eMAG Black Friday 2018 – Frigidere si combine frigorifice cu reducerile cele mai impresionante

eMAG Black Friday 2018 – Cum sta treaba in toata gama de frigidere si combine frigorifice disponibile la reducere.

eMAG Black Friday 2018 vine cu reduceri mari la multe produse, toate pot fi gasite pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi consultat AICI.

eMAG a anuntat ofertele de Black Friday si noi am facut o analiza cat se poate de realista pe preturile publicate pentru frigidere, combine frigorifice si alte electrocasnice mari pentru racirea alimentelor si mentinerea lor proaspata. Mai jos gasiti toate ofertele relevante pentru aceasta promotie.

eMAG Black Friday – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam e pentru un produs 100% romanesc. E vorba de o combina frigorifica de la Arctic care vine cu o reducere de pret impresionanta de 33%. Aceasta combina frigorifica are doua usi, congelator, spatiu de depozitare pentru alimente de 291l, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 181cm si pretul de doar 599 de lei. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Combina frigorifica Samsung

O alta oferta interesanta si ceva mai costisitoare se gaseste pentru combina frigorifica Samsung. Aceasta combina are un spatiu de depozitare in volum de 321l, foarte generos, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 185cm si foloseste functia speciala No Frost. Mai mult, pe usa superioara frigiderul are dozator de apa pentru a avea lichide reci cu acces usor. Tot pe usa superioara gasiti si un display. Pretul are o reducere consistenta si ajunge sa coste doar 1499 de lei. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – LG

LG este un producator foarte bun, renumit si care garanteaza pentru calitatea frigiderelor sale, dar si a electrocasnicelor. Combina frigorifica Samsung are functie No Frost pentru a nu produce gheata, are si dozator de apa dar si display, face parte din clasa energetica A++, inaltimea sa e de 180 cm si are un spatiu de depozitare monstruos de mare de 601l. Oferta detaliata cu reducere de 32% poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Oferte de frigidere

In ziua de Black Friday vor mai aparea nenumarate oferte tinute secrete de frigidere si combine frigorifice si mai ales pe parcursul zilei de vineri va urma si un val doi al reducerilor in care vor fi suplimentate anumite produse. Oferta completa disponibila acum poate fi consultata AICI.