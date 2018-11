eMAG Black Friday – Cod negru peste toata tara! O sa ninga cu preturi mici din abundenta, maine dimi

eMAG aduce Black Friday in 2018 chiar in ziua in care un frig si o vreme capricioasa vine peste Romania. Insa acesta nu e decat un lucru foarte bun, care ne va aduce reduceri si mai mari.

eMAG – Toate ofertele de Black Friday vor putea fi gasite pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat AICI.

eMAG vine cu ofertele de Black Friday intr-o zi foarte friguroasa din an, in care cei mai multi romani vor sta in casa, la caldura, vor deschide internetul si vor face cumparaturi. Cu cat vor petrece mai multa vreme in casa, cu atat tentatia va fi mai mare sa mai cumpere pentru ca si ofertele sunt extrem de atragatoare.

Va facem si noi 5 recomandari de oferte pe care merita sa le tineti sub supraveghere pe parcursul Black Friday

eMAG – Laptop Gaming Asus Black Friday 2018

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un laptop de gaming de la Asus. Acest laptop are un procesor Intel Core i7 foarte performant, de ultima generatie care merita orice investitie. Laptopul poate atinge frecvente de pana la 4.1 Ghz, are culoare Coffee Lake, este foarte elegant, ecranul are o diagonala de 15.6 inch, si reda imagini foarte clare la o rezolutie Full HD. In plus, laptopul e dotat cu 8GB de memorie, 1TB spatiu de stocare si placa video nVidia GeForce GT 1050. Toate detaliile oferte de Black Friday le gasesti AICI.

Black Friday 2018 vine cu reducere la telefonul mobil Samsung Galaxy S8 de la eMAG

Cel mai mediatizat din toata promotia de Black Friday este telefonul mobil Samsung Galaxy S8 care va avea cea mai mare reducere de pret. E extrem de atragator pentru ca e un smartphone de ultima generatie, unul dintre cele mai vandute in intreaga lume, cu o multime de avantaje. Telefonul din oferta eMAG va avea spatiu de stocare de 64GB. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tab E T 560 cu pret bun de Black Friday

Continuam cu prezentarile de produse care chiar merita vanate de Black Friday si ajunge si la o tableta de la Samsung, unul dintre cei mai buni producatori. Tableta are display cu o diagonala de 9.6 inch si procesor foarte performant Quad Core cu frecvente de pana la 1.3 Ghz, 1.5Gb RAM si un spatiu de stocare de 8GB. Oferta completa cu pret imbatabil de Black Friday poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Black Friday vine cu super reduceri pentru Televizorul Smart Samsung de la eMAG

Televizoarele vor fi la mare cautare printre ofertele de Black Friday din acest an , dela eMAG. Televizorul Smart Samsung cu diagonala de 100cm este ideal pentru ca are si toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet, poate rula continut video de pe platforme precum Netflix, hbo go, youtube, facebook si altele. Rezolutia la care reda imaginile este 4k ultra hd, iar pretul de Black Friday o sa il gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Aparat Nikon DSLR

Oferta excelenta pentru aparatul foto Nikon de tip DSLR care e ideal pentru amatori dar si pentru profesionisti. Aparatul are un senzor de imagine de 24.2 mp, obiectiv AF-P de 18-55mm VR si o oferta de Black Friday care te va pune cu siguranta pe ganduri. O gasesti AICI.