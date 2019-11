eMAG Black Friday - Avem de departe cel mai complet ghid pentru promotia de azi

eMAG Black Friday a inceput si are o multime de oferte care iti iau ochii. Noi te aducem cu picioarele pe pamant si iti recomandam doar ceea ce ai nevoie si te intereseaza.

eMAG a dat startul la Black Friday in mare forta in dimineata de 15 noiembrie iar cele mai bune oferte se epuizeaza foarte rapid asa ca citeste ghidul nostru complet si decide repede ce cumperi.

Pentru a intelege cat mai bine promotia de Black Friday din acest an, facem o trecere in revista a principalelor categorii si atractii care se gasesc printre oferte.

eMAG Black Friday - Telefoane mobile



Cu siguranta cea mai atragatoare promotie este cea a telefoanelor mobile care inregistreaza preturi excelente cu reduceri mult mai avantajoase decat in timpul anului.

Printre altele gasiti preturi scazute pentru telefoane mobile dar si pentru tablete si gadgeturi si in special pentru telefoanele mobile cele mai populare. Gasiti reduceri la Huawei P10 dar si iPhone-urile cele mai noi si telefoane LG sau Samsung GALAXY DAR SI MODELE mai vechi. Pe langa mobile gasiti si multe tablete, smartwatch, bratari fitness si smart home dar si vr, huse, folii telefoane, acumulatori externi si boxe portabile.

eMAG Black Friday - Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Oferte foarte interesante sunt in cea de-a doua categorie recomandata de noi, cea a laptopurilor cu reduceri ce depasesc de multe roi pragul de 40%. Sunt vizate branduri precum Acer, Lenovo, Asus, Dell dar si Allview. Pe langa laptopuri gasiti multe accesorii si periferice pentru ele dar si componente pc, servere si retelistica, software, produse de birotica si papetarie.

Toate ofertele din aceasta categorie pot fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Televizoare, electronice si aparate foto

Trecem la cea de-a treia categorie de mare interes in ziua de Black Friday care se rezuma in principal la televizoare. Aveti in primul rand televizoarele cu diagonala mica ce au preturile mult scazute, dar si televizoare smart cu rezolutie 4K ULTRA HD care au diagonale de peste 120 de cm si reduceri mari.

Pe langa televizoare in aceasta categorie gasiti si oferte pentru proiectoare, aparate foto DSLR si compacte, casti audio, eBOOk readere si playere audio.

Ofertele din aceasta categorie pot fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Electrocasnice

Cu siguranta electrocasnicele au fost mereu o forta la eMAG si in special de Black Friday. Printre ofertele bune gasiti atat frigidere, masini de spalat rufe si masini de spalat vase cat si aragazuri, aparate de aer conditionat dar si espressoare si alte produse.

Ofertele detaliate din aceasta categorie pot fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Ingrijire personala parfumuri si cosmetice

Trecem la o categorie mai des vizitata de doamne si domnisoare dar care are preturi excelente. Gasiti preturi bune si la parfumurui de barbati, articole de sanatate si wellness, aparate de tns, dar tot in aceasta categorie gasiti si reduceri mari pentru aparat de ras Remington, epilator Philips sau uscator, periuta electrica de la Oral B, cantar corporabil Sta Light si multe altele.

Toate ofertele eMAG Black Friday pentru aceasta categorie se gasesc ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Mobila, Casa si carti

O categorie interesanta este cea pentru mobilier, dar e si o caegorie diverisificata. Gasiti seturi de mobilier de gradina, de birou, dar si saltele, perne si pilote, lenjerii de paturi, ahlate si articole pentru bucatarie si pentru servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri, galeti si detergenti dar si produse de intretinere.

Ofertele categoriei se gasesc ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Jucarii si articole pentru copii

Aici se gasesc de la scutece si cosmetice cu discounturi record pana la articole de hrana si accesorii, articole de sanatate si monitorizare, jucarii de bebelusi si seturi de constructii sau jocuri de societate, papusi, plusuri, masinute si jucarii creative.

Ofertele complete pot fi gasite AICI.

eMAG Black Friday - Auto Bricolaj si Petshop

Se apropie perioada de iarna si de schimbat anvelope asa ca ofertele eMAG sunt bine venite pentru cauciucuri de iarna dar si navigatii gps ieftine si alte electronice pentru aut.

Intreaga categorie auto, bricolaj si petshop are o multime de oferte ce pot fi consultate ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday - Fashion si Sport

Alta recomandare din partea noastra e pentru categoria de Fashion si Sport unde gasiti o multime de ceasuri elegante de dama dar si accesorii, biciclete, role si skateuri, incaltaminte si imbracaminte sport si casual si o multime de oferte de echipament de alergare, fotbal, baschet, tenis, inot si multe altele. Ofertele se gasesc AICI.