eMAG Black Friday 2019 - Toata lumea este 'in garda' - Ce anunturi se mai fac in ultima clipa

eMAG Black Friday 2019 - Au inceput sa apara informatii importante despre eveniment.

eMAG face anunturi pe parcursul zilei dinaintea Black Friday 2019 pentru a pune in garda clientii. Toata lumea este in febra pregatirilor de cumparaturi. Evenimentul implementat de eMAG in urma cu 9 ani de zile a devenit un succes si a ajuns sa fie ziua din Romania in care se fac cele mai multe cumparaturi.

Cei de la eMAG impresioneaza prin detaliile cu care pregatesc evenimentul si investitiile masive care sunt facute in tehnologie pentru a putea sustine un asemenea eveniment care necesita multa tehnica. eMAG Black Friday 2019 se anunta un eveniment care va bate toate recordurile, asa cum s-a intamplat in fiecare an: cel maimare numar de vanzari, cele mai multe vizite pe site-ul retailerului dar si cele mai mari reduceri de pana acum.

Noi va tinem la curent cu noutatile pe care le anunta retailerul live:

eMAG Black Friday 2019 - Ziua cu cele mai multe reduceri din an, primele oferte

Primul mare anunt al zilei de la eMAG este ghidul prin care ne sfatuieste cum sa ne pregatim de cumparaturi in 5 pasi foarte simpli. Trebuie sa pregatim telefonul mobil cu aplicatia updatata, cele maimulte vanzari se fac online prin aplicatia de mobil. In al doilea rand datele personale sunt foarte importante. Cele mai bune oferte se epuizeaza in cateva secunde sau cel mult 1-2 minute, asa ca datele bancare trebuie trecute in contul eMAG Black Friday 2019 din timp.

Toti pasii care trebuie urmati pentru a avea alerta eMAG Black Friday 2019 la inceputul promotiei pot fi gasiti daca ACCESATI URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2019 - Salveaza la favorite produsele Samsung

Unul dintre partenerii de incredere ai celor de la eMAG de Black Friday sunt tocmai cei de la Samsung care au produse fabulos de bune si care vin si cu preturi excelente de eveniment. Cei de la eMAG ne furnizeaza un secret: sa salvam in lista de produse favorite electronice si electrocasnice de la Samsunt pentru ca acestea vor avea printre cele mai mari reduceri, pe langa faptul ca sunt de o calitate desavarsita.

Toate informatiile despre produsele Samsung ce urmeaza sa fie introduse in lista de Black Friday de la eMAG le gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2019 - Castiga un BMW

Ca si cum nu erau destule reduceri si surprize de la eMAG, retailerul online ne propune de Black Friday inca o chestie foarte mist: sa cumparam cu ajutorul unui card Mastercard si putem castiga un BMW i3 care arata genial.

Pentru a participa la concurs trebuie sa urmati 3 pasi pe care vi spune noi in continuare: In primul rand salvati cardul pentrua fi pregatit in zia cu cele mai multe reduceri din an. Se intra in contul de client eMAG in sectiunea cardurile mele si se adauga acolo un card Mastercard sau Maestro. Siguranta este la cote maxime, puteti sa bagati linistiti acolo datele personale, contul e securizat de catre eMAG.

Pasul urmator este sa efectuezi o plata cu mastercard sau maestro pe 15 noiembrie. Trebuie platite online produsee prin comanda plasata de Black Friday cu ajutorul acelui card Mastercard sau Maestro. Mai exact, pentru a fi eligibil in aceasta campanie, cardul folosit trebuie sa fi fost emis de o institutie bancara chiar din Romania.

Pasul 3 si cel mai simplu este ca dupa ce ai efectuat primii 2 pasi vei participa automat la tragerea la sorti si sa speram ca vei si castiga. Tragerea la sorti se face in ianuarie 2020 si premiul anuntat de eMAG de Black Friday este un superb BMW i3

Detaliile despre concurs pot fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.