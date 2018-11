eMAG Black Friday 2018 – Oferta de telefoane mobile! Cat costa Galaxy S8 si iPhone X

eMAG Black Friday 2018 incepe vineri dimineata si se termina seara tarziu. Telefoanele mobile sunt cele mai cautate produse, dar si cele mai vandute si cele cu reducerile cele mai mari.

eMAG Black Friday 2018 debuteaza in forta astazi si vine cu oferte excelente pentru telefoanele mobile. Noi am aruncat o privire peste preturi si configuratii si va informam spre ce telefoane mobile ar trebui sa va indreptati atentia.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung Galaxy S8

Prima oferta pe care v-o prezentam este cea mai avantajoasa dar si cea mai prezentata in ultiele zile de catre cei de la eMAG. De Black Friday 2018 telefonul mobil Samsung Galaxy S8 are pret de doar 1499 de lei cu o reducere de 25%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Telefon mobil Apple iPhone X

Un pret ceva mai piperat inregistreaza telefonul mobil Apple iPhone X care e si el varf de gama in categoria sa de telefoane mobile si unul dintre cele mai populare pe intreaga planeta. Desi e un telefon destul de scump, inregisteaza mare reducere de Black Friday. Pretul noului iPhone X are memorie de 64GB, functie de 4G si un pret de 3499, reducere de 23%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Telefon mobil Huawei P20 Lite

O alta oferta absolut excelenta este cea pentru telefonul mobil Huawei P20 Lite care are functie Dual Sim, adica poate administra doua cartele cu numar deodata, are spatiu de stocare de 64GB si functie 4G pentru viteze mari de transfer de date si internet. Oferta detaliata a telefonului care costa doar 799 de lei o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung GAlaxy Note 9

O alta oferta excelenta de telefon mobil este cea pentru Samsung Galax Note 9. Acest telefon mobil nu are nevoie de nicio prezentare, este ideal pentru persoanele bussiness care vor sa aiba un ecran generos pe care sa poata lucra, vedea tablete ample sau documente sau chiar video-uri la calitate superioara. Oferta include un telefon cu functie Dual Sim, spatiu de stocare de 128GB si functie 4G. Oferta detaliata este AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung Galaxy S9 Plus

Trecem mai departe si ajunge la o oferta excelenta pentru un telefon mobil varf de gama la Samsung, unul dintre cei mai mari producatori din domeniu. Samsung Galaxy S9 Plus are un ecran mai mare fata de restul telefoanelor, are functie dual Sim, spatiu de stocare de 64GB, functie 4G si reducere de pret de 15%, ajungand sa coste doar 2949lei. Oferta completa este AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Apple iPhone 6s

Un telefon mobil ceva mai avantajos de la Apple, un brand foarte scump si exclusivist in general, este pentru telefonul Apple iPhone 6s. Acest telefon are spatiu de stocare de doar 32GB, insa e suficient pentru a stoca o multime de muzica, fotografii si filmari dar si aplicatii din iStore. Oferta vine cu reducere de 28% si cu un pret de doar 1499 de lei. Consultati oferta detaliata AICI.