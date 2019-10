eMAG Black Friday 2019 – Au fost facute primele anunturi importante

eMAG este compania care a adus pentru prima oara evenimentul Black Friday in Romania si traditia continua si in ziua de azi. Retailerul a facut primele anunturi despre cum se va desfasura Black Friday in acest an:

Black Friday va avea loc in luna noiembrie, asa cum ne-am obisnuit in fiecare an, fiind evenimentul de shopping cu cele maimulte oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra.

Printre produsele care se regasesc in acest an in oferta de Black Friday in Romania se vor numara foarte multe televizoare, telefoane, laptopouri, produse din categoria Fashion si articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala pentru adulti si copii, mobila, jucarii si anvelope.

Black Friday la eMAG inseamna mai mult decat simple reduceri

La eMAG, Black Friday, de ani buni, inseamna reduceri masive si la partenerii din Marketplace. Pentru a fi conectat in permanenta cu ofertele cele mai bune de Black Friday 2019 va puteti abona la newsletterul eMAG care va fi la curent cu toate noutatile, reducerile si produsele vedeta din cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului.

eMAG Black Friday – Ce trebuie sa stii pentru Black Friday

Exista cel putin 4 sfaturi esentiale pentru a fi pregatit de Black Friday la eMAG:

1 Descarca si actualizeaza aplicatia celor de la eMAG cu cea mai recenta versiune disponibila, completeaza toate datele tale, cum ar fi adresele de livrare.

2 Pentru ca plata sa fie cat mai rapida, salveaza cardul bancar in contul tau de client eMAG de Black Friday pentru a achita comenzile rapid si in siguranta.

3 Dupa ce ai plasat comanda in ziua respectiva, produsele selectate de tine se rezerva automat, livrarea se face in showroom, prin curier sau chiar la oficiul postal ales, in functie de optiunile tale de la finalizarea comenzii.

Recordurile eMAG de Black Friday

Cifrele adunate de-a lungul anilor de Black Friday plaseaza eMAG la categoria de recorduri absolute in Romania. Anul trecut au fost incluse in promotie peste 3 milioane de produse carora li s-au adaugat oferte speciale de la peste 6000 de parteneri eMAG.

Pintre cele mai exotice si interesante oferte au fost bilete de avion si bilete la festivaluri, dar si pachete turistice, servicii de infrumusetare, ceasuri de lux sau metale pretioase.

In topul celor mai vandute produse s-au numarat electrocasnicele mixi, televizoarele, telefoanele, alaturi de produsele IT, pentru casa si bricolaj, articole fashion si de ingrijire personala.