eMAG Black Friday 2018. Ora exactă când încep reducerile

eMAG continuă și în acest an să păstreze secretul cu ora apariției ofertelor de Black Friday 2018. Totuși, noi credem că știm ora la care trebuie să fim online pentru a prinde cele mai bune reduceri.

În primul rând, toate reducerile eMAG de Black Friday apar AICI.

Acum, să ne raportăm un pic la anul trecut, când eMAG a început Black Friday la ora 6:53. Așadar, cu puțin timp înainte de ora 7. Așa s-a întâmplat de altfel aproape mereu în ultimii cinci ani, singurul ”accident” fiind un an în care reducerile de Black Friday au apărut abia pe la 9 dimineața.

Așadar, pariul nostru pentru 2018 e că Black Friday începe la eMAG la ora 7 cel târziu, dar ar fi bine să fiți online de la 6.

Păstrarea secretului are și o explicație simplă. Dacă am știi cu toții o oră fixă, am intra buluc pe site, iar eMAG.ro ar putea avea probleme de funcționare. Mici probleme sunt așteptate și anul acesta, dar s-a investit enorm în servere în ultimii ani, așa că eventualele căderi ar trebui să fie temporare.

eMAG anunță ofertele cele mai bune din acest an AICI. Așadar, iată ce produse vor avea unele dintre cele mai bune reduceri:

Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Orchid Grey, 1000 de bucăți la 1499,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Televizor LED Star-Light 32DM3500, diagonala 80 cm, rezoluție High Definition, 2000 de bucăți la 399,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Combină frigorifică Arctic AK54305+, capacitate totală 291 litri, clasa energetica A+, înălțime 181cm, Alb, 1000 de bucăți la 599,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Pachet scutece Pampers Active Baby XXL BOX, Mărimea 4, 9 -14 kg, 174 bucăți (preț pe bucată 0,58 lei), 5000 de pachete la 99,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Oală sub presiune Tefal Secure 5, capacitate 8 litri, 1200 de bucăți la 149,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Bosch EasyDrill 1200, 500 de bucăți la 199,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Ceas pentru bărbați Fossil The Commuter, curea piele maro, 550 de bucăți la 189,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Aparat de aerosoli silențios Laica MD6026, 1000 de bucăți la 99,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Telefon mobil Nokia 1, Dual SIM, 8GB, 4G, Albastru, 1000 de bucăți la 99,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.

Anvelopă de iarnă Tigar, dimensiuni 195/65R15 91H, 800 de bucăți la 99,99 de lei. Prețul de acum poate fi consultat AICI.