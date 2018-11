eMAG Black Friday 2018 - Pe ce televizoare sa stai cu ochii in Vinerea Neagra

Intreaga lista cu televizoare cu diagonala intre 80 si 110 cm poate fi consultata AICI.

Economisesti pana la 1.000 de lei daca profiti de marile reduceri la televizore smart, cu imagine 4K Ultra HD. In plus, beneficiezi de livrare gratuita cand vrei.

Televizor LED Smart LG, 108 cm, 4K Ultra HD. Da o imagine senzationala, este fluid, are un meniu usor, iar navigarea pe internet este foarte rapida. Vezi filmele la o calitate mult mai mare, sunetul este foarte bun, iar imaginile full hd si 4k de pe internet se vad exceptional. Nu rata ocazia de a cumpara acest produs vandut de eMAG la super reducere. Vezi AICI mai multe detalii.

Televizor LED Horizon, 4K Ultra HD, 108 cm. Un televizor cu imagine buna, cu consum de energie mic, este rapid, schimbarea canalelor se face imediat, regleaza automat luminozitatea. Pe scurt, raportul calitate pret este foarte bun, avand in vedere ca economisesti pana la 1.000 de lei achizitionand acest produs vandut de eMAG. Intra AICI pentru mia multe detalii.

Televizor LED Star-Light, 98 cm, HD Ready. Te bucuri de magia culorilor vii cu acest televizor, ai cursivitate a imaginilor si claritate din orice pozitie te-ai afla. Este un televizor foarte usor de instalat si de montat, cu optiuni practice, dotat cu cele mai noi tehnologii. Un produs care te va multumi de laprima vedere, cu design simplu, potrivit oricarei incaperi din casa. AICI vezi mai multe detalii despre televizorul vandut de eMAG.

Televizor LED Smart Panasonic, 101 cm, 4K Ultra HD. O imagine excelenta pe care o poate oferi televizorul, cu sunet bun, cu partea de smart tv fluida si foarte buna. Cu un meniu usor de utilizat, telecomanda rapida, televizorul are o multitudine de functii, fiind super clar si pentru vizualizarea clipurilor de pe internet. La un astfel de pret accesibil, ai filme ca la cinema in propria casa. Iata AICI detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Televizor LED Smart Sharp, 102 cm, Full HD. Cu un design excelent, acest televizor are un meniu usor, culori reale, sunet excelent. Daca vrei sa vezi filme la calitate superioara, acest produs nu te va dezamagi. Nu ezita sa faci cea mai mare economie si sa cumperi un produs de calitate. Iata AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 4K Ultra HD, vine cu cadou suport de perete de culoare negru. Un meniu cu parte smart incredibil de rapide si bune., vede reteaua imediat, are preinstalate HBO, Netflix si Youtube, care se vad la o calitate incontestabila. Pes curt, se vede si se aude super bine, navigarea pe internet este rapida, filmele si videoclipurile sunt de o calitate superioara. Bucura-te de super televizor si economiseste pana la 600 de lei. Vezi AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.

eMAG – Televizor Star Light

Toti cunoasteti producatorul Star Light care are preturi excelente pentru o multime de electronice si electrocasnice. Ei bine, de la acest producator vine si cel mai ieftin televizor cu diagonala de peste 126cm. Televizorul are rezolutie Full HD si un pret cu 550 de lei mai ieftin pe care il gasiti AICI.

eMAG – Televizor Magla

Continuam cu o oferta aproape la fel de avantajoasa de la un producator mai putin cunoscut: Magla. Televizorul produs de Magla are un pret foarte avantajos, ofera o garantie de 12 luni si in plus, impresionant e ca televizorul are toate functiile smart disponibile si posibilitatea de a fi conectat la internet. Televizorul are 127cm diagonala si rezolutie FULL HD. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Vision Touch

Continuam cu o alta oferta avantajoasa ce are o reducere record pentru aceasta promotie de 25%. Televizorul e produs de Vision Touch si are ecran de tip LED, foarte rezistent si cu diagonala de 127cm. Televizorul reda imagini impecabile la rezolutie FULL HD. Oferta completa de la eMAG poate fi consultata AICI.

eMAG – Televizor Star Light

Revenim la brandul Star Light pentru un televizor ceva mai complex. Acest model de la Star Light are o diagonala tot de 127cm, reda imagini Full hd SI are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si poate sa redea video de pe platforme precum hbo go si netflix. Televizorul foloseste sisteul de operare Android iar pretul cu mare reducere de la eMAG poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor NEI

Incheiem cu un brand foarte vechi in domeniu care dintotdeauna a practicat preturi accesibile. E si cazul acestui model de televizor de la NEi ce are diagonala impresionanta de 139cm si reda imagini Full HD. Toate detaliile ofertei foarte avantajoase pot fi gasite AICI.