte avantajos si puternic si inregistreaza o reducere de 21% in aceasta perioada. Frigiderul are o inaltime de 144 cm, face parte din clasa energetica A+ si are volum de 215l. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Congelator Star Light

Va prezentam si un congelator foarte avantajos care merita toti banii si are discount de 28%, unul dintre cele mai mari din aceasta promotie. Congelatorul face parte din clasa energetica A+, e prevazut cu o singura usa, are 5 sertare si un volum de 157l. Inaltimea congelatorului este de 142cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Arctic

Un frigider cu dimensiuni reduse, ideal pentru o locuinta cu spatiu restrans, este acest model de la Arctic. Frigiderul are 138l, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea de 101.7cm. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Frigider cu o usa Arctic

Tot un frigider ce costa mult sub 1000 de lei este acest model de la Arctic, model prevazut cu o singura usa si fara congelator, are inaltimea de 144cm, 221l volum si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Arctic

Frigiderul Arctic ideal este acest model prevazut cu 2 usi si congelator, are volum de 259l, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea de 160cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Frigider Star Light

Frigiderul Star Light este prevazut cu 2 usi, are un volum generos de 207l, inaltime de 142 cm si face parte din clasa energetica A+. Frigiderul are culoarea alba si un pret mult sub 1000 de lei. Oferta poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica Samsung RB31FDRNDSA, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Bucurati-va de comoditatea si functionalitatea unui dozator extern de apa fara elemente proeminente, dozatorul subtire fiind inserat pentru a mentine suprafata plana a frigiderului. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Arctic ANK305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm.Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic vin cu un termostat usor de folosit, care permite reglarea rapida a temperaturii, in functie de nevoi si temperatura ambientala. Poti schimba cand vrei temperatura de pastrare a alimentelor. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte Beko

Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, H 201 cm, Dispenser apa. Tehnologia cu lumina albastra Smart Blue de la Beko iti ofera o functie special creata pentru ca tu sa te bucuri din plin de gustul fructelor si legumelor tale preferate. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Beko RCNA365E20ZX, 309 l, Clasa A+, NeoFrost, H 185.3, Inox Antiamprenta.Reduce efectul de ofilire al verdeturilor. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii si vitalitatii legumelor si verdeturilor.Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte Samsung

Combina frigorifica Samsung RB29HSR2DSA/EF, 289 l, Clasa A+, Full NoFrost, H 178. Spre deosebire de compresoarele traditionale, care doar pornesc si se opresc, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 7 viteze reglabile, pentru a se adapta la necesitati de racire diferite. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Whirlpool BLF 9121 W, 370 l, Clasa A+, 6th Sense, H 201 cm.Datorita tehnologiei Al 6-lea Simt temperatura este monitorizata atent pentru ati pastra alimentele in cea mai buna stare. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F X, 368 l, Clasa A+, H 200 cm.Gama larga de sisteme de racire si diversele interfete precum si manerele disponibile prezinta flexibilitate in utilizare si aspect placut dar si certitudinea de a beneficia intotdeauna de calitate, fiabilitate, durabilitate si cele mai bune performante in deplina armonie cu mediul. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte LG, Indesit

Combina frigorifica LG GBB59PZJVB Full No Frost, 318 l, Clasa A+, H 190 cm.Compresorul Inverter Linear a revolutionat nucleul frigiderului, asigurand economie de energie, durabilitate exceptionala si control optim al temperaturii pentru a mentine un timp mai indelungat prospetimea alimentelor. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Samsung RB31FERNDB, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Dispunand de o deschidere mai mare decat sertarele obisnuite de congelator, compartimentul cu deschidere completa Full Open Box simplifica organizarea si scoaterea produselor, chiar si a alimentelor in vrac. Acesta se extinde mult pentru o utilizare optima a spatiului, iar designul sertarului permite deschiderea chiar daca usa frigiderului se deschide la numai 90 de grade. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH9 T2Z COJZH, Full No Frost, 369 l, Clasa A++, H 201. Hotpoint introduce noua gama de combine frigorifice pentru a prelungi calitatea alimentelor ca in prima zi. O serie de tehnologii sofisticate ce permit personalizarea spatiului intern în functie de utilizarea specifica si modul de pastrare al alimentelor. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Haier

Primul model si cel mai ieftin de frigider de tip Side by side pe care vi-l prezentam este produs de Haier. Frigiderul e unul simplist, minimalist, cu un spatiu de depozitare foarte generos de 512l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia No Frost. In plus, frigiderul are inaltime de 180cm si culoare argintie. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Samus

Continuam tot cu modele de frigidere Side by side pentru o bucatarie cat mai moderna si ajungem la oferta pentru frigiderul Samus ce are 517l volum de depozitare pentru alimente, e dotat cu un display LCD pe una dintre usi si face parte din clasa energetica A+. Frigiderul foloseste si functia Full No Frost pentrua nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete o perioada mai indelungata. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Heinner

Oferta pe terminate pentru frigiderul foarte avantajos de la Heinner. Acest frigider are 516l volum de depozitare, face parte din clasa energetica A+ si e dotat chiar si cu un dozator pentru apa rece. Desigur, frigiderul are pe usa si un display si are culoare inox painted. Mai multe detalii si pretul miraculos le gasiti AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Frigider Samsung

Incheiem cu cea mai tare oferta pentru un frigider Side by side produs de Samsung, un producator renumit si care s-a impus pe piata electrocasnicelor si electronicelor atat din Romania cat si in lume. Frigiderul are o garantie de 24 de luni, 569l volum, clasa energetica A+ si inaltime de doar 178cm. Mai multe informatii si pretul cu 29% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Samsung

Frigiderul de la Samsung are un discount foarte important de 20% de la eMAG, este un frigider dotat cu dozator de lichide pe usa, exteriorul este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Volumul frigiderului este de 537l si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Beko

Si cei de la Beko au o oferta foarte interesanta la eMAG pentru un frigider de tip Side by side ce are reducere de pret de 23%. Frigderul are un volum de depozitare de 540l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 182cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Hotpoint

Hotpoint este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele pe care le fabrica. Desi acesta este un frigider foarte performant de la Hotpoint, are totusi o reducere semnificativa la eMAG de 17% din pret. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia Full No Frost pentru a nu produce gheata. Inaltimea sa este de 176cm si are volum de 515l. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Liebherr Confort

Acesta este unul dintre cele mai incapatoare frigidere, are un volum de depozitare de 651l, ideal pentru o bucatarie foarte mare. Frigiderul de la Liebherr are reducere de pret de 1745 lei, face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu functia No Frost. Exteriorul este din inox de cea mai buna calitate. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG Black Friday Frigidere – Side by side Haier

Unul dintre cele mai ieftine frigidere de tip Side by side este acest model de la Haier care beneficiaza si de un discount de moment de la eMAG ce ajunge la 32%. Frigiderul are display pe usa, 579l volum si face parte din clasa energetica A+. In plus, frigiderul e dotat cu functia No Frost pentru a nu produce gheata si are 190cm inaltime. Pretul frigiderului poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Frigider Haier

Primul frigider pe care vi-l recomandam este si cel mai ieftin din promotie, are o reducere de 820 de lei. Frigiderul de la Haier are volum de depozitare de 579l, face parte din clasa energetica A+ si functie No frost. Inaltimea frigiderului este de 190cm. Pretul il puteti consulta AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Side by side Heinner

Cei de la Heinner sunt renumiti pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele lor. Este si cazul acestui frigider de tip Side by side care are un volum de depozitare foarte generos de 516l, face parte din clasa energetica A+ si are functie Full No Frost pentru a nu produce gheata. In plus, frigiderul are pe usa display si exteriorul este din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Frigider Beko

Chiar si mai mare volum de depozitare are frigiderul side by side de la Beko. Frigiderul are functie Full No frost, 558l volum, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea sa este de 182cm. Pretul beneficiaza de 20% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Hotpoint

Combina frigorifica Hotpoint are volum de 470l, functie No Frost si 195.5cm inaltime. Frigiderul este foarte elegant, de tip Side by side, si are culoarea neagra care se potriveste in orice bucatarie. Oferta are 650 de lei reducere si poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Side by Side Samsung

Unul dintre cele mai renumite branduri in productia de electronice si electrocasnice este Samsung, lucru care asigura calitatea frigiderului Side by Side de la Samsung pe care vi-l recomandam de la eMAG. Frigiderul are un volum al compartimentelor de depozitare de 569l, face parte din clasa energetica A+, inaltime de 178.9cm, iar exteriorul este de culoare grafit metalizat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - Frigiderul Daewoo

770 de lei reducere pentru frigiderul side by side Daewoo care face parte din clasa energetica A+. Frigiderul are volum de 509l, foloseste functia speciala No Frost, are display de tip LED dar si dozator pentru lichide reci pe usa, inaltimea sa este de 177cm si exteriorul este din inox usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere - LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru frigiderul Side by side de la LG care are functia impotriva ghetii No Frost, volum de 508l, clasa energetica A+ si inaltime de 175cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Combina frigorifica Arctic

Prima oferta foarte avantajoasa pe care v-o prezentam are o reducere de 34%. Este vorba despre o combina frigorifica Arctic ce are spatiu de depozitare pentru alimente de 291l in cele doua compartimente cu care e dotata. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 181cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Combina frigorifica Samsung

Pret foarte bun cu reducere de 27% pentru combina frigorifica de la Samsung. Aceasta combina are doua usi, culoare argintie, foarte eleganta si potrivita in orice bucatarie. Usa superioara are atat un display cat si un dispenser pentru apa. Combina are 310l volum si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile oferte pot fi accesate la URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday Frigidere

– Combina frigorifica Indesit

Combina frigorifica de la Indesit are si ea un pret special in cadrul promotiei de reduceri de stocuri de la eMAG. Combina face parte din clasa energetica A+, este foarte incapatoare avand un volum de 234l si inaltime de 174cm. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– BEKO

O combina frigorifica ultra moderna este aceasta de la Beko , modelul DBK 386, ce are un volum de depozitare pentru alimente de 325l. COmbina e dotata cu doua usi, congelator, iar pe usa superioara se afla un dispenser pentru acces facil la apa sau lichide reci din frigider. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Pretul cu 25% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday Frigidere

– Frigider cu doua usi de la Whirlpool

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un frigider dotat cu doua usi si produs de Whirlpool, un brand ce s-a impus de multa vreme pe piata locala dar si internationala a produselor electrocasnice mari. Frigiderul e dotat cu doua usi are congelator si un volum total de 218l la o inaltime de doar 143cm. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ avand un consum scazut de electricitate si exteriorul este din inox usor de curatat si intretinut. Pretul are un discount de 21% si poate fi gasit AICI.