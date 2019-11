eMAG Black Friday - Ce s-a epuizat din primul minut de promotie

eMAG Black Friday a inceput la 7 si 25 de minute in data de 15 noiembrie in 2019. Reducerile sunt mari si in primele minute deja sunt produse epuizate.

eMAG Black Friday - Toate ofertele pot fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday a debutat cu cateva surprize de proportii. Telefonul Samsung Galaxy A10 Dual Sim de 32GB cu pret de 199 de lei s-a epuizat inca din primul minut de promotie.

eMAG Black Friday - Telefoane mobile, tablete si gadgeturi

Prima categorie care merita mentionata este cea de telefoane mobile. Aici gasiti pe langa telefoanele inteligente si o serie de tablete, wearables, acumulatori externi si smart home and gadgetis dar si incarcatoare si casti. In plus, sunt multe oferte cu reduceri de peste 50% pentru Huse, folii, suporti auto si carduri de memorie.

Ofertele se gasesc AICI.

eMAG Black Friday - Laptopuri, IT, BIrotica si papetarie

O a doua categorie pe care o aducem in atentia voastra este cea de laptopuri, it, birotica si papetarie. Preturi bune au laptopurile, calculatoarele pc de gaming, componente pc, desktopuri pc, monitoare, periferice pc, imprimante si scannere, retelistica si software, accesorii de laptop si birotica si papetarie.

Ofertele complete sunt AICI.

eMAG Black Friday - TV, Electronice si gaming si auto

Alta categorie buna de reduceri consta in televizoare dar si accesorii tv, home cinema, soundbar, instrumente muzicale dar si boxe portabile, casti audio, ebook, console gaming, jojcuri si accesorii, aparate foto, camere video sport, drone, anvelope si jante auto, electronice auto, piese si accesorii auto, trotinete scutere si biciclete electrice.

Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG Black Friday - Electrocasnice

Una dintre categoriile ignorate de clienti este cea a electrocasnicelor insa gasiti oferte bune pentru aparate frigorifice, masini de spalat rufe si uscatoare, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, cuptoare cu microunde si hote, aspiratoare, fiarte si statii de calcat dar si masini de cusut. Se mai gasesc si aparate de preparat cafea, bauturi, mixere, roboti si blendere, mic dejun si aparate de gatit, climatizare si incalzire.

Ofertele se gasesc AICI.

eMAG Black Friday - Parfumuri, ingrijire personala si cosmetice

In aceasta categorie se gasesc epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii si uscatoare,igiena orala, aparate medicale, parfumuri pentru ea dar si pentru el, ingrijire par, ingrijire ten si make up, dar produse de ingrijire corp.

Preturile listate sunt AICI.

eMAG Black Friday - Jucarii si articole pentru copii

In aceasta categorie se gasesc de la scutece si produse de ingrijire pana la hrana si accesorii de hranire, scaune auto, carucioare si sisteme de purtare, aparate de sanatate si monitorizare, camera copilului, jucarii bebe si plusuri, seturi de constructie, jucarii baieti si fete, jocuri societate si puzzleuri carti copii dar si jucarii de exterior si rechizite scolare.

Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Mobila, casa si carti

eMAG ARE oferte bune de saltele toppere perne si pilote dar si lenjerii de pat, paturi si covoare, mobilier casa, mobilier birou, articole pentru gatit, servirea mesei, mese de calcat, uscatoare si seturi curatenie, detergenti articole curatenie, decoratiuni craciun si cadouri, carti si muzica si film.

Listarea produselor se face AICI.

eMAG Black Friday - Fashion si Sport

La categoria de Fashion si Sport se gasesc ghete si incaltaminte barbati dar si ceasuri genti si accesorii barbati, imbracaminte barbati, incaltaminte dama, ceasuri genti si accesorii dama, imbracaminte dama si incaltaminte si imbracaminte sport pentru femei, incaltaminte si imbracaminte sport pentru barbati, incaltaminte si imbracaminte pentru copii, sporturi de exterior, sporturi de interior si aparate de fitness.

Ofertele complete se gasesc AICI.

eMAG Black Friday - Bricolaj, Bagaje si petshop

Oferte bune pentru gradinarit, bricolaj electric, sanitare, echipamente electrice si unelte si depozitare. Se mai gasesc oferte de iluminat si electrice, bagaje, hrana petshop si accesorii petshop. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Produse surpriza

Cele mai interesante oferte se gasesc la categoria de produse surpriza unde puteti achizitiona bilete de transport cu avionul sau cu masina, telefonie mobila abonamente, aur si bijuterii si ceasuri de lux, turist in Romania, turist in jurul lumii, produse de sanatate si relaxare si frumusete, alte produse de muzica, sport si distractie, experimente inedite, cursuri pentru a invata lucruri noi, cadouri de casa de piatra, rent a car si auto si moto.

Oferta completa poate fi gasita AICI.