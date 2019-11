eMAG Black Friday - Ce sa iti cumperi in functie de zodie, la reducere

eMAG Black Friday se desfasoara astazi si preturile sunt foarte mult reduse. Ne-am gandit sa va facem si noi cateva recomandari de cumparaturi in functie de zodie.

eMAG Black Friday 2019 - Lista tuturor produselor disponibile la reducere poate fi consultata ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG a dat astazi startul promotiei de Black Friday, ziua in care se inregistreaza cele mai multe cumparaturi din intreg anul. Daca pana la ora asta nu ti-ai cumparat nimic, venim noi cu cateva sugestii de cumparaturi in functie de zodie.

eMAG Black Friday - Berbec

Pentru zodia berbec ne-am gandit sa facem o recomandare foarte avantajoasa dar si foarte utila. In general cei din zodia berbec sunt incapatanati si independenti, asa ca recomandarea noastra este un laptop ultraportabil de la Lenovo Yoga care e ideal daca lucrati online pentru a va castiga salariul si independenta financiara. Laptopul e impecabil si are o reducere reala de 33%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday - Taur

O alta zodie renumita pentru ca e destul de incapatanata ca personalitate este Taur. Pentru tauri avem o recomandare care sa le satisfaca ego-ul: un telefon mobil de ultima generatie de la Apple. E o investie ceva mai generoasa insa merita profitat de discountul urias de la eMAG pe care-l gasesti AICI.

eMAG Black Friday - Gemeni

Cei din zodia gemeni sunt destul de schimbatori asa ca probabil va dura o vreme pana sa se decida ce vor sa-si cumpere de Black Friday de la eMAG sau chiar sa se decida daca vor cumpara ceva. Noi ii sfatuim sa aleaga un televizor mare, cu diagonala de peste 130 de cm pentru a avea parte de o experienta relaxanta si intensa in fata ecranului de calitate. Ofertele pot fi gasite AICI

eMAG Black Friday - Rac

Despre raci se spune ca merg doi pasi inainte si unul inapoi. Pentru a sparge toate ghinioanele posibile recomandam racilor sa faca o investitie mare, sa aiba curaj, e momentul lor de Black Friday. Cumparati ceva spectaculos care sa atraga atentia tuturor, poate o masina, poate un bilet de vacanta sau chiar un bilet la un concert in strainatate. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG Black Friday - Leu

Personalitate foarte puternica, leul isi doreste numai lucrurile de cea mai buna calitate si nu tine neaparat cont daca pretul e redus sau nu. Pentru lei recomandam achizitionarea unei tablete de la Apple de cea mai buna calitate care sa-i insoteasca in calatorii si sa fie foarte utila. Ofertele se gasesc aici.

eMAG Black Friday - Fecioara

O fire timida, persoanele din fecioara nu au curajul sa investeasca sume prea mari, motiv pentru care le recomandam un produs ce are reducere impresionanta si e foarte util: o bratara fitness care sa monitorizeze activitatea pe intreaga zi. In acest fel veti avea un indemn sa mergeti mai mult pe jos, sa iesiti in lume si poate sa cunoasteti oameni noi. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Balanta

Cei din balanta cantaresc bine inainte sa se arunce la o achizitie si nu se lasa influentati asa usor de procentele care arata reduceri. Tocmai din acest motiv pentru ei trebuie gasit un produs care intr-adevar sa aiba reducere semnificativa si sa fie util. Din acest motiv recomandam orice produs din categoria de articole pentru casa sau bricolaj, categorie ce e ignorata de cei mai multi dintre clienti dar care are printre cele mai mari reduceri posibile. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Scorpion

Despre cei din zodia scorpion se spune ca au personalitati dificile si sunt chiar enervanti uneori. Tocmai de asta trebuie sa avem grija ce le recomandam sa-si cumpere. Pentru scorpion noi recomandam achizitionarea unei masini de spalat rufe pentru a fi cat mai practici si utili, dar si achizitie foarte buna. Ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday - Sagetator

Pentru zodia sagetator recomandam achizita unui telefon mobil, insa stim ca cei din aceasta zodie tind sa fie zgarciti asa ca nu le recomandam cele mai scumpe modele de la Samsung sau Apple insa in lista celor de la Huawei se gasesc o multime de oferte bune cu preturi decente pentru un buget mic. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Capricorn

Pentru cei din zodia capricorn recomandam toate ofertele din categoria de Fashion acolo unde reducerile ajung chiar si la 90% pentru multe dintre articole. Puteti vedea toate listele ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Varsator

Cei din zodia varsator sunt destul de atenti cu banii lor, iar in Black Friday vad drept o oportunitate sa investeasca cu cap in preturi reduse. Cele ai interesante oferte pot fi pentru ei cele din categoria birotica pentru ca sunt oameni ordonati care vor sa aiba tot ce au nevoie la locul de munca. Ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday - Pesti

Nu in ultimul rand, pentru zodia celor din pesti le recomandam sa arunce o privire peste ofertele disponibila la electrocasnicele mici daca vor sa-si utileze bucataria cu ceva unelte care sa ajute la gatit mai rapid sau prepararea de sucuri sanatoase de exemplu. Ofertele se gasesc AICI.